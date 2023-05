Stasera in tv 20 maggio 2023/ Mediaset: Come un gatto in tangenziale su Canale 5

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI MEDIASET

Le reti Mediaset propongono ai loro telespettatori una programmazione televisiva ricca di titoli interessanti per la serata di oggi, sabato 20 maggio 2023. Stasera in tv in prima serata su Canale 5 andrà in onda il film Come un gatto in tangenziale. Si tratta di una pellicola di genere commedia del 2017, diretta da Riccardo Milani ed interpretata dagli attori protagonisti Antonio Albanese e Paola Cortellesi. Nel 2021 è stato distribuito il sequel del film, dal titolo: Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto.

Stasera in tv in prima serata su Italia 1 andrà invece in onda Shrek, un film d’animazione del 2001 diretto dai registi Andrew Adamson e Vicky Jenson. La pellicola è basata sull’omonimo libro del 1990, opera di William Steig, ed è il quinto film prodotto dalla DreamWorks Animation. Shrek ha vinto il primo premio Oscar in assoluto per il miglior film d’animazione, oltre che essere stato nominato per la miglior sceneggiatura non originale. Questo film è stato un enorme successo al botteghino, essendo il quarto film con il maggiore incasso del 2001.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, SABATO 20 MAGGIO

Rete 4

21,25 – Pari e dispari – Film – Stasera in tv va in onda questa commedia comica italiana anni ’70. Il guardiamarina Johnny Firpo deve sgominare la banda di truffatori capeggiata da “Il Greco”, che controlla il settore del gioco d’azzardo e delle scommesse in Florida. Firpo necessita dell’aiuto di Charlie, un camionista migliore amico di suor Susanna.

Canale 5

21,20 – Come un gatto in tangenziale – Film – Giovanni e Monica, dalle personalità e dagli obiettivi opposti, si incontrano e si coalizzano per separare i figli adolescenti, che sono determinati a stare insieme.

Italia 1

21,20 – Shrek – Film – Shrek è il classico orco delle favole. La sua pace viene minacciata da centinaia di personaggi delle fiabe in fuga dal nuovo principe del regno, il malvagio giovane Lord Farquaad. Shrek incontra Ciuchino, che cerca di trascinarlo in una grande impresa: salvare la principessa Fiona, prigioniera in una torre custodita da un drago.

Italia 2

21,15 – Final Destination 3 – Film – Wendy Christenses ha una macabra premonizione: quella della morte sua e dei suoi amici, causata da un incidente sulle montagne russe. Presa dal panico, Wendy implora i suoi compagni di non salire sulla giostra, ma non tutti le danno retta.

La 5

21,10 – Rosamunde Pilcher: Vicini inaspettati – Sarah e Michael, in crisi dopo aver perso il loro bambino, si trasferiscono in Cornovaglia. Una notte, mentre Sarah è sola in casa, un incendio divampa nelle scuderie: tutto lascia pensare che si tratti di un fatto doloso.

Iris

21,00 – Prisoners – Film – Due bambine spariscono misteriosamente in una cittadina della provincia di Boston. Il padre di una delle due decide di farsi giustizia da solo dopo aver scoperto che il detective Loki ha scagionato uno dei principali indiziati per mancanza di prove. L’amore paterno dell’uomo andrà ben oltre i limiti della legalità.

