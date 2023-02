Stasera in tv 16 febbraio/ Programmi Rai: Che Dio ci aiuti su Rai 1

RAI, COSA VEDERE STASERA IN TV? NON SOLO IL LA FICTION CHE DIO CI AIUTI…

Interessante programmazione in onda oggi Giovedì 16 febbraio sui canali Rai. Previsti per stasera tanti programmi, documentari e film di tutti i generi. Rai 1 propone in prima serata la amatissima fiction Che Dio ci aiuti con Elena Sofia Ricci, giunta ormai alla settima stagione. Su Rai 2 va in onda in prima serata il film d’azione Anna diretto dal regista Luc Besson. Sempre su Rai 2 in seconda serata torna in onda Stasera c’è Cattelan, il late show condotto da Alessandro Cattelan che propone interviste e sfide divertenti a personaggi del mondo dello spettacolo, per conoscerli meglio con una vena umoristica, con l’obiettivo di non prendersi mai troppo sul serio.

Su Rai 3 ancora comicità con l’incredibile Geppi Cucciari al comando di Splendida cornice, il people show che affronta il tema della cultura con leggerezza e ironia, mentre su Rai 5 in prima serata va in onda il Concerto di Capodanno del teatro La Fenice di Venezia 2023, diretto da Daniel Harding, con il corpo di ballo del Teatro Massimo di Palermo e la partecipazione straordinaria di Jacopo Tissi. Su Rai sport +HD spazio agli sport invernali con il Pattinaggio di figura alle 20:00 e seguito alle 22:00 dalla combinata nordica della coppa del mondo

STASERA IN TV, I PROGRAMMI RAI DI OGGI 16 FEBBRAIO 2023

Rai 1

Che Dio ci aiuti – Fiction – 21:25

Porta a Porta – Attualità – 23:25

Rai 2

The rookie – Serie televisiva – 19:40

Anna – Film d’azione – 21:20. Mosca, 1985

Stasera c’è Cattelan su Rai 2 – Show – 23:25

Rai 3

Caro Marziano 2 – Documentario – 20:15

Il cavallo e la torre – Politica – 20:40

Un posto al sole – Soap opera – 20:50

Splendida cornice – Show – 21:20

Mixer Venti anni di televisione – Show – 23:15

Rai 4

Fast foward 7 – Serie televisiva – 19:45

Criminal Minds 2 – Serie televisiva – 20:35

Hawaii Five-O – Telefilm – 21:20

Escape Plan, fuga dall’inferno – Film d’azione – 23:35

Rai 5

Ghost Town – Programma televisivo – 20:25

Concerto di Capodanno La Fenice 2023 – Concerto – 21:15

When you are strange, a film about The Doors – Documentario – 22:50

Rai Movie

Un amore all’improvviso – Film drammatico – 21:10

L’uomo venuto dall’impossibile – Film di fantascienza – 23:00. 1893

Rai Premium

Ottilie Von Faber Castell, una donna coraggiosa – Miniserie – 21:20

Italiani fantastici e dove trovarli – Reality – 23:00

Rai Storia

Passato e presente – Programma Storico – 20:30.

a.C.d.C., Amsterdam, Londra, New York. Un secolo d’Oro – Documentario – 21:10

Storia delle nostre città, Cremona – Documentario – 23:10

Rai Scuola

I Grandi della Letteratura Italiana – Documentario – 20:00

Progetto Scienza Newton – Cultura – 21:00

Progetto Scienza Verso il futuro – Approfondimento – 22:50

Rai Sport +HD

Pattinaggio di figura – Sport – 20:00. Four Continents Colorado Springs Gala.

Combinata Nordica – Sport – 22:00. Combinata nordica, Coppa del Mondo Schonach

Rai Gulp

Mia & Me – Animazione – 20:15.

Un medico in famiglia – Fiction – 21:05

Sara e Marti 2 – Serie televisiva – 22:50

Rai Yoyo

Peppa Pig – Animazione – 21:20

Shaun vita da pecora – Animazione – 22:05











