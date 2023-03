Stasera in tv 21 marzo 2023/ Programmi Rai: la New Edition di Gomorra su Rai Movie

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI RAI?

Interessante programmazione televisiva prevista stasera, martedì 21 marzo 2023 in tv sulle reti Rai. Stasera in tv su Rai Movie va in onda la nuova edizione del 2020 del film Gomorra, pellicola del 2008 diretta dal regista Matteo Garrone, e ispirata al best seller omonimo di Roberto Saviano. Gomorra, di genere gangster/drammatico, è stato acclamato dalla critica, ricevendo anche diverse candidature a premi di fama internazionale, come i Golden Globes. Nel 2020, il regista Matteo Garrone ha deciso di montare una nuova versione del film, quella che andrà in onda stasera, portandolo ad una durata complessiva di 125 minuti. La New Edition porta alcuni aggiustamenti che non ne cambiano il senso, ma ne facilitano la comprensione.

Stasera in tv su Rai 4 va in onda il thriller Sicario, pellicola del 2015 diretta da Denis Villeneuve e interpretata dagli attori Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin e Jon Bernthal. Il film è ispirato ad una trilogia informale ideata e scritta da Taylor Sheridan, che tratta della moderna frontiera americana. Sicario è seguito da Soldado, sequel diretto dal regista Stefano Sollima. La pellicola è stata presentata in concorso al Festival di Cannes 2015, e ha ricevuto ben tre candidature agli Oscar del 2016 (miglior fotografia, miglior colonna sonora e miglio montaggio sonoro).

STASERA IN TV, I PROGRAMMI RAI DI OGGI 21 MARZO 2023

Rai 1

21,30 – Il commissario Ricciardi 2 – Serie tv – Stasera in tv l’ultima delle quattro puntate della seconda stagione. In questo episodio, il famoso attore Michelangelo Gelmi uccide la moglie durante una scena di uno spettacolo teatrale. Lo sparo era previsto dal copione, ma il proiettile a salve è stato sostituito con uno vero: Ricciardi si ritrova così impegnato nelle indagini di un dramma di gelosia.

Rai 2

21,20 – Belve – Talk show – Va in onda stasera in tv l’ultima puntata del programma di successo condotto da Francesca Fagnani. Ospite di successo di questa serata sarà la cantante Ornella Vanoni.

23,15 – Stasera c’è Cattelan su Rai 2 – Varietà – Ritorna stasera in seconda serata l’amato late show televisivo condotto da Alessandro Cattelan.

Rai 3

21,20 – #cartabianca – Programma tv – Programma di attualità, cronaca e approfondimento condotto da Bianca Berlinguer.

Rai 4

21,20 – Sicario – Film d’azione, thriller – Nel film, ambientato al confine tra USA e Messico, gli agenti FBI Kate Macer e Matt Grave si uniscono ad una task force del governo incaricata di impedire il traffico di droga. A capo del team troviamo Alejandro, un colombiano dal passato torbido. Sul confine si svolge una guerra segreta, che porta gli agenti a mettere in discussione i valori e la morale in cui hanno sempre creduto.

Rai 5

21,15 – Parlami di te – Film commedia drammatica/commedia – Protagonista del film stasera in tv è Alain Wapler, amministratore delegato di una importante casa automobilistica. Egli è il classico uomo d’affari che ha tempo solo per il lavoro, gli obiettivi che si è imposto di raggiungere, il mercato, il successo. Wapler subirà però un ictus, che lo costringerà a fermarsi e a fare i conti con la sua nuova condizione.

Rai Movie

21,10 – Gomorra – New Edition – Film gangster, drammatico – Nuova edizione del 2020 del capolavoro del 2008 di Matteo Garrone. I valori che gli abitanti delle provincie di Napoli e Caserta sono costretti ad affrontare ogni giorno sono tre: potere, soldi e sangue. In questo film dall’atmosfera violenta, quasi spietata, si intrecciano cinque vicende diverse.

