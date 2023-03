Stasera in tv 22 marzo 2023/ Programmi Mediaset: Mission: Impossible su Italia 1

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI MEDIASET?

Interessante programmazione televisiva prevista per stasera, mercoledì 22 marzo, in tv sulle reti Mediaset. Stasera in tv in prima serata su Italia 1 andrà in onda il film d’azione diretto da Brad Bird, Mission: Impossible – Protocollo fantasma. Si tratta del quarto film della serie Mission: Impossible, che vede protagonista Tom Cruise (che è anche co-produttore della pellicola) nei panni di Ethan Hunt, agente dell’Impossible Mission Force. Tra gli attori del cast principale figurano anche Jeremy Renner, Josh Holloway, Paula Patton, Simon Pegg e Michael Nyqvist. Il film è stato insignito di due Saturn Awards: per il miglior film d’azione e per il montaggio.

SPILLO/ I dilemmi del Governo e il vicolo cieco delle banche centrali

Sempre in prima serata, ma su Iris, andrà invece in onda il film western revisionista Joe Kidd, pellicola del 1972 diretta dal regista John Sturges. Il film vede nei panni del protagonista Joe Kidd, un ex bounty killer che appoggia la causa dei messicani espropriati dei propri terreni, l’attore Clint Eastwood. Le riprese del film, che comprendono splendidi e suggestivi paesaggi montani, sono state effettuate tra le Alabama Hills e Lone Pine, in California.

DIETRO IL RALLY DEI MERCATI/ Il salvataggio delle banche che pagheremo con l'inflazione

STASERA IN TV, I PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI 22 MARZO 2023

Rete 4

21,20 – Controcorrente Prima Serata – Programma tv – Torna stasera in tv il programma di approfondimento giornalistico, spin-off di Controcorrente, condotto da Veronica Gentili.

Canale 5

21,20 – La tv dei 100 e uno – Varietà – Stasera in tv Piero Chiambretti con il suo nuovo programma televisivo, che vedrà protagonisti 100 piccoli talenti tra i 6 e i 10 anni. La regia è affidata a Massimo Fusi.

Italia 1

21,20 – Mission: Impossible – Protocollo fantasma – Film d’azione, spionaggio, thriller – Il protagonista Ethan Hunt, agente dell’IMF, è sulle tracce di un noto terrorista, Cobalt. Hunt e l’intera agenzia si ritrovano però sospettati di un attentato al Cremlino di Mosca. Il Presidente avvia immediatamente il Protocollo fantasma nei loro confronti, e la squadra viene dismessa, ma continuerà ad agire sotto copertura.

SPY FINANZA/ Gli indizi sul rischio di una crisi peggiore del 2008

Italia 2

21,15 – Le Iene 2023 – Varietà – Torna stasera lo storico programma televisivo italiano di intrattenimento condotto da Belen Rodriguez e Max Angioni.

La5

21,10 – Ti va di ballare? – Film drammatico, musicale – Il protagonista Pierre Dulaine (Antonio Banderas) è un ex ballerino che ora insegna in una scuola pubblica di New York. Il suo gruppo di allievi comprende ragazzi particolarmente difficili, che hanno un passato torbido con la polizia.

Iris

21,00 – Joe Kidd – Film western – Un gruppo di messicani si vede espropriato dei propri appezzamenti in New Mexico, e decide di passare alle maniere forti. Si scatena così una lotta tra i messicani, guidati dal carismatico leader Louis Chama, e i latifondisti della zona, capeggiati da un certo Frank Harlan. Entrerà a far parte dello scontro anche Joe Kidd, un ex bounty killer, che si schiererà dalla parte dei messicani.

23,00 – Space Cowboys – Film d’avventura, azione – Nel 1958 il pilota Hawk Hawkins, l’ingegnere Frank Corvin, il progettista Jerry O’Neill e il navigatore Tank Sullivan stanno lavorando per la NASA al progetto Dedalus. Qualcosa va storto e il progetto si arena, ma quarant’anni dopo Corvin viene ricontattato dalla NASA per far fronte ad un’imminente catastrofe: un satellite russo del 1986 è uscito dalla propria orbita e potrebbe schiantarsi sulla Terra. Ad aiutare Frank saranno chiamati anche i vecchi colleghi Hawkins, O’Neill e Sullivan.











© RIPRODUZIONE RISERVATA