Stasera in tv 19 aprile 2023/ Programmi Rai: Wonder su Rai 1

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI RAI?

Le reti Rai propongono una ricca programmazione televisiva per la serata di stasera, mercoledì 19 aprile 2023. Stasera in tv in prima serata su Rai 1 va in onda Wonder, un film drammatico del 2017 diretto dal regista Stephen Chbosky. Si tratta di una produzione statunitense, adattamento cinematografico del romanzo omonimo del 2012 scritto dall’autore R. J. Palacio. Nel cast principale del film Wonder figurano gli attori Jacob Tremblay, Julia Roberts ed Owen Wilson. Questa pellicola è stata candidata a numerosi premi, tra cui anche il premio Oscar nel 2018 per il miglior trucco.

Stasera in tv 18 aprile 2023/ Programmi Mediaset: Napoli – Milan su Canale 5

Stasera in tv in prima serata su Rai Movie andrà invece in onda un film francese di genere commedia e sentimentale: si tratta de Il favoloso mondo di Amélie (titolo originale: Le fabuleux Destin d’Amélie Poulain). Questa pellicola, datata 2001, è stata scritta e diretta dal regista, produttore e sceneggiatore francese Jean-Pierre Jeunet. Il favoloso mondo di Amélie, che vede protagonisti gli attori Audrey Tautou e Mathieu Kassovits, ha ricevuto una considerevole quantità di premi e nomination nei vari festival internazionali del cinema, tra cui anche cinque candidature agli Oscar del 2002.

Stasera in tv 18 aprile 2023/ Programmi Rai: Quasi nemici su Rai 5

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI 19 APRILE 2023

Rai 1

21,30 – Wonder – Film drammatico, per famiglie – August Pullman, detto Auggie, diventa il più improbabile degli eroi quando si iscrive in quinta elementare, frequentando per la prima volta la scuola pubblica. Le ragioni della sua assenza fino a quel momento sono dovute a delle malformazioni cranio-facciali, che non gli rendono possibile “essere normale” ed omologarsi. Il bambino farà della sua malformazione la sua forza.

Rai 2

21,20 – Rocco Schiavone 5 – Serie tv – Rocco decide di aiutare il suo amico Sebastiano a passare il confine con la Svizzera a caccia di Enzo Baiocchi. Ma quest’ultimo contatta il PM Baldi, sostenendo di essere in possesso di documenti scottanti. Rocco accetta di accompagnare Baldi all’incontro, ma non tutto andrà come previsto.

Stasera in tv 17 aprile 2023/ Programmi Mediaset: L'isola dei Famosi torna su Canale 5

Rai 3

21,25 – Chi l’ha visto? – Programma tv – Stasera in tv torna l’appuntamento con il programma di Federica Sciarelli, al cui centro troviamo cold case, casi di scomparsa e misteri da risolvere con l’aiuto del pubblico.

Rai 4

21,20 – Chapelwaite – The Gathering Dark – Serie tv – Charles e i suoi alleati sono alla ricerca di aiuto per combattere l’orda di vampiri e riprendere possesso del prezioso libro.

22,10 – Chapelwaite – The keeper – Serie tv – Finale di stagione di questa serie televisiva. Jakub e il suo esercito escono dall’oscurità, attaccando Charles e i suoi alleati. Charles deve prendere un’importante decisione per liberare la sua famiglia dalla maledizione del libro.

Rai 5

21,15 – Art Night – Documentario – Stasera in tv va in onda il documentario dedicato all’arte in tutte le sue forme. Tema centrale di questa nuova puntata sarà la collezione d’arte di proprietà della Banca d’Italia.

Rai Movie

21,10 – Il favoloso mondo di Amélie – Film sentimentale, commedia – La giovane protagonista Amelie lavora come cameriera in un bar di Montmartre. Amelie, orfana di madre e con un padre strampalato, conduce un’esistenza solitaria e tranquilla, fino a che il ritrovamento di una misteriosa scatola non sconvolgerà la sua vita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA