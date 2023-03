Stasera in tv 25 marzo 2023/ Programmi Mediaset: Animali Fantastici su Italia 1

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI MEDIASET?

Ricca programmazione televisiva prevista dalle reti Mediaset per stasera, sabato 25 marzo 2023. Stasera in tv in prima serata su Italia 1 va in onda Animali Fantastici – I crimini di Grindelwald, un film fantastico d’avventura del 2018 diretto dal regista David Yates (che ha anche diretto parte dei film della saga di Harry Potter). Si tratta del secondo episodio della serie Animali Fantastici, spin-off e prequel della saga fantasy di successo mondiale Harry Potter, tratta dai libri della scrittrice inglese J. K. Rowling (che qui è anche sceneggiatrice). Nel cast principale figurano gli attori Eddie Redmayne, Jude Law, Johnny Depp, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller e Claudia Kim.

Stasera in tv, sempre in prima serata ma su iris, andrà in onda il film drammatico/thriller Delitto perfetto (A Perfect Murder), una pellicola del 1998 diretta dal regista Andrew Davis, remake de Il delitto perfetto di Alfred Hitchcock del 1954. Il film è stato prodotto negli Stati Uniti dalla Warner Bros., e distribuito in Italia dalla stessa casa di produzione. Principali interpreti del film sono Michael Douglas, Gwyneth Paltrow, Viggo Mortensen, David Suchet, Constance Towers e Sarita Choudhury.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI SABATO 25 MARZO 2023

Rete 4

21,25 – Pulp Fiction – Film gangster, drammatico, commedia – Due criminali organizzano un colpo in una tavola calda, mentre altri due killer recuperano una valigetta misteriosa e, con l’aiuto di Mr. Worf, ripuliscono la macchina dalle tracce del delitto appena commesso. Uno dei due porta a ballare Mia, la moglie del boss criminale Marsellus Wallace; nel frattempo, un pugile deve assolutamente perdere un match truccato da un boss mafioso, ma contro ogni previsione lo vince, e deve quindi fuggire dalle ire del boss malavitoso.

Canale 5

21,20 – Amici 22 – Il Serale – Programma tv – Stasera in tv la seconda puntata del serale di Amici, talent show storico condotto da Maria De Filippi. Anche stasera, le tre squadre (Zerbi – Celentano, Arisa – Todaro e Lorella – Emanuel Lo) si sfideranno; a giudicarle saranno i giudici d’eccezione Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

Italia 1

21,10 – Animali fantastici: I crimini di Grindelwald – Film fantastico, d’avventura – Il mondo, magico e non, è minacciato dal potente mago oscuro Gellert Grindelwald, evaso di prigione e intenzionato a perseguitare i babbani. La resistenza contro il mago oscuro, guidata da Albus Silente, sarà composta da Newt Scamander, dalle sorelle Tina e Queenie e dal babbano fornaio Jacob Kowalski.

Italia 2

21,15 – Il figlio di Chucky – Film horror – Stasera in tv il quinto film della serie horror de La Bambola Assassina. I bambolotti demoniaci Chucky e Tiffany si ritrovano ad allevare il figlio nell’intento di costruire una terribile famiglia di bambole assassine.

La5

21,10 – Inga Lindstrom – Il segreto dei Nordquists – La protagonista Emilia Holm è una giovane assistente universitaria appassionata di storia vichinga. La donna è convinta che nella tenuta della famiglia Nordquist si nascondano dei resti di questa antica civiltà. Arrivata a destinazione, Emilia risolverà il mistero che si nasconde nella casa, ma soprattutto troverà l’amore.

Iris

21,00 – Delitto Perfetto – Film drammatico, thriller – Il ricco finanziere Steven Taylor e la bella interprete Emily vivono in un lussuoso appartamento di New York. I due sembrano sotto tutti gli aspetti una coppia felici, ma in realtà Emily no si sente appagata, e decide di iniziare una relazione extra coniugale con David Shaw, un artista squattrinato. Quando Steven scopre la loro relazione, si reca da David per coinvolgerlo in un piano da lui ideato molto tempo prima, che prevede l’omicidio della moglie per intascarsi la sua copiosa eredità di famiglia. Non tutto, però, andrà secondo i piani.











