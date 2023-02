Stasera in tv 25 febbraio/ Programmi Mediaset: su Canale 5 il ricordo di Maurizio Costanzo

STASERA IN TV: LA PROGRAMMAZIONE SERALE DI MEDIASET

Ampia programmazione televisiva stasera, Sabato 25 febbraio, sulle reti Mediaset. Su Canale 5 C’è Posta per te, il programma che racconta le storie di persone comuni che chiedono aiuto alla redazione, lascia spazio al ricordo di Maurizio Costanzo con due appuntamenti speciali: “In ordine alfabetico: Gassmann, Sordi, Vitti”. A seguire, I tre tenori con Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Corrado riuniti da Costanzo sul palco del Teatro Parioli nel 1998.

Anche nella prima serata di Italia 1 c’è un cambio di palinsesto. Al posto di Il cacciatore e la regina di ghiaccio va invece in onda Paddington 2, un film del 2017, diretto da Paul King, con Ben Whishaw e Hugh Bonneville. Segue L’incredibile storia di Winter il delfino 2 è un film del 2014 di genere Famiglia/Drammatico.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI 25 FEBBRAIO 2023

Rete 4

20:30 – Controcorrente – Attualità – Veronica Gentili conduce il programma di approfondimento politico, di cronaca e di attualità trattando le ultime notizie con interviste e ospiti in studio e in collegamento.

22:34 – Il Padrino parte II – Film Giallo – Michael, figlio di Vito è il nuovo Padrino, ma il potere lo isola da tutti. L’impero costruito dalla famiglia Corleone negli Stati Uniti comincia a sgretolarsi modificando anche i legami dei vari componenti.

Canale 5

21:20 – Salta l’appuntamento con C’è Posta per te per dare spazio al ricordo di Maurizio Costanzo con due appuntamenti speciali: “In ordine alfabetico: Gassmann, Sordi, Vitti” e “I tre tenori”.

Italia 1

21:20 – Paddington 2, film del 2017, diretto da Paul King, con Ben Whishaw e Hugh Bonneville.

23:40 – L’incredibile storia di Winter il delfino 2, un film del 2014 di genere Famiglia/Drammatico.

Italia 2

21:15 – Zodiaco: il segno dell’apocalisse – Film di Fantascienza – Il destino dell’umanità è a rischio e solo un’esperta di reperti antichi può decifrare i simboli astrologici che permettono di evitare una catastrofe.

23:10 – Unfriended: Dark Web – Film Horror – Matias trova un computer nel bar dove lavora e se ne impossessa. Poco dopo il proprietario lo contatta per riaverlo, ma il ragazzo scopre una cartella nascosta con immagini inquietanti: si accorge di essere caduto nel gioco letale delle oscurità del web.

La 5

21:10 – Inga Lindstrom – Film Romantico – Emilia è una stilista in partenza per una nuova avventura, ed è pronta a sconvolgere i suoi piani per aiutare il padre distrutto per la morte della moglie.

23:00 – Quarto grado – Inchiesta – Approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandro Viero che segue i maggiori casi di cronaca del momento. Le interviste, i collegamenti con gli inviati e le ricostruzioni, arricchiscono il racconto dei vari casi.

Iris

21:00 – La frode – Film Drammatico – Robert Miller, interpretato da Richard Gere è un magnate dell’alta finanza che sembra avere una vita perfetta, ma costretto a nascondere una frode, decide di chiedere aiuto a un collega.

23:20 – Ipotesi di complotto – Film Thriller – Un paranoico tassista di New York non ricorda un inquietate passato da cui è continuamente ossessionato, ma quando diventa bersaglio della CIA, scopre che tutte le sue paure sono in realtà giustificate.

Mediaset Extra

21:10 – Grande Fratello Vip 2023 – Reality – Mediaset Premium lascia accesi i riflettori sulla casa più seguita d’Italia, per permettere ai telespettatori più appassionati di seguire i concorrenti nella diretta live 24 ore su 24.

Top Crime

21:10 – Poirot: Carte in tavola – Film Giallo – Poirot e altri esperti del crimine vengono chiamati a risolvere un caso di omicidio.

23:00 – FBI: Most Wanted 3 – Telefilm – La sezione specializzata Most Wanted dell’FBI da la caccia ai criminali più ricercati d’America, che costituiscono la più grande minaccia per la sicurezza nazionale.

Boing

21:20 – Captain Tsubasa – Cartoni – La serie del giovane calciatore giapponese è tratta dall’omonimo manga e riprende la celebre serie anime del 1983 Holly e Benji, due fuoriclasse.

22:20 – Adventure Time – Cartoni – Il protagonista Finn è un ragazzino che con l’aiuto del suo cane mutaforme Jake, combatte contro i nemici nella Terra di Ooo.

Cartoonito

20:50 – Hey Duggee – Cartoni – I Lupetti sono un gruppo scout che cresce e apprende nuove abilità grazie alle situazioni che si presentano sulla loro strada. Ogni abilità conquistata viene riconosciuta con un distintivo dal capo-scout Duggee.

22:50 – Blue’s clues – Cartoni – La serie di animazione prodotta da Nickelon racconta le avventure di Blue e Josh che assieme ai loro amici cercano di risolvere piccoli misteri.











