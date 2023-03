Stasera in tv 2 marzo 2023/ Programmi Rai: John Wick 3 su Rai 2

Interessante programmazione televisiva in onda oggi, giovedì 2 marzo, sui canali Rai. Su Rai 1 va in onda la fiction record di ascolti Che Dio ci aiuti 7, che vede nei panni della protagonista Azzurra l’attrice Francesca Chillemi. Su Rai 2, sempre in prima serata, andrà in onda John Wick 3 – Parabellum, il thriller girato dal regista Chad Stahelski, terzo capitolo della celebre saga cinematografica, che vede il protagonista John Wick (interpretato dall’attore Keanu Reeves) in fuga con una taglia sulla testa a causa di un omicidio da lui compiuto. Il cast comprende, tra gli altri, gli attori Laurence Fishburne, Ian McShane, Lance Reddick, Tobias Segal e i premi Oscar Halle Berry e Anjelica Huston.

In seconda serata, sempre su Rai 2, andrà in onda lo show di Alessandro Cattelan Stasera c’è Cattelan. Il programma è ispirato ai late night shows statunitensi e vede Cattelan impegnato a intervistare due o tre ospiti a puntata. Stasera giovedì 2 marzo ospiti dello show Stasera c’è Cattelan saranno Mr. Rain, fresco di Sanremo 2023, lo scrittore Aldo Cazzullo e il cestista Luigi Datome. Il programma dello show di stasera prevede inoltre l’esibizione del cantautore statunitense Micah P. Hinson con un suo brano.

Stasera in tv, i programmi Rai di oggi giovedì 2 marzo 2023

Rai 1

21,30 – Che Dio ci aiuti 7 – Fiction – Nella settima stagione della celebre fiction, Suor Teresa cerca una famiglia per Elia, e lo avverte che presto lascerà il convento. Il bambino, sconfortato, cerca consolazione da Sara. Intanto Cate, invitata da Giuseppe per un’uscita insieme, rimane delusa dall’esito della serata. Ludovica, impegnata nella sua ricerca di prove per dimostrare l’innocenza della madre, ignora ogni tentativo di riappacificazione tentato da Ettore. Infine, Emiliano si trova a dover curare la sua nuova paziente Corinna, che soffre di insonnia post trauma.

22,30 – Che Dio ci aiuti 7 – Fiction – La fiction continua con l’episodio successivo, in cui Suor Teresa è sempre più restia nel lasciare il nipote Elia a causa del legame creatosi tra i due. Emiliano inizia a frequentare la sua ex paziente Corinna, facendo ingelosire Sara, che è spronata da Azzurra a dirgli la verità. In convento arriva Enrico, un seminarista misterioso.

23,35 – Porta a Porta – Programma tv – Anche stasera va in onda lo storico talk show politico condotto da Bruno Vespa.

Rai 2

21,20 – John Wick 3-Parabellum – Film d’azione/thriller – Nel terzo capitolo della celebre saga, il protagonista John Wick è in fuga con una taglia sulla testa per aver commesso un omicidio all’interno dell’Hotel Continental. Wick si ritrova così inseguito per le strade di New York da numerosi killer che non aspettano altro che impossessarsi della taglia sopra la sua testa, e deve quindi cercare di sopravvivere, ma nuovi nemici sono dietro l’angolo.

23,35 – Stasera c’è Cattelan su Rai 2 – Varietà – Alessandro Cattelan torna anche stasera in seconda serata con interviste, sfide, musica, rubriche e riflessioni sull’attualità. Ospite del talk show stasera sarà Mr. Rain che, dopo aver ottenuto il disco di platino con la sua hit di Sanremo Supereroi, ha appena annunciato il tour estivo. Gli altri ospiti saranno lo scrittore e giornalista Aldo Cazzullo, il cui ultimo libro, Mussolini il capobanda, è uscito nel settembre dello scorso anno, e il cestista dell’Olimpia Milano Luigi Datome, recentemente infortunatosi.

Rai 3

21,20 – Splendida Cornice – Talk show – In onda stasera il nuovo programma condotto da Geppi Cucciari, un talk show attento all’attualità.

Rai 4

21,20 – Hawaii five-0 – Serie tv – In onda stasera su Rai 4 tre episodi della serie Hawaii five-0, serie televisiva statunitense trasmessa a partire dal 2010.

23,35 – Lake Placid – Il terrore corre sul lago – Film horror – Nel film di Steve Miner del 1999, nella classica cittadina ridente americana l’equilibrio si spezza quando un uomo viene sbranato vivo da una misteriosa creatura. Lo sceriffo Hank e il guardiacaccia Wells iniziano a indagare sul caso.

Rai 5

21,15 – Romeo e Giulietta – Evento – Il programma vede Roberto Bolle nello spettacolo di apertura della Stagione di Balletto 2016/2017 della Scala di Milano.

Rai Movie

21,10 – L’alba del pianeta delle scimmie – Film di fantascienza – Si tratta del settimo film della serie Il pianeta delle scimmie, tratto dall’omonimo romanzo di fantascienza del 1963 di Pierre Boulle. Caesar, una scimmia con capacità intellettive superiori, è stato cresciuto dall’ingegnere Rodman, che ha tentato di potenziarne al massimo le capacità e di condurre esperimenti su vari primati per trovare una cura per l’Alzheimer. Caesar viene separato da Rodman e riunisce un esercito di scimmie per ribellarsi contro gli esseri umani.

22,55 – Il più grande uomo scimmia del Pleistocene – Film d’animazione – Nel film tratto dall’omonimo romanzo di Roy Lewis, il re degli ominidi finge la morte del primogenito tra i suoi figli per favorire il fratellino, dall’aspetto più robusto.











