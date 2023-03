Stasera in tv 16 marzo 2023/ Programmi Mediaset: Wonder Woman su Italia 1

COSA VEDERE STASERA SULLE RETI MEDIASET?

Interessante programmazione tv prevista per stasera, giovedì 16 marzo 2023, sulle reti Mediaset. Stasera in tv in prima serata su Italia 1 andrà in onda Wonder Woman, film d’azione/fantascienza del 2017 diretto da Patty Jenkins. Si tratta del quarto film del DC Extended Universe, tratto dai fumetti DC Comics, che vedono protagonista l’omonima eroina. Il film è stato un successo di pubblico e critica, ed è stato inserito dall’American Film Institute tra i dieci migliori film dell’anno 2017. La protagonista Diana Prince (Wonder Woman) è interpretata dall’attrice Gal Gadot; tra gli attori presenti nel cast troviamo anche Chris Pine, David Thewlis, Danny Huston, Elena Anaya, Connie Nielsen, Robin Wright, Lucy Davis, Said Taghmaoui and Ewen Bremner.

Stasera in tv in prima serata su Italia 2 andrà invece in onda la commedia horror diretta dal regista Jim Jarmusch, I morti non muoiono, che è stata presentata in anteprima come film d’apertura al festival di Cannes del 2019. Il cast corale comprende gli attori Adam Driver, Bill Murray, Chloe Sevigny, Steve Buscemi, Austin Butler, RZA, Tilda Swinton, Tom Waits, Danny Glover, Caleb Landry Jones, Rosie Perez, Carol Kane and Selena Gomez.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI 16 MARZO 2023

Rete4

21,20 – Dritto e Rovescio – Programma TV – Stasera in tv il programma di attualità politico-economica italiana condotto da Paolo Del Debbio; il programma è prodotto da Videonews.

Canale 5

21,20 – Grande Fratello VIP 2022 – Reality show – Stasera in tv ritorna l’amato reality show con la sua quarantaduesima puntata. Il programma sarà condotto come al solito da Alfonso Signorini insieme alle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli, oltre che Giulia Salemi nel ruolo di portavoce dei commenti provenienti dai sociali. Stasera ci sarà la proclamazione del secondo finalista del programma: i concorrenti che si sfideranno per l’accesso alla finale sono Daniele, Nikita, Antonella, Milena, Luca, Micol e Giaele.

Italia 1

21,20 – Wonder Woman – Film d’azione, fantascienza – Il film racconta la storia di Diana Prince, un tempo principessa delle Amazzoni, figlia della Regina Hippolyta, meglio conosciuta come Wonder Woman. Diana lascia la sua casa quando un americano le racconta del conflitto che si sta scatenando nel mondo esterno: la ragazza, addestrata fin da bambina a diventare una guerriera imbattibile, è convinta di poter salvare il mondo da questa grande minaccia.

Italia 2

21,15 – I morti non muoiono – Film commedia, horror – Il film è ambientato nell’apparentemente tranquilla cittadina di Centreville, dove ciò che dovrebbe essere normale non lo è: la luna splende grande e bassa nel cielo, le ore di luce durante il giorno diventano imprevedibili, e gli animali cominciano a comportarsi in modo insolito. Ma la cosa peggiore è un’altra: i morti non muoiono più, ma iniziano a uscire dalle loro tombe e a nutrirsi degli umani ancora in vita. Gli abitanti di Centreville si ritroveranno così a dover lottare per la loro sopravvivenza.

La5

21,10 – The Perfect Man – Film romantico, commedia – La vita di Holly è stata un susseguirsi di fallimenti amorosi. Ora che la ragazza è giunta a New York, il suo unico desiderio è quello di trovare l’amore e riuscire a mettere radici.

Iris

21,00 – Il castello – Film drammatico, thriller – Bradford, ex generale dell’esercito, viene condannato e imprigionato nel Castello, una delle prigioni militari più dure degli Stati Uniti, in cui i detenuti vengono addirittura giustiziati per mantenere l’ordine e far vedere ai prigionieri chi comanda.











