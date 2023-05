Stasera in tv 19 maggio 2023/ Rai: Ariaferma su Rai 3

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI RAI

Le reti Rai propongono ai loro telespettatori una programmazione televisiva ricca di titoli degni di nota per la serata di oggi, venerdì 19 maggio 2023. Stasera in tv in prima serata su Rai 3 andrà infatti in onda Ariaferma: si tratta di un film drammatico di produzione italiana e svizzera del 2021. Questa pellicola, che è stata diretta dal regista Leonardo Di Costanzo, ha vinto due David di Donatello nel 2022 (migliore sceneggiatura originale a Leonardo Di Costanzo, Bruno Oliviero e Valla Santella, e migliore attore protagonista a Silvio Orlando).

Stasera in tv in prima serata su Rai 4 andrà invece in onda una pellicola di genere azione e thriller: ci riferiamo a Trappola in alto mare (titolo originale: Under Siege). Questo film, prodotto negli Stati Uniti d’America nel 1992, è stato diretto dal regista Andrew Davis; gli interpreti presenti nel cast principale della pellicola sono Steven Seagal, Gary Busey, Erika Eleniak e Tommy Lee Jones. Trappola in alto mare, film della durata complessiva di 103 minuti, è stato distribuito in italiano tramite la Warner. Bros. Italia.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI RAI DI OGGI 19 MAGGIO

Rai 1

21,30 – I migliori anni – Varietà – Stasera in tv va in onda il quarto appuntamento con questo programma che consiste in un viaggio nella memoria degli ultimi quarant’anni tra musica, televisione, mode, fatti e oggetti.

Rai 2

21,20 – The Good Doctor – Buddy – Serie tv – Shaun e Lea, dopo aver salvato un cane, decidono di adottarlo e chiamarlo Buddy. Purtroppo per loro, però, vengono ritrovati i proprietari dell’animale.

22,15 – The Good Doctor – Un ospite inatteso – Serie tv – Lea e Shaun ospitano a casa loro Glassman, la cui abitazione è stata invasa dalle termiti. Quando sta per andarsene, Glassman scopre che un incendio è divampato a casa sua.

Rai 3

21,20 – Ariaferma – Film – Un vecchio carcere è in procinto di essere dismesso, ma il trasferimento degli ultimi detenuti viene rinviato. I detenuti cominciano a dare sempre meno importanza alle regole, formando così una nuova, fragile comunità.

Rai 4

21,20 – Trappola in alto mare – Film – Dei terroristi vogliono impossessarsi della corazzata Missouri, e per salire a bordo della nave si fingono dei musicisti. Casey bank, il cuoco di bordo, è però anche un ex ufficiale di marina, e non resterà di certo con le mani in mano.

Rai 5

21,15 – Concerti Accademia Nazionale S. Cecilia – Musica – Stasera in tv va in onda la registrazione dell’esibizione dell’orchestra dell’Accademia Nazionale S. Cecilia, diretta da Sir Antonio Pappano, che si è tenuta all’Auditorium Parco della Musica di Roma lo scorso aprile.

Rai Movie

21,10 – White Oleander – Oleandro Bianco – Film – Astrid e la madre vivono tranquillamente in California, fino a che non arriva Barry a sconvolgere le loro vite. Ingrid uccide Barry con il veleno estratto dal suo fiore preferito, l’oleandro bianco: comincia così per Astrid un esodo senza fine da una famiglia affidataria all’altra.











