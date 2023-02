Stasera in tv 27 febbraio/ Programmi Rai: Fiori sopra l’inferno con Elena Sofia Ricci

Interessante programmazione in onda oggi Lunedì 27 febbraio sui canali Rai. Su Rai 1 vanno in onda in prima serata le ultime due puntate della fiction Fiori sopra l’inferno: i casi di Teresa Battaglia. La protagonista, interpretata da Elena Sofia Ricci è una profiler di Udine chiamata a rintracciare un misterioso killer nascosto sulle montagne del Friuli Venezia Giulia. Teresa durante le sue indagini però deve fare i conti con il sorgere dei primi sintomi dell’Alzheimer. In seconda serata su Rai 1 troviamo la seconda puntata di Storie di sera, il nuovo programma condotto da Eleonora Daniele che terrà incollati al piccolo schermo gli spettatori per ben sei appuntamenti.

Stefano Mainetti, ex marito Elena Sofia Ricci/ La crisi dopo 20 anni di matrimonio

Il programma tratta alcune delle storie raccontate nel quotidiano Storie Italiane, trasportandole nella cornice serale e si identifica come uno spin-off o un adattamento serale del programma. Su Rai 2 va in onda infine una nuova puntata del comedy show Stasera tutto è possibile, il divertente programma condotto da Stefano De Martino che vede come protagonisti comici e protagonisti del mondo dello spettacolo che si cimentano in esilaranti prove con l’unico obiettivo di divertire i telespettatori. Nel cast della serata Nathalie Guetta, Andrea Pucci, Peppe Iodice, Claudio Lauretta, Bianca Guaccero, Elena Santarelli, Giovanni Esposito e Francesco Paolantoni.

Maria Mainetti e Emma Quartullo, figlie Elena Sofia Ricci/ Incantevole somiglianza con la secondogenita

STASERA IN TV, I PROGRAMMI RAI DI OGGI 27 FEBBRAIO 2023

Rai 1

21:30 – Fiori sopra l’inferno: I casi di Teresa Battaglia – Fiction – Ultima puntata della fiction creata da Ilaria Tuti e prodotta da Rai Fiction. La protagonista della serie è Elena Sofia Ricci nei panni della Profiler Teresa Battaglia che durante la ricerca di un killer accusa i primi sintomi dell’Alzheimer.

23:45 – Storie dei sera – Attualità – Eleonora Daniele conduce il nuovo programma di Rai 1 che racconta casi di cronaca nera. Presenti in studio ospiti legati alle vicende trattate che raccontano e commentano le clip, le intercettazioni e i collegamenti con gli inviati.

Paolo e Elena, genitori Elena Sofia Ricci/ "Morti presto ma gli ho detto tutto..."

Rai 2

21:20 – Stasera tutto è possibile – Show – Stefano De Martino conduce il comedy show più divertente della televisione in cui un gruppo di comici e personaggi dello spettacolo si sfida in esilaranti giochi.

23:50 – ReStart – Approfondimento – Annalisa Bruchi cerca di avvicinare i telespettatori al mondo della finanza, dell’economia e del lavoro, in un appuntamento settimanale in cui l’economia italiana viene raccontata in modo chiaro e semplice.

Rai 3

21:20 – Presa diretta – Attualità – Riccardo Iacona percorre un viaggio-inchiesta nei punti deboli del paese trattando le questioni al centro del dibattito pubblico e importanti temi trascurati.

23:15 – Dilemmi – Rubrica – Gianrico Carofigli inventa e conduce il programma che tratta questioni controverse cercando di proporre interpretazioni e possibili soluzioni. Nella nuova puntata si parte dagli interrogativi “Il corpo come una merce? Il sesso come qualcosa da comprare?” per affrontare il tema del sesso a pagamento.

Rai 4

21:20 – Bad Boys for Life – Film d’azione – Il film, uscito nel 2020 è il terzo capitolo della serie Bad Boys. I protagonisti interpretati da Will Smith e Martin Lawrence riprendono i propri ruoli da detective. Nel cast anche Kate del Castillo e Vanessa Hudgens.

23:25 – Criminal 2016 – Film d’azione – La memoria di un agente della CIA viene trasmessa a un detenuto che dovrà usare le preziose informazioni per impedire un attacco terroristico. Nel cast grandi nomi tra cui Kevin Costner, Tommy Lee Jones, Gal Gadot e tanti altri.

Rai 5

21:15 – Palazzo di giustizia – Film Drammatico – Il film cattura la vita quotidiana in un grande tribunale italiano. Al centro della storia un’udienza: una rapina che sfocia in omicidio, i parenti degli imputati aspettano nei corridoi l’esito.

23:35 – Patti Smith: Electric poet – Musica – La storia di Patti Smith, dall’arrivo a New York a soli vent’anni fino alla consacrazione di icona mondiale.

Rai Movie

21:10 – La battaglia di Alamo – Film Western – Nel 1863 si verificano numerosi scontri tra gli indipendentisti texani e l’esercito messicano guidato dal generale Santa Ana. Il film, uscito nel 1960, è diretto dal celebre John Wayne.











© RIPRODUZIONE RISERVATA