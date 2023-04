Stasera in tv 20 aprile 2023/ Programmi Rai: After 2 su Rai 2

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI RAI?

Le reti Rai propongono ai telespettatori una programmazione televisiva davvero interessante stasera, giovedì 20 aprile 2023. Stasera in tv in prima serata su Rai 2 andrà in onda After 2 (titolo originale: After We Collided), un film sentimentale del 2020 diretto da Roger Kumble. Si tratta del sequel del film After (2019), e del secondo adattamento cinematografico dei romanzi best seller scritti da Anna Todd. After 2 vedrà nei panni dei protagonisti i giovani attori Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford.

Stasera in tv 20 aprile 2023/ Programmi Mediaset: Twilight su La5

Stasera in tv, sempre in prima serata ma questa volta su Rai Movie andrà in onda Jumanji: The Next Level. Si tratta di una pellicola di genere avventura, fantastico, fantascienza, commedia ed azione del 2019, diretta da Jake Kasdan. Nel cast principale di questo film, che è il secondo sequel del celebre Jumanji del 1995, basato sul racconto di Chris Van Allsburg, figurano gli attori Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillian. Il film ha riscosso un grande successo al botteghino, incassando complessivamente circa 801 milioni di dollari.

Stasera in tv 19 aprile 2023/ Programmi Mediaset: Doctor Strange su Italia 1

STASERA IN TV, I PROGRAMMI RAI DI OGGI 20 APRILE 2023

Rai 1

21,30 – Un passo dal cielo 7 – Fiction – Manuela e Vincenzo indagano sul caso di una donna ritrovata morta sulla sponda di un fiume. Manuela finisce in pericolo e Nathan, Vincenzo e Giorgio cercano di aiutarla. Mirko, intanto, sparisce improvvisamente, ed esplode la crisi tra Vincenzo e Carolina.

Rai 2

21,20 – After 2 – Hardin e Tessa vanno avanti ognuno per la propria strada. Mentre Tessa inizia lo stage dei suoi sogni e incontra il ragazzo perfetto, Hardin torna a perdersi in cattive abitudini. Tessa, però, non riesce a togliersi dalla testa Hardin: è lui l’amore della sua vita, e non può negare ciò che realmente prova. Tessa e Hardin lotteranno quindi per stare di nuovo insieme.

Stasera in tv 19 aprile 2023/ Programmi Rai: Wonder su Rai 1

Rai 3

21,20 – Splendida Cornice – Talk show – Stasera in tv nuovo appuntamento con il talk show condotto da Geppi Cucciari. Gli ospiti di questa serata saranno Antonella Clerici, Luciana Littizzetto, Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo, Tosca e, in collegamento, Valérie Perrin.

Rai 4

21,20 – Hawaii Five 0 – Serie tv – Stasera in tv andranno in onda tre episodi di questa serie televisiva. Nel primo (Fiducia), la sorella di McGarrett viene arrestata per tentato contrabbando di venti milioni di dollari in diamanti, mentre McFarrett e Fryer chiedono aiuto ad un ex detenuto per organizzare un’operazione truffaldina. Nel secondo episodio (Abbandonati), McGarrett cattura finalmente Wo Fat durante un raid delle forze speciali, ma scopre che la Yazuka ha un piano per eliminarli entrambi. Nel terzo episodio (Il tocco della morte), la squadra collabora con il team dell’N.C.I.S. di Los Angeles per fermare un uomo che vuole rilasciare un virus mortale tra la popolazione.

Rai 5

21,15 – Manon Lescaut – Teatro – Stasera in tv andrà in onda il debutto al Teatro alla Scala di Milano della nuova produzione di Manon Lescaut di Giacomo Puccini. Lo spettacolo è andato in onda nel 2019, con la direzione di Riccardo Chailly e la regia di David Pountney.

Rai Movie

21,10 – Jumanji – The Next Level – Film d’avventura – Spencer viene risucchiato dal gioco da tavolo Jumanji, così che anche Bethany, Fridge e Martha sono costretti a rientrare nel gioco per salvare il compagno. I ragazzi non saranno soli, perché il nonno di Spencer e l’amico Milo Walker, spaventati dai rumori, vengono anch’essi catapultati nel gioco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA