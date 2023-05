Stasera in tv 17 maggio 2023/ Rai: La abuela – Legami di sangue su Rai 4

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI RAI?

Le reti Rai prevedono per i loro telespettatori una programmazione televisiva che si prospetta alquanto interessante per la serata di oggi, mercoledì 17 maggio 2023. Stasera in tv in prima serata su Rai 4 andrà in onda il film La abuela – Legami di sangue: si tratta di una pellicola di genere horror del 2021, diretta dal regista Paco Plaza e sceneggiata da Carlos Vermut. La abuela – Legami di sangue, film di produzione francese e spagnola, vede come protagonista l’attrice Almudena Amor nei panni della giovane modella Susana.

Stasera in tv, sempre in prima serata ma questa volta su Rai Movie, andrà invece in onda un film di genere commedia e sentimentale del 2013: stiamo parlando di Un principe (quasi) azzurro (titolo originale in francese: Un prince (presque) charmant). Questo film, di produzione francese, è stato diretto dal regista Philippe Lellouche, e vede protagonisti gli attori Vincent Perez e Vahina Giocante. La commedia sentimentale Un principe (quasi) azzurro è stata distribuita tramite EuropaCorp. Distribution.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI RAI DI OGGI, 17 MAGGIO 2023

Rai 1

21,30 – The Help – Film, fiction – 1962, Jackson, Mississippi. Eugenia Phelan combatte contro il conformismo della madre, che vorrebbe che la figlia si sposasse. Aibileen è una domestica nera che ha trascorso tutta la vita ad accudire i figli dei bianchi. Minny, una domestica nord-africana, è invisa alla maggior parte dei suoi datori di lavoro. Le vite delle tre donne finiranno per incrociarsi.

Rai 2

21,20 – The Good Doctor – A pezzi – Serie tv – Shaun è alle prese con il caso di bulimia di Teddy. Intanto, la dottoressa Lim si sottopone all’intervento che la rimetterà in piedi e Clay le fa una proposta di matrimonio. Lea annuncia a Shaun di essere incinta.

22,15 – The Good Doctor – Silenzioso e rumoroso – Serie tv – I medici stanno cercando un modo per curare Drew, un ragazzino in cerca di un nuovo intestino. Perez, intanto, viene riammesso in ospedale, mentre Shaun decide di ricoverare Lea.

Rai 3

21,25 – Chi l’ha visto? – Programma tv – Stasera in tv va in onda un nuovo appuntamento con questo programma che si occupa di scomparse, misteri e cold case, condotto da Federica Sciarelli. Tra i temi affrontanti nel corso di questa puntata ci sono l’omicidio di Marzia Capezzuti e la storia di Agata Scuto.

Rai 4

21,20 – La abuela – legami di sangue – Film – Susana, una giovane modella spagnola, viene richiamata a Madrid per curare sua nonna Pilar, che ha avuto un ictus. Susana si rende presto conto che la nonna manifesta un comportamento inquietante che non sembra essere connesso al malore.

Rai 5

21,15 – Art Night – Documentario – Stasera in tv va in onda un nuovo episodio di questo documentario che vedrà protagonista Edvard Munch, il pittore delle emozioni.

Rai Movie

21,10 – Un principe (quasi) azzurro – Film – Vincent Perez, un quarantenne dedito solo alla sua carriera e ai suoi interessi personali, incontra Marie, una donna libera e dal profondo senso di giustizia.











