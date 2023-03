Stasera in tv 17 marzo 2023/ Programmi Mediaset: Jack Reacher II su Italia 1

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI MEDIASET?

Ricca programmazione tv prevista per stasera, venerdì 17 marzo 2023, sulle reti Mediaset. Stasera in tv in prima serata su Italia 1 va in onda Jack Reacher – Punto di non ritorno, film d’azione del 2016 diretto dal regista Edward Zwick. Si tratta del sequel del film del 2012 Jack Reacher – La prova decisiva: entrambi i film sono tratti dagli omonimi romanzi dell’autore Lee Child, e vedono protagonista l’amato Tom Cruise nei panni del celebre giustiziere. Nel cast principale troviamo anche Cobie Smulders, Aldis Hodge e Danika Yarosh.

U2 Songs of Surrender, oggi il nuovo album/ 40 brani della band ri-arrangiati

Stasera in tv su Iris andrà invece in onda lo storico film del 1974 Il Padrino – Parte II, diretto dal famoso regista Francis Ford Coppola e interpretato dai grandi Al Pacino, Robert De Niro, Robert Duvall, Diane Keaton e John Cazale. Il film, vincitore di ben 6 premi Oscar (e candidato per 11), è preceduto da Il Padrino e il Padrino – Parte III. Il film è stato fin da subito acclamato dalla critica, ed è stato inserito dall’American Film Institute al trentaduesimo posto nella classifica delle pellicole americane migliori di sempre.

Siae, rompe con Meta: non rinnova la licenza/ Stop a canzoni su Instagram e Facebook

STASERA IN TV, I PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI 17 MARZO 2023

Rete 4

21,20 – Quarto Grado – Programma tv – Stasera in tv torna il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero; stasera nuovo appuntamento con al centro i casi di Liliana Resinovich e Alice Neri.

Canale 5

21,20 – Buongiorno, mamma! Seconda stagione – Fiction – Nel lago di Bracciano, proprio davanti a casa Borghi, viene rinvenuto un corpo. Le tracce di DNA rivelano dettagli sconvolgenti, che gettano la famiglia Borghi in preda ad un dolore insanabile. Sole inizia un lungo viaggio alla ricerca della verità in merito alla sua madre biologica.

Shakira, Gerard Piqué: "Non mi tocca..."/ L'affondo al tormentone

Italia 1

21,20 – Jack Reacher – Punto di non ritorno – Film d’azione – Susan, maggiore dell’esercito, è misteriosamente scomparsa; Reacher scopre che la donna è stata ingiustamente accusata di spionaggio e arrestata, dunque decide di aiutarla. Al centro della vicenda c’è una cospirazione da parte del governo, che è disposto a tutto pur di salvare la faccia.

Italia 2

21,15 – Upgrade – Film sci-fi, azione – Grey Trace, sopravvissuto ad una rapina che ha visto invece morire la moglie, vive in un futuro in cui la tecnologia ha acquisito il controllo quasi totale sulla vita degli esseri umani. Trace, desideroso di vendicarsi, è frenato dalla sua disabilità: egli è infatti rimasto paraplegico a causa dei danni riportati a seguito della rapina. Il protagonista entra quindi in combutta con un inventore, che gli promette una miracolosa cura sperimentale in grado di risanare i suoi arti.

23,20 – I morti non muoiono – Film horror, commedia – Il film è ambientato nell’apparentemente tranquilla cittadina di Centreville, dove ciò che dovrebbe essere normale non lo è: la luna splende grande e bassa nel cielo, le ore di luce durante il giorno diventano imprevedibili, e gli animali cominciano a comportarsi in modo insolito. Ma la cosa peggiore è un’altra: i morti non muoiono più, ma iniziano a uscire dalle loro tombe e a nutrirsi degli umani ancora in vita. Gli abitanti di Centreville si ritroveranno così a dover lottare per la loro stessa sopravvivenza.

La5

21,10 – Grande Fratello VIP 2022 – Reality show – Stasera in tv la replica della quarantaduesima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini insieme alle opinioniste Sonia Bruganelli ed Orietta Berti; in studio anche Giulia Salemi, la portavoce dei commenti provenienti dai social. In nomination i seguenti concorrenti: Nikita Pelizon, Giaele De Donà, Antonella Fiordelisi, Daniele Dal Moro, Micol Incorvaia, Milena Miconi e Luca Onestini.

Iris

21,00 – Il Padrino – Parte II – Film giallo, drammatico – Stasera in tv il capolavoro del regista Francis Ford Coppola. La pellicola si apre in Sicilia, durante i funerali di Antonio Andolini, padre di Vito, ucciso per aver insultato il boss mafioso Don Ciccio; anche la madre ed il fratello di Vito andranno presto incontro allo stesso destino. Vito, invece, ancora bambino, si salva fuggendo a New York, dove si fa registrare come Vito Corleone. Flashback a parte, le vicende si concentrano su Michael Corleone, a capo della famiglia sul finire degli anni Cinquanta.













© RIPRODUZIONE RISERVATA