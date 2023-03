Stasera in tv 18 marzo/ Programmi Mediaset: inizia il serale di Amici su Canale 5

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI MEDIASET?

Interessante programmazione televisiva prevista per stasera, sabato 18 marzo 2023, sulle reti Mediaset. Stasera in tv in prima serata su Canale 5 torna Amici 22, lo storico programma di Maria De Filippi. Anche quest’anno, la produzione ha scelto di abbinare i professori a coppie tra loro, così che ogni squadra risulti composta da due professori, uno di canto e uno di ballo; le squadre saranno le seguenti: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini ed Emmanuel Lo, Arisa e Raimondo Todaro. A giudicare i giovani talenti saranno tre giudici d’eccezione: Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè.

Su Italia 1, sempre in prima serata, andrà invece in onda Animali Fantastici e dove trovarli, film diretto da David Yates e tratto dall’omonimo romanzo di J.K. Rowling, già autrice della celebre saga fantasy Harry Potter. Si tratta del prequel della saga del famoso maghetto, che vede protagonista il magizoologo Newt Scamander, interpretato da Eddie Redmayne. Animali Fantastici è il primo film dell’universo di Harry Potter ad essere stato insignito di un premio Oscar: il film ha infatti ricevuto una statuetta per i migliori costumi, frutto del lavoro di Colleen Atwood.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI SABATO 18 MARZO 2023

Rete 4

21,25 – Potere assoluto – Film d’azione, thriller – Protagonista della pellicola è Luther Whitney, di professione ladro. L’uomo sta progettando l’ultimo colpo prima di “andare in pensione”: il ladro sogna di rapinare l’anziano filantropo Walter Sullivan. Peccato che la casa non sia vuota: la moglie di Sullivan si trova infatti in compagnia dell’amante, nientemeno che il presidente degli Stati Uniti. Tra i due scoppia una lite, che culmina con l’uccisione della donna; Whitney assiste all’assalto nascosto in un armadio, ciononostante non passa inosservato. Il ladro diventa così un personaggio scomodo da eliminare al più presto, in quanto minaccia il potere del Presidente.

Canale 5

21,20 – Amici 22 – Il Serale – Stasera in tv la ventiduesima edizione del talent show musicale Amici di Maria De Filippi. A giudicare i ragazzi di questa edizione saranno i giudici Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. Ospiti della prima puntata del serale i comici Pio e Amedeo.

Italia 1

21,20 – Animali Fantastici e dove trovarli – Film fantastico – La storia è ambientata ben settant’anni prima della nascita del maghetto Harry Potter, quando il protagonista Newt Scamander giunge a New York con una valigia in pelle che nasconde creature magiche. Scamander ignora però il pericolo in agguato a New York: una creatura misteriosa sta seminando il panico sia nel mondo magico che in quello babbano. La situazione si complica quando alcune creature fuggono dalla valigia del protagonista.

Italia 2

21,15 – La bambola assassina 3 – Film horror – Andy Barclay, che si trova ora in un collegio militare, viene perseguitato per la terza volta da un bambolotto demoniaco che incarna in sé lo spirito di un pericoloso delinquente.

La5

21,10 – Inga Lindstrom – Il ritorno di Ellen – Film sentimentale – Ellen, giovane donna in carriera, vive a Stoccolma. La donna è costretta ad accettare la costruzione di una barca che le viene commissionata, anche se malvolentieri, dato che la madre è morta proprio durante una gita in barca. Intanto, la sorella Bibi decide di sposarsi con l’ex di Ellen, Leonard. I due, però, trasportati dai ricordi, trascorrono una notte insieme, e Bibi annulla il matrimonio.

Iris

21,00 – Duplicity – Film thriller, commedia romantica – I Protagonisti Claire Stenwick e Ray Cloval decidono di abbandonare i servizi segreti governativi per mettersi al servizio di imprese private. I due, che in passato erano amanti, si ritrovano così concorrenti sul lavoro: essi devono cercare di scoprire la formula segreta di un prodotto cosmetico. Si scatena così una vera e propria gara di spionaggio industriale.











