Stasera in tv 16 febbraio/ Programmi Mediaset: da Harry Potter al Grande Fratello vip

MEDIASET, COSA VEDERE STASERA IN TV? NON SOLO IL GRANDE FRATELLO VIP…

Stasera Giovedì febbraio in tv: ecco i programmi previsti per oggi sui canali Mediaset. Tanti film, programmi e serie televisive per accontentare tutti i telespettatori. Su Rete 4 va in onda il programma di approfondimento Dritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio, per rimanere al passo con l’attualità politico-economica del nostro paese, mantre su Canale 5 torna Alfonso Signorini con una nuova puntata del Grande Fratello Vip, il reality più famoso d’Italia commentato dalle due opinioniste in studio Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Su Italia 1 va in onda il film Harry Potter e il Principe Mezzosangue, il sesto capitolo della saga del mago più amato al mondo, con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint e tutto il cast della scuola di magia. Su Iris è previsto invece il film d’azione L’ultimo boy scout, missione sopravvivere con l’attore Bruce Willis.

Su Mediaset Premium, stasera in tv è poi possibile seguire 24 ore su 24 la diretta di ciò che accade nella casa del Grande Fratello Vip. Sul canale Top Crime troviamo infine un susseguirsi di serie imperdibili per gli amanti del genere poliziesco: alle 19:20 Rizzoli & Isles II, alle 21:10 FBI: Most Wanted III e in seconda seconda alle 23:00 la settima stagione della serie mystery C.S.I. Miami.

STASERA IN TV GIOVEDÌ OGGI 16 FEBBRAIO 2023, ECCO I PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI FEBBRAIO 2023

Rete 4

20:30 – Stasera Italia – Talk Show

21:20 – Dritto e rovescio – Approfondimento

Canale 5

20:40 – Striscia la notizia, la voce dell’intransigenza – Satira

21:20 – Grande Fratello Vip 7, Diretta – Reality

Italia 1

19:30 – C.S.I. Scena del Crimine – Serie Mystery

20:30 – N.C.I.S. Unità anticrimine – Serie televisiva poliziesca

21:20 – Harry Potter e il Principe Mezzosangue

Italia 2

21:15 – The Last Exorcism, Liberaci dal male – Film Horror

23:05 – One Piece – Animazione

La5

21:10 – Un principe tutto mio – Commedia

23:20 – Uomini e Donne – Talk Show

Iris

21:00 – L’ultimo boy scout, missione sopravvivere – Film d’azione

23:20 – Interrogation, colpo Esplosivo – Film Thriller

Mediaset Extra

21:10 – Grande Fratello Vip 7, Diretta – Reality

Top Crime

19:20 – Rizzoli & Isles II – Serie televisiva

21:10 – FBI: Most Wanted III – Crime

23:00 – C.S.I. Miami VII – Serie Mystery

Boing

19:50 – Gli Acchiappamostri S2 – Animazione

20:20 – Jurassic World: Nuove avventure – Avventura

21:20 – Captain Tsubasa – Animazione

22:20 – Adventure Time – Animazione

Cartoonito

19:30 – Tom & Jerry a New York – Animazione

19:55 – La casa delle Bambole di Gabby – Animazione

20:50 – Hey Duggee – Animazione

21:20 – Baby Shark’s Big Show – Animazione

21:50- Trenino Thomas – Animazione

22:50 – Blue’ Clues – Animazione











