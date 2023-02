Stasera in tv 27 febbraio/ Programmi Mediaset: su Canale 5 il Grande Fratello Vip

Ricca programmazione televisiva stasera, Lunedì 27 febbraio, sulle reti Mediaset. Su Canale 5, torna Alfonso Signorini con una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Il Reality più famoso d’Italia, giunto alla settima edizione torna in prima serata con il primo appuntamento della settimana. In studio accanto al conduttore le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Nella puntata di oggi ci sarà una nuova eliminazione tra sette protagonisti di questa edizione. I tre Vip scelti dagli inquilini sono Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli, a cui si sono aggiunti i nomi di Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia e Nicole Burgia, puniti per aver infranto le regole della trasmissione.

Su Italia 1 troviamo invece Freedom oltre il confine, lo show ideato e condotto da Roberto Giacobbo con un inconfondibile approccio diretto e pop alla divulgazione. La squadra di Freedom nella nuova puntata raggiungerà in Sardegna una piccola zona tra l’Ogliastra e la Barbagia del Nord dove sembra essere custodito il segreto dell’eterna giovinezza. Su Rete 4 infine, Nicola Porro conduce Quarta Repubblica, il programma televisivo che affronta temi d’attualità, di politica e di economia con interventi e interviste a personaggi di spicco del nostro paese.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI 27 FEBBRAIO 2023

Rete 4

21:20 – Quarta Repubblica – Approfondimento – Nicola Porro conduce il programma che affronta temi di attualità, di politica e di economia, accompagnato da numerosi ospiti.

Canale 5

21:20 – Grande Fratello Vip 2023 – Reality – Alfonso Signorini torna con una nuova puntata del reality più seguito d’Italia.

Italia 1

21:20 – Freedom oltre il confine – Show – Il programma di genere divulgativo, documentaristico e storico ideato e condotto da Roberto Giacobbo. Nelle nuova puntata la squadra di Freedom sarà in Sardegna.

Italia 2

21:25 – American Dad – Cartoni – La serie d’animazione racconta le avventure della tipica famiglia americana composta dal padre (agente della CIA) sua moglie e i due figli. A loro si aggiungono due strani personaggi: un alieno salvato dall’Area 51 e un umano nel corpo di un pesce rosso.

23:05 – Big Bang Theory 5 – Telefilm – Quattro giovani scienziati nerd condividono un appartamento in cui affrontano divertenti avventure, approcciandosi con il mondo femminile grazie alla vicina di casa.

La 5

21:10 – Colpa delle Stelle – Film Drammatico – Hazel e Augustus sono due giovani ragazzi malati di cancro che vivono intensamente il loro amore, finché Augustus a causa di una ricaduta muore.

23:40 – Uomini e Donne – Talk Show – Maria De Filippi aiuta uomini e donne a incontrare e conoscere l’anima gemella, tra incomprensioni, amicizie e sentimenti che vengono raccontati nello studio dai protagonisti.

Iris

21:00 – American History X – Film Drammatico – Il film tratta il tema del razzismo negli Stati Uniti. Derek è un giovane neofascista che dopo la prigione cambia visibilmente, ma il fratello minore Danny ha ormai seguito le sue orme.

23:30 – Onora il padre e la madre – Film Drammatico – Due fratelli organizzano una rapina nella gioielleria dei loro genitori, ma quando tutto comincia ad andare per il verso sbagliato, le loro vite iniziano a complicarsi.

