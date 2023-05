Stasera in tv 19 maggio 2023/ Mediaset: Transporter 3 su Italia 1

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI MEDIASET?

Le reti Mediaset offrono ai loro telespettatori una programmazione televisiva piuttosto ricca di titoli interessanti per la serata di oggi, venerdì 19 maggio 2023. Stasera in tv in prima sera su Italia 1 andrà in onda Transporter 3 (titolo originale: Le Transporteur 3), un film d’azione del 2008 diretto dal regista e sceneggiatore Olivier Megaton, e prodotto da Luc Besson, che è anche co-sceneggiatore di questa pellicola. Transporter 3, che è il terzo capitolo della saga, è interpretato dall’attore protagonista Jason Statham nei panni di Frank Martin.

Stasera in tv in prima serata su Iris andrà invece in onda un film di genere thriller, drammatico e azione: stiamo parlando di A History of Violence. Questa pellicola, diretta dal regista David Cronenberg, è stata tratta dall’omonimo romanzo a fumetti scritto da John Wagner, illustrato da Vince Locke e pubblicato dalla Vertigo (etichetta della DC Comics) nel 1997. Il fumetto A History of Violence è anche noto in italiano come Una storia violenta, ed è edito dalla Magic Press. Questa pellicola è stata presentata in concorso al 58esimo Festival di Cannes.

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI 19 MAGGIO

Rete 4

21,20 – Quarto Grado – Programma tv – Stasera in tv nuovo appuntamento con questo programma condotto da Gianluigi Nuzzi. I temi centrali di questa serata saranno le vicende di Stefania Rota e quelle di Alice Neri.

Canale 5

21,20 – Il Patriarca – Fiction – Freddy ricatta Nemo, che è costretto ad accettare: a risolvere questa situazione dovrà essere Mario, che viene posto di fronte ad una scelta drammatica. Lara, intanto, deve decidere se aiutare o meno il padre, mentre Monterosso sta ancora cercando di fare finalmente giustizia a Levante.

Italia 1

21,20 – Transporter 3 – Film – Frank, specialista in consegne ad alto rischio, scopre che il suo nuovo “carico” è nientemeno che Valentina, la figlia del primo ministro ucraino, rapita per mettere pressione sul politico.

Italia 2

21,15 – La madre – Film – Due bambine, Victoria e Lilly, scompaiono nel nulla, e vengono ritrovate anni dopo in una casa fatiscente. Lo zio delle bimbe intende prenderle con sé e con la sua compagna Annabel, ma le due sono traumatizzate, e lo zio si rende presto conto che una presenza maligna aleggia sulla casa dall’arrivo delle due bambine…

La 5

21,10 – Scrivimi una canzone – Film – Alex Fletcher, un cantante ormai in decadenza, decide di scrivere una canzone per l’idolo del momento, la teenager Cora Corman.

Iris

21,00 – A History of Violence – Film – Tom Stall, un Perfetto padre di famiglia, vive nella cittadina di Millbrook, dove gestisce una tavola calda insieme alla moglie e ai figli. Un giorno, però, due rapinatori irrompono nel locale, e l’uomo reagisce uccidendoli. Da questo momento, la sua vita cambia radicalmente.











