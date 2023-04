Stasera in tv 17 aprile 2023/ Programmi Mediaset: L’isola dei Famosi torna su Canale 5

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI MEDIASET

Le reti Mediaset propongono un’interessante programmazione televisiva per la serata di oggi, lunedì 17 aprile 2023. Stasera in tv in prima serata su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della nuova edizione di uno dei programmi più attesi: L’Isola dei Famosi 2023. Anche questa nuova edizione dello show sarà condotta da Ilary Blasi, coadiuvata dall’inviato in Honduras, Alvin. Del team di opinionisti faranno parte Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Il programma andrà in onda per un totale di dieci puntate.

Stasera in tv su Iris andrà invece in onda il film La grande partita (titolo originale: Pawn Sacrifice). Si tratta di un film drammatico e biografico statunitense del 2014, diretto dal regista Edward Zwick e sceneggiato da Steven Knight. Questa pellicola, che narra le vicende della sfida di scacchi passata alla storia come l’incontro del secolo, vede protagonisti Tobey Maguire e Live Schreiber nei panni dei campioni di scacchi Bobby Fischer e Boris Spassky. La grande partita ha ricevuto recensioni molto positive, soprattutto per merito della grandissima performance dell’attore Tobey Maguire.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI 17 APRILE 2023

Rete 4

21,20 – Quarta Repubblica – Programma tv – Stasera in tv nuovo appuntamento con il programma di approfondimento sull’attualità politica ed economica condotto da Nicola Porro. Questa puntata esplorerà le trattative green dell’UE e le misure del governo italiano contro gli eco-vandali; successivamente, verranno affrontati il caso di malagiustizia di Gaia Tortora e il caso di Artem Uss; infine, la vicenda del runner rimasto vittima di un orso in Trentino.

Canale 5

21,20 – L’Isola dei Famosi 2023 – Reality show – Stasera in tv ritorna il reality condotto da Ilary Blasi. Ecco i concorrenti in gara di questa edizione: Fiore Argento, Alessandro Cecchi Paone, Simone Antolini, Helena Prestes, Cristina Scuccia, Nathaly Caldonazzo, Corinne Cléry, Pamela Camassa, Claudia Motta, Cristopher Leoni, Andrea Lo Cicero, Marco Predolin, Paolo Noise, Marco Mazzoli, Alessandra Drusian e Fabio Ricci dei Jalisse.

Italia 1

21,20 – Freedom – Oltre il confine – Nuovo appuntamento con il programma di avventura, scoperta e indagine alla ricerca della conoscenza per scoprire l’ignoto. A condurre il programma sarà Roberto Giacobbo.

Italia 2

21,25 – American Dad – Cartoni animati – Questa serie animata vede protagonisti i membri di una tipica famiglia americana: Stan Smith, un agente della CIA repubblicano, la moglie Francine e i figli adolescenti Hayley e Steve.

La5

21,10 – Mai lontano da qui – Film drammatico, per famiglie – Virginia, USA, anni ’40. Lou ed Oz Cardinal perdono il padre in un tragico incidente; la madre, che rimane in vita, subisce un grave trauma e non è più in grado di occuparsi di loro. I due bambini lasciano si trasferiscono quindi in Virginia, nella fattoria della bisnonna Louisa. Nonostante inizialmente sia difficile passare dalla vita agiata di New York allo stile povero di campagna, i due ragazzi piano piano si affezionano sempre di più alla Virginia. Tuttavia, una nuova minaccia incombe: una compagnia di carbone sta cercando di rubare la terra della loro fattoria.

Iris

21,00 – La grande partita – Film drammatico, biografico – Il film racconta l’incredibile ascesa di Bobby Fischer nel mondo degli Scacchi; il protagonista si prepara per i mondiali del 1972 a Reykijavik, in Islanda. La sfida finale sarà contro il campione russo in carica, Boris Spassky, e lo scontro assumerà grandi valenze di carattere politico.











