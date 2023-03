Stasera in tv 23 marzo 2023/ Programmi Rai: Quello che veramente importa su Rai 2

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI RAI?

Le reti Rai prevedono un’interessante programmazione televisiva per stasera, giovedì 23 marzo 2023. Stasera in tv in prima serata su Rai 2 va in onda la commedia sentimentale Quello che veramente importa (The Healer). Si tratta di una pellicola del 2016 diretta dal regista Paco Arango. Il film è dedicato a Paul Newman, un attore che lanciò una rete mondiale di camp di vacanza gratuiti per bambini malati: la Serious Fun Children’s Network. Gli incassi ricevuti sono stati destinati alla riabilitazione del Dynamo Camp.

Stasera in tv in prima serata su Rai Movie andrà invece in onda la pellicola di fantascienza Replicas, un film del 2018 diretto dal regista Jeffrey Nachmanoff, scritto da Chad St. John (che si è occupato anche della sceneggiatura) ed ispirato ad un racconto di Stephen Hamel. Nel cast principale figurano, tra gli altri, gli attori Keanu Reeves, Alice Eve e Thomas Middleditch.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI RAI DI OGGI 23 MARZO 2023

Rai 1

20,30 – UEFA European Qualifiers 2024 – Italia vs Inghilterra (da Napoli) – Sport – Stasera in tv la prima giornata delle qualificazioni per gli Europei di calcio, che si terranno nel 2024. La partita si giocherà a Napoli, allo stadio Diego Armando Maradona, e sarà arbitrata dal serbo Srdjan Jovanovich.

23,00 – Porta a Porta – Programma tv – Stasera in tv in seconda serata torna il programma di informazione e approfondimento dedicato all’attualità politica, alla cronaca e al costume condotto da Bruno Vespa.

Rai 2

21,20 – Quello che veramente importa – Film commedia, sentimentale – Protagonista del film è il trentenne Alec Bailey, un elettricista accumulatore di debiti che si intrattiene con le sue clienti. All’improvviso, nel caos della sua vita compare un fantomatico e misterioso zio, che gli promette di sistemare la sua disastrosa situazione debitoria in cambio del trasferimento per un anno del nipote nella loro casa di famiglia in Nuova Scozia. Qui, Alec viene scambiato per un guaritore.

23,20 – Stasera c’è Cattelan su Rai 2 – Torna stasera in tv l’amatissimo show condotto da Alessandro Cattelan. Tra gli ospiti speciali di stasera figurano Claudio Santamaria, Linus, Nicola Savino e Matteo Curti.

Rai 3

21,20 – Splendida Cornice – Torna anche stasera Geppi Cucciari con il suo people show attento ai temi dell’attualità del nostro Paese.

Rai 4

21,20 – Hawaii Five-0 – Ossa sacre – Due ragazzi vengono trovati sepolti in un antico cimitero, il cui ingresso è severamente proibito. Le impronte rinvenute conducono ad un uomo che però risulta essere morto.

22,05 – Hawaii Five-0 – Guarigione – La squadra indaga su un incidente aereo sospetto, durante il quale ha perso la vita un’agente della dogana, Monica Jensen. Dalle indagini è chiaro che la Jensen è però stata uccisa prima del decollo del velivolo.

22,50 – Hawaii Five-0 – Identità – La squadra indaga sul caso del ritrovamento di un corpo nel portabagagli di un’auto, reso quasi irriconoscibile dallo stato di decomposizione in cui si trova.

Rai 5

21,15 – Il giardino degli amanti – Evento – Spettacolo teatrale di apertura della stagione del Teatro Alla Scala di Milano del 2016. Lo spettacolo è firmato da Massimiliano Volpini e prende ispirazione dalle opere di Mozart. Grande protagonista del palcoscenico il ballerino Roberto Bolle insieme a Nicoletta Manni, Virna Toppi e Claudio Coviello. Scene e costumi sono state affidate a Erika Carretta, le luci a Marco Filibeck e la regia a Lorena Sardi.

Rai Movie

21,10 – Replicas – Film di fantascienza – Protagonista del film è il neuroscienziato William Foster, che decide di spingersi oltre i limiti dell’etica per riportare in vita i membri della sua famiglia, morti in seguito ad un incidente d’auto.











