Stasera in tv 26 febbraio/Programmi Mediaset: su Canale 5 Lo Show dei Record

Ampia programmazione televisiva stasera, Domenica 26 febbraio, sulle reti Mediaset. Su Rete 4 va in onda il programma d’attualità Zona Bianca, ideato e condotto dal giornalista Giuseppe Brindisi. Il programma nasce nell’aprile del 2021 durante il periodo della pandemia di Covid-19, vede il suo titolo come un auspicio di un ritorno alla normalità, e tratta vicende legate alla politica italiana e avvenimenti che riguardano la società con interviste ed ospiti.

Su Canale 5 torna in prima serata il mitico Gerry Scotti con una nuova puntata dello Show dei Record, il talent show in collaborazione con i Guinness World Records che accompagnerà i telespettatori fino al 26 marzo con incredibili prove fisiche sotto il controllo di un giudice che convaliderà e certificherà il raggiungimento effettivo dei primati. Uomini e donne provenienti da ogni parte del mondo cercheranno di sfidare i propri limiti. Su Italia 1 infine troviamo in prima serata il film d’azione Red 2. Il secondo capitolo uscito nel 2013 centra l’obiettivo di dimostrarsi all’altezza del primo film uscito tre anni prima. Il cast diretto dal regista Dean Parisot vede come protagonisti Bruce Willis, Mary Louise Parker, Helen Mirren, John Malkovic, che non sembrano aver deluso le aspettative.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI 26 FEBBRAIO 2023

Rete 4

21:20 – Zona Bianca – Attualità – Giuseppe Brindisi conduce la seconda edizione del programma curato dalla testata giornalistica Videonews e prodotto dal TG 4.

Canale 5

21:20 – Lo Show dei Record – Show – Gerry Scotti conduce il programma del Guinness World Records, dove uomini e donne di tutti il mondo cercano di sfidare i propri limiti.

Italia 1

21:20 – Red 2 – Film d’azione – Bruce Willis interpreta un agente della CIA che finisce nei guai per indagare su una pericolosa arma nucleare scomparsa molti anni prima, passando per Parigi, Londra e Mosca scoprirà il mistero che si nasconde dietro la scomparsa.

23:40 – Pressing 2023 – Rubrica – Massimo Callegari e Monica Bertini propongono i commenti, le immagini, gli highlights e i gol della giornata di calcio di Serie A.

Italia 2

21:15 – Zodiaco: il segno dell’apocalisse – Film di Fantascienza – Il destino dell’umanità è a rischio e solo un’esperta di reperti antichi può decifrare i simboli astrologici che permettono di evitare una catastrofe.

23:10 – Unfriended: Dark Web – Film Horror – Matias trova un computer nel bar dove lavora e se ne impossessa. Poco dopo il proprietario lo contatta per riaverlo, ma il ragazzo scopre una cartella nascosta con immagini inquietanti: si accorge di essere caduto nel gioco letale delle oscurità del web.

La 5

21:10 – Wedding Every Weekend – Film Romantico – Brooke Ethridge e Nate Thomas si ritrovano a dover partecipare agli stessi quattro matrimoni e per non sedersi al tavolo dei single, decidono di partecipare insieme diventando “compagni di matrimonio”. Una semplice amicizia si trasforma poi in qualcosa di più profondo.

22:55 – Amici di Maria – Talent Show – Maria De Filippi cerca, coltiva e promuove il talento in giovani artisti del mondo della musica e della danza.

Iris

21:00 – North Country, Storia di Josey – Film Drammatico – Josey lavora nelle miniere di ferro in un ambiente maschilista dove non sembra esserci posto per le donne. La protagonista decide di denunciare la situazione, ma si ritrova a portare avanti una battaglia da sola contro tutti.

23:45 – La vendetta di Luna – Film Thriller – L’armonia di una famiglia in vacanza cede il posto all’incubo quando degli uomini rapiscono e uccidono i cari di Luna che si trova costretta a scappare. Luna scoprirà che tutta la sua vita è basata su una bugia e cercherà la sua vendetta.

Mediaset Extra

21:10 – Grande Fratello Vip 2023 – Reality – Mediaset Premium lascia accesi i riflettori sulla casa più seguita d’Italia, per permettere ai telespettatori più appassionati di seguire i concorrenti nella diretta live 24 ore su 24.

Top Crime

21:10 – Colombo, l’arte del delitto – Serie TV – Il tenente Colombo interpretato da Peter Falk che è chiamato a risolvere un caso di omicidio.

23:00 – Poirot: Carte in tavola – Film Giallo – Poirot e altri esperti del crimine vengono chiamati a risolvere un caso di omicidio.

Boing

21:20 – Captain Tsubasa – Cartoni – La serie del giovane calciatore giapponese è tratta dall’omonimo manga e riprende la celebre serie anime del 1983 Holly e Benji, due fuoriclasse.

22:20 – Adventure Time – Cartoni – Il protagonista Finn è un ragazzino che con l’aiuto del suo cane mutaforme Jake, combatte contro i nemici nella Terra di Ooo.

Cartoonito

20:50 – Hey Duggee – Cartoni – I Lupetti sono un gruppo scout che cresce e apprende nuove abilità grazie alle situazioni che si presentano sulla loro strada. Ogni abilità conquistata viene riconosciuta con un distintivo dal capo-scout Duggee.

22:50 – Blue’s clues – Cartoni – La serie di animazione prodotta da Nickelon racconta le avventure di Blue e Josh che assieme ai loro amici cercano di risolvere piccoli misteri.











