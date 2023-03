Stasera in tv 20 marzo 2023/ Programmi Rai: Il Commissario Ricciardi su Rai 1

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI RAI?

Le reti Rai prevedono un’interessante programmazione tv per stasera, lunedì 20 marzo 2023. Stasera in tv in prima serata su Rai 1 andrà in onda la terza e penultima puntata della serie di successo Il Commissario Ricciardi, il cui soggetto è stato tratto dai romanzi di Maurizio De Giovanni, editi di Giulio Einaudi Editore. La serie, che vede protagonista l’attore Lino Guanciale, doveva originariamente andare in onda ogni lunedì dal 6 al 27 marzo; tuttavia, la serie si appresta a chiudere prima del previsto: il suo quarto e ultimo episodio, infatti, andrà in onda domani, martedì 21 marzo.

Stasera in tv su Rai Movie, sempre in prima serata, andrà in onda un film western: si tratta di Il giorno dei lunghi fucili, pellicola del 1971 diretta dal regista Don Medford insieme ad Oliver Reed, Gene Hackman e Candice Bergen. Una piccola curiosità su questo film è la presenza come stuntman della celebre cantante italiana Fiorella Mannoia, che ai tempi si trovava agli inizi della sua carriera, e fu scritturata come controfigura della protagonista femminile Melissa Ruger, interpretata dall’attrice Candice Bergen.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI DI OGGI 20 MARZO 2023

Rai 1

21,30 – Il Commissario Ricciardi 2 – Serie tv – Un ricco commerciante di tessuti, Costantino Irace, viene trovato morto. Il principale sospettato è Vincenzo Sannino, un pugile appena ritornato dall’America per amore: l’uomo è infatti innamorato della moglie di Irace. Il Commissario Ricciardi, però, sa che la soluzione più semplice non è sempre quella corretta, e vuole vederci più chiaro nella faccenda. Intanto, a casa Colombo si organizza il compleanno di Enrica; durante la serata, Manfred vorrebbe chiedere la mano della ragazza.

Rai 2

21,20 – Stasera tutto è possibile – Show – Stasera in tv ritorna l’amato comedy show condotto da Stefano De Martino; tema della serata di stasera sarà “è primavera”. Ospiti di questa serata saranno Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia (che questa settimana imiterà Maria De Filippi e Federica Sciarelli), ma anche Herbert Ballerina, Francesco Procopio, Bianca Guaccero, Giuseppe Scoditti, Peppe Iodice e Samira Lui e, per la prima volta nella storia del programma, anche Nino Frassica. Alcuni dei giochi in programma sono Speed quiz, Alphabody, Decollo immediato, Segui il labiale, Rumori di Mimo, La stanza inclinata e La coppia che scoppia. Non ci sono regole: l’unico imperativo della serata è infatti quello di divertirsi.

Rai 3

21,20 – PresaDiretta – Programma tv – Ritorna stasera in tv il viaggio-inchiesta di Riccardo Iacona e la sua squadra attraverso i temi più caldi al centro del dibattito italiano. Nel corso di questa puntata, Iacona intraprenderà un viaggio tra gli adolescenti con l’obiettivo di comprendere meglio il loro rapporto con i social, che stanno rivoluzionando sempre di più le loro giovani vite.

Rai 4

21,20 – Run Hide Fight – Sotto assedio – Film drammatico, d’azione, thriller – La protagonista del film è Zoe, frustrata dalla morte di sua madre e dagli insegnamenti severi di suo padre. A sconvolgere la vita della ragazza saranno quattro studenti killer che attentano alla scuola.

23,10 – A Score to Settle – Un conto da regolare – Film d’azione, thriller – Il protagonista Frank viene rilasciato dal carcere per problemi di salute, dopo avervi trascorso 19 anni per un crimine non commesso. Una volta tornato in libertà, Frank deve scegliere se tentare di riallacciare i rapporti con il figlio, o se dare la caccia a coloro che gli hanno rovinato l’esistenza.

Rai 5

21,15 – Alza la testa – Film drammatico – Il protagonista del film è Mero, un padre single. Suo figlio Lorenzo è la sua unica ragione di vita, e Mero vorrebbe che egli diventasse un campione di boxe. Nel tentativo di raggiungere questo obiettivo lo allena duramente, ma la loro routine è sconvolta dal ritorno di Denisa, la madre del ragazzo, e dall’incontro con la giovane Ana.

22,45 – Sciarada – Il circolo delle parole – Rubrica – Stasera in tv la puntata omaggio a Piero Chiara. Nel corso della puntata si ripercorrono le sponde del lago Maggiore con in mano il primo romanzo di Piero Chiara: I giovedì della signora Giulia.

Rai Movie

21,10 – Il giorno dei lunghi fucili – Film western – Frank Calder, un fuorilegge e rapinatore, rapisce la moglie del ricco proprietario terriero Brandt Ruger. Quest’ultimo, scoperto il tradimento della moglie Melissa, si mette sulle tracce dei due insieme ad un gruppo di cacciatori.













