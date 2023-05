Stasera in tv 20 maggio 2023/ Rai: Black Butterfly su Rai 4

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI RAI

Le reti Rai propongono ai loro telespettatori una programmazione televisiva degna di nota per la serata di oggi, sabato 20 maggio 2023. Stasera in tv in prima serata su Rai 4 andrà in onda il film Black Butterfly. Si tratta di una pellicola thriller prodotta negli Stati Uniti d’America nel 2017, che vede protagonisti gli attori Antonio Banderas e Jonathan Rhys Meyers. Questo film, diretto dal regista, sceneggiatore ed attore Brian Goodman, ha una durata complessiva di 94 minuti ed è stato distribuito in italiano da Notorious Pictures.

Stasera in tv in prima serata su Rai Movie andrà invece in onda un film di genere drammatico: ci riferiamo a Tre piani, una pellicola italiana del 2021 diretta da Nanni Moretti. Il film Tre piani è l’adattamento cinematografico del romanzo omonimo del 2017, opera di Eshkol Nevo. Il cast corale comprende, oltre allo stesso Moretti (che per la prima volta si basa su un’opera altrui e non su un soggetto originale), i seguenti attori: Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini, Elena Lietti, Alessandro Sperduti, Denise Tantucci, Anna Bonaiuto, Paolo Graziosi, Stefano Dionisi e Tommaso Ragno.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI RAI DI OGGI, SABATO 20 MAGGIO

Rai 1

21,25 – I migliori anni dell’estate – Varietà – Stasera in tv va in onda il varietà condotto da Carlo Conti, che si chiuderà in un particolare spin-off di due puntate. Tra i protagonisti della puntata di stasera troviamo Umberto Tozzi, Ezio Greggio, Edoardo Vianello e Limahl, Tony Esposito e Sergio Caputo.

Rai 2

21,20 – FBI – Ricaduta – Il team indaga sul tragico caso di tre dipendenti di una società di trasporti che rimangono vittime di un attacco terroristico.

22,10 – FBI: International – Qualcuno che lei conosceva – Un’adolescente scomparsa molti anni prima riesce a lasciare un indizio che potrebbe aiutare l’FBI a scoprire l’identità del suo rapitore e rintracciarlo.

Rai 3

21,45 – Speciale La Gioia della Musica – Documentario – Stasera in tv Rai Cultura propone ai suoi telespettatori un documentario speciale dedicato a Maria Callas, che ha cambiato per sempre il mondo dell’opera lirica.

Rai 4

21,20 – Black Butterfly – Film – Paul, uno sceneggiatore, è in crisi da quando la moglie lo ha lasciato. L’uomo, dopo aver rischiato un brutto incidente stradale, se la deve vedere con l’autista del camion, e riesce ad evitare il peggio soltanto grazie all’intervento di Jack, un vagabondo che si rivela un vero e proprio serial killer.

Rai 5

21,15 – Piccoli crimini coniugali – Teatro – Commedia noir di Eric-Emmanuel Schmitt, regia di Michele Placido, con Michele Placido e Anna Bonaiuto.

Rai Movie

21,10 – Tre Piani – Film – Una serie di eventi cambia radicalmente la vita degli abitanti di un condominio romano, in un mondo nel quale la paura, il risentimento e la violenza sembrano avere la meglio. I protagonisti sono Lucio, Sara e Francesca, Giovanna e Renato, Monica e Giorgio e Dora, Vittorio e Andrea.











