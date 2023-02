Stasera in tv 24 febbraio/ Programmi Mediaset: su Canale 5 Buongiorno Mamma!

Ricca programmazione televisiva stasera, venerdì 24 febbraio, sulle reti Mediaset. Su Canale 5 è previsto un nuovo appuntamento con la seconda stagione della miniserie Buongiorno Mamma! con Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta, Beatrice Arnera e tanti altri. La nuova puntata vede una profonda crisi tra i protagonisti Anna e Guido Borghi, in disaccordo sullo svelare o meno a Sole (interpretata da Ginevra Francesconi) la verità riguardo la sua nascita. In seconda serata, sempre su Canale 5 va in onda una nuova puntata della serie americana Station 19 che ruota attorno alle avventure di una squadra di vigili del fuoco di Seattle. Gli eroi intervengono in pericolose situazioni mettendo a rischio la propria vita, ma devono fare anche i conti con le loro relazioni private che vengono spesso scombinate da strane vicende. Italia 1 dà spazio a due film, in prima serata l’attore Keanu Reeves, celebre per il ruolo di Neo in Matrix, torna per il secondo capitolo della fortunata saga John Wick, con la pellicola uscita al cinema nel 2017. La seconda serata è invece riservata al film d’azione From Paris with Love, un film poliziesco e a tratti umoristico con un cast d’eccezione composto da John Travolta, Jonathan Rhys Meyers e Kasia Smutniak e che racconta le vicende di due agenti della CIA che si ritrovano a dover proteggere a Parigi un politico americano da un attacco terroristico.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI 24 FEBBRAIO 2023

Rete 4

21:20 – Quarto grado – Inchiesta – Approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandro Viero che segue i maggiori casi di cronaca del momento. Le interviste, i collegamenti con gli inviati e le ricostruzioni, arricchiscono il racconto dei vari casi.

Canale 5

21:20 – Buongiorno, Mamma! 2 – Miniserie – La terza puntata della seconda stagione vede una profonda crisi di coppia tra Anna e Guido, in disaccordo sullo svelare a Sole la verità sulla sua nascita.

23:30 – Station 19 4 – Telefilm – Continuano le avventure della caserma 19 dei vigili del fuoco di Seattle. La squadra risponde alle chiamate mentre le loro vite si intrecciano come in una grande famiglia.

Italia 1

21:20 – John Wick 2 – Film d’azione – Continua la saga di John Wick su Italia 1 con il secondo capitolo della serie che vede il sicario interpretato da Keanu Reeves ritornare all’azione per aiutare il mafioso Santino D’Antonio.

23:50 – From Paris with love – Film d’azione – John Travolta, Jonathan Rhys Meyers e Kasia Smutniak sono i protagonisti del giallo girato a Parigi, dove due agenti della CIA devono fermare un attentato terroristico rivolto a un politico americano.

Italia 2

21:15 – Unfriended: Dark Web – Film Horror – Matias trova un computer nel bar dove lavora e se ne impossessa. Poco dopo il proprietario lo contatta per riaverlo, ma il ragazzo scopre una cartella nascosta con immagini inquietanti: si accorge di essere caduto nel gioco letale delle oscurità del web.

23:15 – Con gli occhi dell’assassino – Film thriller – Una donna, non convinta dell’ipotesi di suicidio, cerca in tutti i modi di fare luce sulla morte della sorella gemella, ma viene messa in difficoltà dalla malattia genetica di cui è affetta la porta alla graduale cecità.

La 5

21:10 – Grande Fratello Vip 2023 – Reality – In Prima serata la replica della puntata condotta da Alfonso Signorini. Con il presentatore in studio le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti e la regina dei social Giulia Salemi che da voce al popolo di Twitter.

Iris

21:00 – Gli spietati – Film western – Il film diretto da Clint Eastwood nel 1992 con Morgan Freeman, Clint Eastwood, Gene Hackman e Richard Harris ha ottenuto nove candidature ai Premi Oscar e ha vinto due Golden Globes.

23:41 – J. Edgar – Film Drammatico – Il regista Clint Eastwood racconta l’ascesa di John Edgar Hoover, interpretato da Leonardo Di Caprio da impiegato a direttore dell’FBI.

Mediaset Extra

21:10 – Grande Fratello Vip 2023 – Reality – Mediaset Premium lascia accesi i riflettori sulla casa più seguita d’Italia, per permettere ai telespettatori più appassionati di seguire i concorrenti nella diretta live 24 ore su 24.

Top Crime

21:10 – Chicago P.D. 9 – Telefilm – La serie tv racconta le vicende del reparto d’Intelligence della polizia di Chicago. Le vite della squadra guidata dal sergente Hank Voight si intrecciano, mentre si impegnano a combattere quotidianamente il crimine della città.

23:00 C.S.I. Miami 8 – Telefilm – L’analista forense Horatio Caine grazie al suo intuito e con l’aiuto della sua squadra, incastra i responsabili dei più complessi e intricati omicidi di Miami.

Boing

21:20 – Captain Tsubasa – Cartoni – La serie del giovane calciatore giapponese è tratta dall’omonimo manga e riprende la celebre serie anime del 1983 Holly e Benji, due fuoriclasse.

22:20 – Adventure Time – Cartoni – Il protagonista Finn è un ragazzino che con l’aiuto del suo cane mutaforme Jake, combatte contro i nemici nella Terra di Ooo.

Cartoonito

21:20 – Baby Shark Big Show – Cartoni – Il piccolo protagonista Baby Shark assieme alla famiglia e agli amici affronta nell’oceano tante avventure e giochi.

22:50 – Blue’s clues – Cartoni – La serie di animazione prodotta da Nickelon racconta le avventure di Blue e Josh che assieme ai loro amici cercano di risolvere piccoli misteri.











