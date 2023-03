Stasera in tv 2 marzo 2023/ Programmi Mediaset: su Italia 1 Harry Potter

Ricca programmazione televisiva stasera, giovedì 2 marzo, sulle reti televisive Mediaset. Su Italia 1 in prima serata andrà in onda Harry Potter e i Doni della Morte – parte 2, la seconda parte dell’ultimo capitolo della saga fantasy Harry Potter ispirata agli omonimi romanzi della scrittrice britannica J. K. Rowling. Il film – tra i maggiori incassi nell’intera storia del cinema – comprende, nel cast, attori del calibro di Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Tom Felton, Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter, Maggie Smith, Alan Rickman e Michael Gambon.

Subito dopo la messa in onda di Harry Potter, sempre su Italia 1 troveremo il film The Prestige, thriller del 2006 diretto dal regista Christopher Nolan; nel cast troviamo gli attori Christian Bale nei panni del protagonista, ma anche Hugh Jackman, David Bowie, Michael Caine, Scarlett Johansson, Rebecca Hall e Piper Perabo. Su Canale 5, invece, sempre in prima serata andrà in onda il Grande Fratello VIP 2022, la settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Su Iris in prima serata Codice Mercury, thriller del 1998 diretto da Harold Becker ed ispirato al romanzo Simple Simon dello scrittore Ryne Douglas Pearson.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI 2 MARZO 2023

Rete 4

21,20 – Dritto e Rovescio – Programma TV – Paolo Del Debbio conduce in prima serata la quinta edizione del dibattito televisivo sull’attualità politica, sociale ed economica italiana.

Canale 5

21,20 – Grande Fratello VIP 2022 – Soap Opera – Stasera in prima serata Alfonso Signorini conduce la trentottesima puntata del reality show. I concorrenti rimasti in sfida al televoto sono 5: Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, Nikita Pelizon, Sarah Altobello ed Edoardo Tavassi. Signorini sarà accompagnato nella conduzione da Orietta Berti e Sonia Bruganelli, presenti nel ruolo di opinioniste; insieme a loro la conduttrice Giulia Salemi, che farà da portavoce delle reazioni provenienti dai social media.

Italia 1

21,20 – Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 2 – Film fantasy – Nell’ultimo adattamento della saga fantasy di grande successo Harry Potter, è il momento dello scontro finale tra il giovane mago e Lord Voldemort. Harry Potter e i suoi fedeli amici Ron Weasley ed Hermione Granger hanno abbandonato la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts per mettersi alla ricerca degli Horcrux, oggetti in cui Voldemort ha racchiuso dei frammenti della propria anima, e che potrebbero aiutare il trio a sconfiggere definitivamente il Signore Oscuro. La missione di Harry Potter continua fino ad arrivare alla battaglia finale tra le forze del bene e le forze del male, che avrà luogo proprio nella scuola di Hogwarts.

23,55 – The Prestige – Film thriller – In seconda serata andrà in onda il thriller The Prestige, film diretto da Cristopher Nolan. Londra, epoca vittoriana; i protagonisti, due maghi illusionisti di nome Angier (interpretato da Hugh Jackman) e Borden (Christian Bale), assistono lo spettacolo del mago Milton, durante il quale Julia, moglie di Angier, dovrà fuggire da una cabina piena d’acqua con mani e piedi legati. Ma qualcosa andrà storto, ed Angier incolperà l’amico per il tragico esito dell’esibizione.

Italia 2

21,15 – Ouija – Film horror – Stasera in prima serata l’horror del 2014 diretto da Stiles White. Protagonista del film l’attrice Olivia Cooke nei panni di Laine Morris, che convince il suo gruppo di amici a indagare sulla misteriosa morte dell’amica Debbie, attraverso l’utilizzo della tavola da gioco Ouija. Il gioco sarebbe in grado di mettere in comunicazione i vivi con le anime dei morti, ma il tentativo si rivela assai pericoloso.

23,20 – Detective Conan – Cartone animato – In seconda serata vanno in onda 3 episodi della famosa serie televisiva anime giapponese Detective Conan.

LA5

21,10 – Amori in corsa – Film romantico/commedia – Film di 2004 diretto da Andy Cadiff, in cui la protagonista diciottenne Anna (interpretata da Mandy Moore), figlia del presidente degli Stati Uniti, sogna una vita normale. Durante un viaggio in Europa conosce Grant (Stark Sands), un giovane inglese di cui la giovane si innamora. In realtà, Grant è un agente sotto copertura che lavora proprio per il padre di Anna.

Iris

21,00 – Codice Mercury – Film d’azione – Il protagonista, un bambino autistico di nome Simon (interpretato da Miko Hughes), possiede un’intelligenza straordinaria: egli riesce infatti a decifrare un codice chiamato Mercury, di cui sono a conoscenza solo le forze speciali di spionaggio americane. Per questioni di sicurezza del Paese e del codice stesso, il colonnello delle forze speciali ordina l’esecuzione di Simon e della sua famiglia.

23,20 – L’ultimo boy-scout: Missione sopravvivere – Film d’azione – Il film del 1991, diretto dal regista Tony Scott, vede l’attore Bruce Willis nei panni del protagonista Joe Hallenbeck, un ex agente dei servizi segreti americani. Quando Corey, una spogliarellista sotto la sua protezione, viene uccisa, Jimmy, fidanzato della vittima, decide di collaborare con Hallebeck per smascherare il colpevole, ma incastrarlo sarà tutt’altro che semplice.











