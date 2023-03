Stasera in tv 23 marzo 2023/ Programmi Mediaset: Winter’s War su Italia 1

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI MEDIASET?

Le reti Mediaset propongono un’interessante programmazione televisiva per stasera, giovedì 23 marzo 2023. Stasera in tv su Italia 1 andrà in onda Il cacciatore e la regina di ghiaccio (The Huntsman: Winter’s War), un film fantastico e di avventura del 2016 diretto dal regista Cedric Nicolas-Troyan. Si tratta di uno spin off del film del 2012 Biancaneve e il cacciatore, ed entrambe le pellicole sono state tratte dalla fiaba di Biancaneve dei fratelli Grimm; inoltre, Winter’s war è anche liberamente ispirato alla fiaba La regina delle nevi di Hans Christian Andersen. Tra gli interpreti principali del film troviamo Chris Hemsworth, Charlize Theron, Emily Blunt e Jessica Chastain.

Stasera in tv in prima serata su Iris andrà invece in onda Point Break – Punto di rottura, un film d’azione del 1991 diretto dal regista Kathryn Bigelow. Il titolo del film appartiene al gergo surfistico, e si riferisce al momento in cui un’onda si scontra contro un fondale superficiale, rompendosi fragorosamente. Fanno parte del cast principale gli attori Patrick Swayze, Keanu Reeves, Gary Busey, Lori Petty, John C. McGinley, James LeGros e Lee Tergesen.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI 23 MARZO 2023

Rete 4

21,20 – Dritto e Rovescio – Programma tv – Stasera in tv il programma televisivo che tratta l’attualità politico-economica italiana. Il programma è condotto da Paolo Del Debbio e prodotto da Videonews.

Canale 5

21,20 – Cambio tutto – Film commedia – Si tratta di un remake del film cileno “Una mujer sin filtro”. Protagonista del film è Giulia, una donna di mezza età che non dorme e mangia il gelato anche se è a dieta. Mentre il suo vicino di casa fa festa tutta la notte e il suo compagno artista è perso nelle sue opere, il suo ex sta per sposarsi, le sue amiche si disinteressano di lei e il suo capo la nomina assistente di un’influencer più giovane di 20 anni. Giulia, esausta, si rivolge ad un counselor olistico che spera possa aiutarla a tirare fuori nuovamente la donna libera e determinata di un tempo.

Italia 1

21,20 – Il cacciatore e la regina di ghiaccio – Film fantastico, d’avventura – Freya, giovane Regina dei ghiacci e sorella della regina Ravenna, ha trascorso molto tempo in un remoto palazzo innevato, formando una rete di cacciatori a lei fedeli, tra cui Sara ed Eric. Proprio i suoi due pupilli, però, contravvengono alla prima regola da lei stabilità, cioè quella di chiudere il proprio cuore ai sentimenti. Freya, venuta a sapere della scomparsa di sua sorella, chiama a sé il suo esercito per recuperare lo Specchio delle Brame. Decide poi di riportare in vita la sorella per poter disporre del doppio delle forze armate e conquistare le Terre Incantate. Il suo esercito si dimostra imbattibile, e i soldati esiliati sono costretti a mettere insieme le forze per capovolgere la situazione.

Italia 2

21,15 – The visit – Film horror – I protagonisti Becca e Tyler vengono mandati in Pennsylvania a trascorrere una settimana a casa dei loro nonni. Becca decide di filmare un documentario che possa aiutare sua madre a riallacciare i rapporti con i suoi genitori, ma durante il documentario i due fratelli capiscono che i nonni sono coinvolti in qualcosa di molto inquietante, e cominceranno a perdere la speranza di poter fare ritorno a casa.

La5

21,10 – Wild Child – Film romantico, commedia – Stasera in tv Emma Roberts interpreta la sedicenne Poppy, che viene spedita da Malibu in un severo college inglese, frequentato precedentemente anche dalla sua defunta madre. La ragazza dovrà fare i conti con le regole e la severità del collegio, ma questa esperienza sarà un’ottima occasione per crescere e scoprire il significato della vera amicizia.

Iris

21,00 – Point Break – Punto di rottura – Quattro rapinatori svaligiano le banche di Los Angeles nascosti sotto maschere raffiguranti i volti degli ultimi presidenti americani. Un anziano agente dell’FBI intuisce che i gangster sono dei surfisti, e il giovane collega Jhonny Utah verifica l’esattezza di questa ipotesi. Le indagini, però, sono solo all’inizio, perché smascherare i quattro surfisti si rivelerà tutt’altro che semplice.











