Stasera in tv 26 febbraio/ Programmi Rai: su Rai 3 Fabio Fazio con Che Tempo che fa

Ricca programmazione in onda oggi Domenica 26 febbraio sui canali Rai. Su Rai 1 vanno in onda il terzo e il quarto episodio della nuova serie Resta con me ambientata a Napoli. Il protagonista della serie è Alessandro Scuderi, il vicequestore della squadra mobile di Napoli, interpretato da Francesco Arca. Assieme a lui nel cast Laura Adriani, il piccolo Mario Di Leva e tanti altri. la fiction è composta da 8 episodi che sono accompagnati dalla meravigliosa musica di Pino Daniele, cominciando proprio da “Resta cu me”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata del Talk Show di Fabio Fazio Che Tempo che fa. Il programma, che nel 2023 compie venti anni ha accompagnato i telespettatori per oltre 1200 puntate, affermandosi come il programma in prima serata più popolare e acclamato dalla critica in Italia, celebre e apprezzato anche all’estero. Tra gli ospiti della puntata il cantante Gianni Morandi, reduce dalla co-conduzione del recente Festival di Sanremo, e ancora Pierfrancesco Favino, protagonista del nuovo film “L’ultima notte di Amore”, i professori di Microbiologia Claudio Bandi e Roberto Burioni e altri personaggi di spicco. A chiudere la serata al tavolo di Che Tempo che fa tra gli ospiti la Gialappa’s Band, Rosa Chemical, Samuele Ceccarelli, Teo Teocoli, Stefania Rocca e Francesco Paolantoni.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI RAI DI OGGI 26 FEBBRAIO 2023

Rai 1

21:25 – Resta con me – Serie tv – In onda il terzo episodio della nuova serie della Rai con protagonista Francesco Arca nei panni di un agente di polizia.

23:40 – Speciale Tg 1 – Attualità – Il telegiornale di Rai 1 tratta tutte le notizie del giorno e gli approfondimenti sui temi d’attualità.

Rai 2

21:00 – N.C.I.S. Los Angeles – Telefilm – In onda la quattordicesima stagione del telefilm poliziesco. La squadra altamente qualificata di Los Angeles usa le tecnologie più avanzata per catturare i più pericolosi criminali.

21:50 – Blue Bloods 13 – Telefilm – Il commissario di New York Frank assieme alla sua squadra sono impegnati nella lotta contro il crimine.

Rai 3

20:00 – Che tempo che fa – TalkShow – Fabio Fazio racconta da ormai venti anni la contemporaneità, l’attualità e la cultura, unendo riflessione, approfondimenti e intrattenimento. Nello studio di Che Tempo che fa celebri ospiti italiani e internazionali.

23:30 – Tg 3 Mondo – Attualità – Il telegiornale settimanale che riporta le più importanti notizie da tutto il mondo.

Rai 4

21:20 – Outback – Film horror – Una coppia in crisi formata da Wade e Lisa, prova a ricostruire il loro rapporto partendo per una vacanza in Australia, ma un guasto all’automobile obbliga la coppia ad avventurarsi nel deserto.

22:50 – I bambini di Cold Rock – Film Horror – La cittadina di Cold Rock è da anni teatro di misteriose scomparse di bambini e tutti gli abitanti incolpano un uomo, ma Julia non ha mai creduto a questa teoria, finché scopre che anche suo figlio è scomparso…

Rai 5

21:15 – Verdi Gala – Concerto – Il Teatro Comunale di Bologna propone una serata dedicata ai capolavori di Giuseppe Verdi. Il concetto è svolto nell’ambito dell’iniziativa Viva Verdi, promossa dal Ministero della Cultura.

22:45 – Franklyn – Film Fantastico – Quattro anime perdute condividono i loro destini, divisi tra due mondi paralleli: la città di Londra e un’ipotetica metropoli del futuro.

Rai Movie

21:10 – Piedone d’Egitto – Film – Il commissario Piedone, aiutato da due soggetti, è alla ricerca del professore Cerullo rapito in Egitto per avere scoperto un coleottero che abita i terreni petroliferi.

23:05 – La notte di San Lorenzo – Film Drammatico – I protagonisti di una vicenda realmente accaduta. 10 agosto 1944 – San Miniato: la città è occupata dai tedeschi e nonostante la guerra, il film viene raccontato con gli occhi sognanti dei bambini.

Rai Premium

21:20 – The Voice Senior – Talent Show – Tempo di semifinali: Antonella Clerici conduce il talent canoro dedicato ai concorrenti over 60. Ogni squadra potrà portare solo tre cantanti alla finale della prossima settimana.

Rai Storia

21:10 – Dove cadono le ombre – Film Drammatico – Anna e Hans lavorano nel vecchio orfanotrofio in cui sono cresciuti, che è diventato oggi un istituto per anziani. Il ritorno di Gertrud farà riemergere la memoria.

22:50 – La macchina delle immagini di Alfredo C. – Film Drammatico – Alfredo è uno dei 27 mila italiani trattenuti nel 1945 in Albania, che gira il paese con la propria cinepresa per testimoniare il regime comunista.

Rai Scuola

21:00 – Progetto Scienza Newton – Culturale – Il programma, condotto da Davide Coero Borga tratta i temi della sostenibilità ambientale e dell’innovazione scientifica.

23:00 – Progetto Scienza Verso il futuro – Approfondimento – La conduttrice Silvia Bencivelli si addentra nelle ricerche di oltre 25 paesi, che stanno influenzando il futuro dell’umanità.

Rai Sport +HD

21:00 – Atletica Leggera – Sport – Prima serata di Rai Sport +HD dedicata all’Atletica Leggera .

21:45 – Ciclismo – Sport – Ciclismo Kuurne – Bruxelles – Kuurne.

Rai Gulp

21:05 – 100 x 100 Coco New York – Film Commedia – Coco sogna di fare la stilista, ma per una persona che si veste in modo stravagante come lei non è facile la vita da liceale.

22:35 – Playmobil: The Movie – Film d’animazione – In un mondo di fantasia, tutti i personaggi giocattolo della Playmobil affrontano un viaggio ricco di incontri e avventure.

Rai Yoyo

20:25 – Palle di neve 2015 – Film d’Animazione – Durante le vacanze invernali i bambini di un piccolo villaggio giocano in una battaglia di palle di neve con Luke e Sophia a capo delle due squadre.

22:00 – Shaun, Vita da Pecora – Cartoni – La pecora Shaun trascina in divertenti avventure tutte le sue compagne, sfiorando sempre il disastro.











