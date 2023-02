Stasera in tv 24 febbraio/ Programmi Rai: la Semifinale di The Voice Senior su Rai 1

Vasta programmazione in onda oggi venerdì 24 febbraio sui canali Rai. Rai 1 dedica la prima serata alla semifinale della terza edizione del Talent Show The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici e dedicato ai cantanti over 60. I quattro coach Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, I Ricchi e Poveri e Clementino dovranno prendere delle importanti decisioni e scegliere quali saranno i tre concorrenti di ogni squadra che avranno accesso alla finale prevista per venerdì 3 marzo. Su Rai 2 la serata è riservata interamente al Telefilm N.C.I.S. con la ventesima stagione in prima serata, seguita poi alle 23:15 dallo spin-off Hawaii che vede per la prima volta una figura femminile alla guida della squadra di polizia. Su Rai 3 la serata è destinata al genere documentario. Alle 21:30 va in onda L’arte della Guerra, un documentario che nello scenario dello scontro in Ucraina vuole occuparsi del tema della cultura trattando le vicende di tutti coloro che allo scoppio del conflitto hanno scelto di mettere in pericolo la propria vita per salvare l’arte, in quanto distruggere l’arte è uno dei principali obiettivi degli eserciti invasori per eliminare la cultura di una nazione e annullarne la memoria. Segue in seconda serata Ossi di seppia con un episodio dedicato alla carriera del mitico Francesco Totti.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI RAI DI OGGI 24 FEBBRAIO 2023

Rai 1

21:25 – The Voice Senior – Talent Show – Tempo di semifinali: Antonella Clerici conduce il talent canoro dedicato ai concorrenti over 60. Ogni squadra potrà portare solo tre cantanti alla finale della prossima settimana.

00:00 – TV7 – Attualità – Approfondimento settimanale curato dalla redazione Speciali del TG1 per tenere aggiornati i telespettatori su tanti temi tra cui politica, cultura, spettacolo e cronaca.

Rai 2

21:20 – N.C.I.S. 20 – Telefilm – Giunta ormai alla ventesima stagione, la storica serie poliziesca deve fare i conti con l’assenza dell’agente Gibbs, mentre indaga su tanti nuovi casi, tutto irrisolti.

23:15 – N.C.I.S. Hawaii 2 – Telefilm – Il primo spin-off di N.C.I.S. con una protagonista femminile alla guida di una squadra di agenti della marina militare degli Stati Uniti.

Rai 3

21:30 – L’arte della guerra – Documentario – Alla vigilia dell’anniversario dell’invasione russa in Ucraina, si occupa di raccontare chi, in uno scenario disastroso come quello della guerra, ha messo in pericolo la propria vita per mettere in sicurezza le opere d’arte per proteggere il patrimonio culturale ucraino.

23:15 – Ossi di seppia, Totti fino all’ultimo – Documentario – Il nuovo episodio di Ossi di Seppia ricorda grazie alla voce dello speaker Carlo Zampa, la carriera del capitano Francesco Totti.

Rai 4

21:20 – Criminal 2016 – Film d’azione – La memoria di un agente della CIA viene trasmessa a un detenuto che dovrà usare le preziose informazioni per impedire un attacco terroristico. Nel cast grandi nomi tra cui Kevin Costner, Tommy Lee Jones, Gal Gadot e tanti altri.

23:15 – Foxtrot Six – Film di fantascienza – La pellicola indonesiana è ambientata in un futuro immaginario in cui il pianeta è al collasso a causa del cambiamento climatico e l’Indonesia è una superpotenza mondiale grazie alla sua fertilità. Un gruppo di ex marine è chiamato a salvare il governo e il paese dalla cospirazione terroristica.

Rai 5

21:15 – OSN Daniel Harding e Leonidas Kavakos – Concerto – In prima visione il concerto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta nell’Auditorio Rai Arturo Toscanini di Torino da Daniel Harding.

23:20 – Piper Generation – Documentario – Testimonianze, filmati originali e immagini storiche ripercorrono la nascita del famoso club romano Piper Club, aperto nel 1965 e che ha ospitato tra i più celebri artisti italiani e internazionali tra cui Renato Zero, Mina, Patty Pravo e i Beatles.

Rai Movie

21:10 – Una giusta causa – Film Drammatico – Felicity Jones interpreta Ruth Bader Ginsburg, una giovane studentessa che a metà degli anni 50 viene ammessa alla Harvard Law School. La vita da avvocato, in quanto donna, non è per niente facile, ma uno specifico caso potrebbe portarla verso l’uguaglianza di genere.

23:15 – Quando l’amore si spezza – Film Thriller – Una coppia alla ricerca della genitorialità, dovrà fare i conti con la crescente ossessione della madre surrogata nei confronti del marito della coppia.

Rai Premium

21:20 – Resta con me – Serie TV – Rai Premium propone la replica della nuova serie con Francesco Arca che racconta la vicenda di un brillante Vicequestore di Napoli che vede cambiare repentinamente la propria vita personale e lavorativa.

23:15 – Che Dio ci aiuti 7 – Fiction – Suor Angela è una bizzarra sorella che cerca di aiutare i personaggi che arrivano al convitto a risolvere i loro problemi, ma si ritrova puntualmente coinvolta nelle varie vicende.

Rai Storia

21:10 – La macchina delle immagini di Alfredo C. – Film Drammatico – Alfredo è uno dei 27 mila italiani trattenuti nel 1945 in Albania, che gira il paese con la propria cinepresa per testimoniare il regime comunista.

22:25 – SeDici Storie – Documentario – Su Rai Storia vengono raccontate le storie di personaggi meno conosciuti ma protagonisti di gesti eroici ed esemplari del Novecento. La puntata è dedicata all’imprenditore Giovanni Borghi e all’architetto Giovanni Michelucci.

Rai Scuola

21:30 – Stem – Documentario – Il divulgatore scientifico Davide Coero Borga incontra i maggiori esperti del mondo della ricerca e dell’innovazione per spiegare come la scienza e la tecnologia possano migliorare la vita di ognuno di noi.

22:00 – Progetto Scienza Verso il futuro – Approfondimento – La conduttrice Silvia Bencivelli si addentra nelle ricerche di oltre 25 paesi, che stanno influenzando il futuro dell’umanità.

Rai Sport +HD

20:55 – Pallanuoto, Coppa Italia Brescia vs Trieste – Sport – Quarto di Finale tra Brescia e Trieste per la Coppa Italia maschile di Pallanuoto.

22:10 – Pugilato – Sport – iDirettamente dal PalaTorrino di Roma l’incontro di boxe per l’assegnazione del Titolo Europeo femminile Pesi piuma tra Brozzi e Martinez e il Titolo Internazionale IBF Pesi medi tra El Harraz e Di Carlantonio.

Rai Gulp

21:05 – Il Collegio, 1992 – Documereality – Un gruppo di studenti adolescenti viene catapultato in un collegio degli anni ’90 per riscoprire il decennio segnato dalla nascita delle nuove tecnologie.

23:20 – Sara e Marti La nostra storia – Serie TV – Due sorelle lasciano Londra per seguire il padre in un paesino umbro, Affrontando assieme le loro vicende adolescenziali.

Rai Yoyo

21:25 – Bing – Cartoni – Le avventure del coniglietto che affronta con l’aiuto dei suoi amici tutte le sfide, anche quelle che sembrano impossibili.

22:00 – Shaun, Vita da Pecora – Cartoni – La pecora Shaun trascina in divertenti avventure tutte le sue compagne, sfiorando sempre il disastro.











