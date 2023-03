Stasera in tv 24 marzo 2023/ Programmi Rai: Non succede, ma se succede… su Rai Movie

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI RAI?

Le reti Rai propongono una ricca programmazione televisiva stasera, venerdì 24 marzo 2023. Stasera in tv in prima serata su Rai Movie andrà in onda la commedia sentimentale Non succede, ma se succede… (Long Shot): si tratta di un film di produzione statunitense del 2019, della durata di 125 minuti, distribuito in italiano da 01 Distribution. La pellicola è diretta dal regista Jonathan Levine, e vede come attori protagonisti Charlize Theron, Seth Rogen, O’Shea Jackson, Andy Serkis, June Diane Raphael, Bob Odenkirk e Alexander Skasgard.

Stasera in tv in prima serata su Rai 4, invece, andrà in onda il film d’azione/thriller Colpi proibiti (Death Warrant), una pellicola del 1990 diretta dal regista Deran Sarafian e interpretata dall’attore protagonista Jean-Claude Van Damme. Si tratta di un film prodotto negli Stati Uniti e distribuito in Italia da Italian International Film, della durata complessiva di 93 minuti. Il soggetto e la sceneggiatura sono opera di David S. Goyer.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI RAI DI OGGI 24 MARZO 2023

Rai 1

21,30 – Benedetta Primavera – Show – Stasera in tv la terza puntata del programma condotto da Loretta Goggi, affiancata anche oggi dal duo composto da Luca e Paolo. Ospiti speciali di questo nuovo appuntamento saranno la cantante Giorgia, la conduttrice di Domenica In Mara Venier, la cantante Patty Pravo, l’attrice romana Ilenia Pastorelli e l’imitatore Vincenzo De Lucia, protagonista dello show di Stefano De Martino Stasera Tutto è possibile.

Rai 2

21,20 – N.C.I.S. – Ponti – Stasera in tv si festeggia la 450esima puntata di questa serie televisiva di successo. Viene rinvenuto in un motel il corpo della Guardiamarina Watts: tutto farebbe pensare ad un omicidio passionale, ma le indagini si rivelano in realtà più complicate del previsto.

22,10 – N.C.I.S.: Hawaii – Sol Levante – Pike scampa miracolosamente ad un attentato nel quale perdono la vita tre malavitosi. Dalle indagini si scopre una lotta in corso tra due clan rivali; uno di essi è in possesso di un carico di mitra sottratto alla Marina statunitense.

Rai 3

21,20 – Alberto Tomba – Vincere in salita – Documentario – Stasera in tv un appassionante documentario che vede protagonista “la bomba” Alberto Tomba, ex sciatore alpino italiano che vanta la bellezza di cinquanta vittorie complessive in Coppa del Mondo.

23,05 – Il corpo e il nome – Gli ignoti delle Fosse Ardeatine – Documentario – Questo documentario ripercorre le tragiche vicende del 24 marzo 1944, durante le quali 335 civili e militari italiani, prigionieri politici, ebrei o detenuti comuni vennero trucidati a Roma, alle Fosse Ardeatine, dalle truppe di occupazione tedesche. Si trattò di una rappresaglia nei confronti dei partigiani, che il giorno precedente avevano organizzato un attentato in cui persero la vita 33 soldati del reggimento di polizia tedesco Bozen.

Rai 4

21,20 – Colpi proibiti – Louis Burke, un poliziotto, entra in incognito in un penitenziario per indagare su una serie di omicidi. Qui si ritroverà a doversi difendere da mille pericoli, tra i quali le numerose guardie corrotte e i brutali compagni di carcere.

Rai 5

21,15 – Così è (se vi pare) – Teatro – Stasera in tv uno dei capolavori di Pirandello diretto dal regista Filippo Dini per il Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale. Nel cast figurano gli attori Maria Paiato, Andrea Di Casa, Benedetta Parisi, Nicola Pannelli, Mariangela Granelli, Francesca Agostini, Ilaria Falini, Carlo Orlando, Orietta Notari, Giampiero Rappa e Mauro Bernardi.

Rai Movie

21,10 – Non succede, ma se succede… – Film commedia – La protagonista del film è Charlotte Field, autorevole Segretario di Stato e anche una delle donne più influenti al mondo. Fred Flarsky è invece un giornalista dallo spirito libero, sempre pronto a cacciarsi nei guai. I due non hanno niente in comune, tranne per il fatto che la donna è stata la babysitter di Fred da bambino, e il piccolo, ai tempi, si era preso una cotta per lei. Fred riesce a riallacciare i rapporti con Charlotte e a conquistarla; quest’ultima, che è nel mezzo dei preparativi per le elezioni, assume Fred per scrivere i suoi discorsi elettorali, con grande disappunto dei suoi collaboratori più fidati.













