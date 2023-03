Stasera in tv 21 marzo 2023/ Programmi Mediaset: Hunger Games su Italia 2

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI MEDIASET?

Le reti Mediaset propongono un’interessante programmazione televisiva per stasera, martedì 21 marzo 2023. Stasera in tv su Italia 2 andrà in onda Hunger Games, film del 2012 co-scritto e diretto da Gary Ross, ispirato all’omonimo romanzo della scrittrice Suzanne Collins ed interpretato dall’attrice premio Oscar Jennifer Lawrence. Hunger Games ha riscosso un enorme successo di pubblico, stabilendo il record per il miglior esordio di un film non-sequel negli USA, con ben 152,5 milioni di dollari. La pellicola ha avuto due sequel: Hunger Games-La ragazza di fuoco e Hunger Games-Il canto della rivolta (parte I e II).

Stasera in tv in prima serata su Iris andrà invece in onda il film western del 1973 Quel maledetto colpo al Rio Grande Express, pellicola diretta dal regista Burt Kennedy ed interpretata dagli attori John Wayne, Rod Taylor e Ann-Margret. Il film, della durata complessiva di 92 minuti, è di produzione statunitense, ed è stato girato in Messico nel 1972, dove fu costruita un’intera cittadina fittizia (“Liberty”) nella località messicana di Durango.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI 21 MARZO 2023

Rete 4

21,20 – Fuori dal coro – Programma tv – Stasera in tv il programma di attualità ed approfondimento condotto da Maurizio Giordano, che darà voce alle opinioni più controcorrente.

Canale 5

21,20 – Tre sorelle – Film comedia, sentimentale – Il film è ambientato a Roma nell’estate 2019. Una delle tre protagoniste, Marina, scopre di essere tradita dal marito, e si confida con la sorella Sabrina, anch’essa in lacrime per lo stesso motivo. Le due decidono di partire per le vacanze nel Circeo per ritrovare un nuovo equilibrio; con loro parte anche la terza sorella, Caterina. A sconvolgere la loro serenità arriverà però Antonio, il nuovo vicino di casa.

Italia 1

21,20 – Le Iene 2023 – Varietà – Stasera in tv il programma televisivo italiano di intrattenimento condotto da Belen Rodriguez e Max Angioni.

Italia 2

21,15 – Hunger Games – Film d’avventura, fantascienza – Il film è ambientato in un futuro post apocalittico a Panem, nazione retta da un regime totalitario e suddivisa in 12 distretti con a capo il presidente Snow. Nella capitale fa furore un macabro show televisivo, nel quale ogni anno due ragazzi per ogni distretto vengono inviati a Panem come tributi, dove parteciperanno agli Hunger Games. Scopo del gioco è sopravvivere, ma per farlo sarà necessario eliminare fisicamente tutti gli altri 23 concorrenti. La protagonista del film è Katniss Everdeen, che si offre volontaria come tributo al posto di sua sorella dodicenne Prim; insieme a Katniss viene estratto come tributo maschio per il distretto 12 il co-protagonista Peeta Mellark.

La5

21,10 – Grande Fratello VIP 2022 – Soap Opera – Stasera in tv la replica della quarantatreesima puntata del reality show di successo. Il programma, come sempre, è condotto da Alfonso Signorini assieme alle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli, e vede Giulia Salemi nei panni di portavoce dei commenti provenienti dai social. Il televoto di questa puntata decreterà il terzo finalista e il prossimo eliminato tra i concorrenti ancora in gara: Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi, Milena Miconi e Giaele De Donà.

Iris

21,00 – Quel maledetto colpo al Rio Grande Express – Film western – Il protagonista Lane viene incaricato dalla bella vedova Belinda Lowe di recuperare una grande somma di dollari in oro, frutto di una rapina avvenuta alcuni anni prima, che ha visto protagonista Matt, il marito della signora. Lo scopo di Belinda è restituire i soldi per riabilitare la memoria del marito. Lane riesce a recuperare il famoso bottino, ma scopre che Belinda, in realtà, non è la moglie di Matt, bensì un’abile truffatrice.

