Stasera in tv 18 marzo 2023/ Programmi Rai: torna Il Cantante Mascherato su Rai 1

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI RAI

Le reti Rai prevedono una ricca programmazione televisiva per stasera sabato 18 marzo 2023. Stasera in tv in prima serata su Rai 1 torna Il Cantante Mascherato, il programma di successo condotto da Milly Carlucci e realizzato da Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy. La struttura del programma prevede dodici concorrenti in gara, quindi tre in meno rispetto allo scorso anno. Come al solito, si tratterà di personaggi famosi che si esibiranno anonimamente, nascosti dietro maschere spettacolari. Saranno gli investigatori, insieme al pubblico stesso, a cercare di indovinare chi si cela dietro ai costumi. L’obiettivo dei cantanti, invece, sarà quello di nascondere la propria identità il più a lungo possibile, e proprio per questo daranno al pubblico indizi appositamente fuorvianti.

Matteo Bassetti: “La pandemia di covid è finita”/ “Dopo il 30 aprile stop mascherine”

Stasera in tv in prima serata su Rai Movie andrà in onda il film drammatico italiano La terra dei figli. La pellicola, di genere postapocalittico, è stata diretta dal regista Claudio Cupellini, ed è uscita nelle sale cinematografiche nell’anno 2021. Il soggetto del film La terra dei figli è tratto dall’omonimo fumetto di Gipi. Il film ha ricevuto nell’anno della sua uscita il Premio speciale del quotidiano Libertà a Claudio Cupellini al Bobbio Film Festival, e il Premio Cagliari al Noir in Festival.

Auguri buona festa del papà/ Le frasi: “Somiglio a te nei sorrisi e nelle lacrime”

STASERA IN TV, I PROGRAMMI RAI DI OGGI SABATO 18 MARZO 2023

Rai 1

21,25 – Il Cantante Mascherato – Show – Stasera in tv lo show di successo condotto da Milly Carlucci, Il Cantante Mascherato. Ci saranno cinque investigatori d’eccezione che cercheranno di scoprire chi si cela sotto le maschere: Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Christian De Sica, Iva Zanicchi e Serena Bortone. In studio sarà presente anche un pool investigativo popolare con Sara Di Vaira nei panni di Capo Investigatore in collaborazione con Rossella Erra. Le maschere che vedremo gareggiare quest’anno sono dodici: Squalo, Riccio, Cavaliere Veneziano, Ciuchino, Colombi, Porcellino, Stella, Cigno, Rosa, Criceto, Scoiattolo Nero ed Ippopotamo. Novità assoluta di quest’anno è la presenza del Cantante Mascherato per una notte, la cui identità verrà svelata a fine serata.

Incidenti oggi, 27enne centauro in coma a Milano/ 78enne morta a Mantova

Rai 2

21,20 – FBI – Poliziotto perduto – Serie tv – Un ricco commercialista, Frank Leone, viene ucciso per aver testimoniato contro El Feo, un signore della droga. Tiffany chiede aiuto ad un vecchio amico, ex poliziotto e parente del pericoloso El Feo.

22,10 – FBI: International – Pentole e pugnali – Emily, una spia americana sotto copertura in Turchia, finisce in una trappola tesa dalla stessa polizia turca.

Rai 3

21,45 – Sapiens – Un solo pianeta – Documentario – Stasera in tv il documentario spiegherà il motivo per cui in passato i Sapiens fossero in grado di mantenere un equilibrio con ambiente e risorse, anche in condizioni difficili come quelle dei deserti. Il documentario è condotto da Mario Tozzi.

Rai 4

21,20 – Vita segreta di Maria Capasso – Film drammatico – Maria, un’estetista di Napoli, vive in una casa di periferia con il marito e i tre figli. Il loro equilibrio viene sconvolto quando al marito viene diagnosticata una malattia incurabile. Maria decide di accettare l’aiuto e lusinghe di Gennaro, proprietario di un autosalone coinvolto in affari criminali.

23,00 – Fire – Nessuna via d’uscita – Film d’azione, drammatico – Il film stasera in tv racconta la storia eroica di un gruppo di vigili del fuoco, che rischiano la vita nel nome della salvaguardia altrui. Al centro della pellicola una delle più spettacolari e pericolose imprese di salvataggio mai compiute da una squadra di pompieri.

Rai 5

21,15 – Così è (se vi pare) – Teatro – Stasera in tv va in onda una delle più acclamate edizioni del capolavoro di Pirandello: quella del Teatro Stabile di Torino-Teatro Nazionale. Il regista è Filippo Dini, mentre il cast di attori comprende Maria Paiato, Andrea Di Casa, Benedetta Parisi, Nicola Pannelli, Mariangela Granelli, Francesca Agostini, Ilaria Falini, Carlo Orlando, Orietta Notari, Giampiero Rappa e Mauro Bernardi.

Rai Movie

21,10 – La terra dei figli – Film drammatico postapocalittico – La civiltà è finita e nel mondo domina la violenza. Padre e figlio si ritrovano a vivere su una palafitta in mezzo ad un lago; alla morte del padre, tutto ciò che resta di lui è un diario in cui l’uomo ha annotato i suoi pensieri, che risultano indecifrabili per il figlio. Quest’ultimo intraprenderà quindi un viaggio alla scoperta di un passato a lui sconosciuto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA