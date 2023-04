Stasera in tv 27 aprile 2023/ Programmi Mediaset: Annabelle 3 su Italia 2

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI MEDIASET?

È prevista una programmazione televisiva davvero ricca per la prima serata di oggi, giovedì 27 aprile 2023, in onda sulle reti Mediaset. Stasera in tv in prima serata su Italia 2 andrà in onda Annabelle 3 (titolo originale: Annabelle Comes Home), un film d’orrore, drammatico e thriller datato 2019, scritto e diretto dal regista Gary Dauberman. Si tratta del terzo capitolo della serie cinematografica della bambola assassina Annabelle, e del settimo film dell’universo cinematografico dell’orrore The Conjuring.

Stasera in tv in prima serata su La5, invece, andrà in onda un film di genere fantasy: ci riferiamo a The Twilight Saga: New Moon, una pellicola del 2019 diretta da Chris Weitz e trasposizione cinematografica del romanzo best seller omonimo di Stephenie Meyer. The Twilight Saga: New Moon è il secondo capitolo della saga cinematografica di Twilight, che vede protagonisti nel cast principale i celebri attori Kristen Stewart (Isabella “Bella” Swan), Robert Pattinson (Edward Cullen) e Taylor Lautner (Jacob Black).

STASERA IN TV, I PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI 27 APRILE 2023

Rete 4

21,20 – Dritto e Rovescio – Programma tv – Stasera in tv nuovo appuntamento con il programma di attualità e approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. I temi centrali di questa puntata saranno le recenti manifestazioni di protesta all’operato del governo Meloni, le contrapposizioni ideologiche tra maggioranza e opposizione e la gestione dei migranti.

Canale 5

21,00 – Coppa Italia 2022/2023: Fiorentina – Cremonese (Dallo stadio Artemio Franchi, Semifinale Ritorno) – Sport – Partita di ritorno della semifinale di Coppia Italia tra Fiorentina e Cremonese: la squadra vincitrice sfiderà l’Inter di Inzaghi, che ieri sera è riuscita a sconfiggere la Juventus. Ad arbitrare la partita sarà l’arbitro Marinelli di Tivoli (Roma).

Italia 1

21,20 – Back to school – Soap opera – Stasera in tv nuovo appuntamento con Federica Panicucci e il suo programma che vede protagonisti 30 vip che si accingono a rifare l’esame di quinta elementare. A guidare i vip saranno i Maestrini: 13 bambini tra i 7 e gli 11 anni che dovranno preparare al meglio la classe sulle materie oggetto d’esame. La commissione sarà poi composta da autentici maestri elementari.

Italia 2

21,15 – Annabelle 3 – Film – Terzo capitolo della saga horror che vede protagonista la bambola malefica Annabelle. Ed e Lorraine Warren portano Annabelle nella stanza dei manufatti chiusa a chiave, per impedire che la bambola continui a seminare terrore e morte tra la gente. Annabelle, però, riesce a risvegliare gli spiriti maligni della stanza e identifica dei nuovi bersagli: Judy, la figlioletta di dieci anni dei Warren, insieme alla sua babysitter e ad un’amica di quest’ultima.

La5

21,10 – the Twilight Saga: New Moon – Film – La protagonista Bella si prepara a festeggiare i suoi 18 anni a casa Cullen. Purtroppo, uno stupido incidente rovina tutto: Bella si taglia un dito con la carta di un regalo, e Jasper, che non riesce ancora a controllarsi, ha una reazione violenta alla vista del sangue. Edward decide quindi di allontanarsi da Bella, consapevole del pericolo: la ragazza cade così in preda alla depressione, fino a quando non stringe amicizia con Jacob.

Iris

21,00 – Testimone involontario – Film – James Dunn, tiratore scelto ed eroe della guerra del golfo, è condannato a morte per l’omicidio di un suo superiore. L’unica soluzione per evitare la condanna a morte è quella di uccidere un criminale che continua a sfuggire alla polizia.

