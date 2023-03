Stasera in tv 22 marzo 2023/ Programmi Rai: il finale di Mare Fuori 3 su Rai 2

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI RAI?

Le reti rai prevedono una ricca programmazione tv per stasera, mercoledì 22 marzo 2023. Stasera in tv in prima serata su Rai 2 vanno in onda gli ultimi due episodi della terza stagione della serie tv italiana di successo Mare Fuori. La serie, prodotta dai Rai Fiction e Picomedia, narra le vicende dei ragazzi detenuti presso l’immaginario IPM di Napoli (ispirato al carcere di Nisida). La quarta stagione della serie televisiva Mare Fuori è già stata confermata: la sceneggiatura è infatti quasi completa, e le riprese cominceranno nel maggio 2023.

Stasera in tv in prima serata su Rai Movie andrà invece in onda il thriller Il sacrificio del cervo sacro, un film del 2017 diretto da Yorgos Lanthimos e interpretato dagli attori Colin Farrell, Nicole Kidman e Barry Keoghan. La pellicola, della durata complessiva di 121 minuti, è stata presentata in concorso per la Palma d’oro al festival di Cannes 2017, dove ha invece vinto il Prix du scénario. Il sacrificio del cervo sacro è una produzione inglese distribuita in Italia da Lucky Red.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI DI OGGI 22 MARZO 2023

Rai 1

21,30 – Brave ragazze – Film commedia – Il film è tratto da una storia vera, che vede protagoniste quattro donne di Gaeta negli anni Ottanta: Anna, Maria, Chicca e Caterina. Le quattro donne decidono di svaligiare una banca travestite da uomini e armate di pistola. Ad occuparsi delle indagini è il commissario Morandi, che stravolgerà il destino delle ragazze.

Rai 2

21,20 – Mare Fuori – Serie tv – Edoardo sta lottando tra la vita e la morte; intanto, Carmela sospetta di Don Salvatore e cerca delle conferme in Rosa, che la accusa di ingratitudine. Teresa offre il suo aiuto per salvare Edoardo mentre Kubra, ora che conosce la verità su sua madre e Beppe, vuole affrontare l’educatore. Silvia riesce ad ottenere l’ordine di scarcerazione immediato, mentre Rosa è combattuta tra l’amore che prova per Carmine e quello per suo padre.

22,30 – Mare Fuori – Serie tv – Stasera in tv il finale di stagione, in cui continua la lotta tra la vita e la morte di Edoardo. Carmine passa a Rosa un bigliettino misterioso, Teresa e Carmela hanno un duro scontro. Tra Beppe e Kubra c’è il confronto definitivo, mentre Cardiotrap e Giulia hanno un animato incontro che riguarda il pezzo scritto dal ragazzo. Una nuova ragazza giunge in IPM.

23,45 – Stasera c’è Cattelan su Rai 2 – Varietà – Stasera in tv ritorna Alessandro Cattelan con il suo amato late show televisivo. Ospiti speciali della puntata di stasera saranno la conduttrice Alessia Marcuzzi e il pilota Max Biaggi.

Rai 3

21,25 – Chi l’ha visto? – Programma tv – Torna stasera in tv il programma d’attualità con al centro casi di scomparsa, cold case e misteri da risolvere con l’aiuto dei telespettatori. A condurre lo show, come sempre, sarà la conduttrice Federica Sciarelli, mentre la regia è di Anna Grossi.

Rai 4

21,20 – Chapelwaite – Blood calls blood – Serie tv – Stasera in tv la serie televisiva basata sul racconto “Jerusalem’s Lot” dello scrittore Stephen King. Protagonista della storia, ambientata nel 1850, è il capitano Charles Boone, che si trasferisce con i figli nel Maine dopo la prematura scomparsa della moglie. Essi però scopriranno presto che la casa è maledetta, e il capitano dovrà trovare il modo di porre fine alla maledizione che grava sulla sua dimora.

22,25 – Chapelwaite – Memento Mori – Una bambina si ammala di una malattia misteriosa; in punta di morte, ella accusa Stephen Boone. I cittadini chiedono a Charles di riesumare il corpo della cugina da poco defunta; Charles, in gran segreto, decide di aprire la tomba: ciò che ne uscirà sarà sconvolgente.

Rai 5

21,15 – Art Night – Documentario – Prosegue il viaggio alla scoperta dei colori. Al centro della puntata di stasera ci sarà il colore bianco.

22,15 – LennoNYC – John Lennon a New York – Film documentario – Stasera in tv il docufilm statunitense dedicato a John Lennon. Il film, diretto da Michael Epstein, ripercorre le tappe principali della vita di uno dei più grandi geni della musica.

Rai Movie

21,10 – Il sacrificio del cervo sacro – Film thriller – Protagonista del film è Steven, un famoso cardiochirurgo, sposato con Anna e padre di due bambini, Kim e Bob. La serenità della famiglia è interrotta dall’arrivo di Bob, un sedicenne che ha da poco perso il padre. Steven è costretto a compiere una scelta difficile per riuscire a salvare i membri della sua famiglia.











