Stasera in tv 27 marzo 2023/ Programmi Rai: la sesta puntata di Resta con me su Rai 1

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI RAI?

Le reti Rai prevedono un’interessante programmazione televisiva per stasera, lunedì 27 marzo 2023. Stasera in tv su Rai 1 andrà in onda la sesta puntata della serie televisiva italiana Resta con me. Si tratta di una serie tv di genere drammatico tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, diretta da Monica Vullo e che vede nei panni dei protagonisti gli attori Francesco Arca e Laura Adriani. Dopo la pausa forzata dovuta alla partita di qualificazione per gli Europei 2024 della Nazionale Italiana di calcio, la terzultima puntata di Resta con me verrà trasmessa eccezionalmente proprio stasera.

Stasera in tv in prima serata su Rai Movie andrà invece in onda il film gangster/drammatico La collera di Dio (The Wrath of God), una pellicola del 1972 diretta da Ralph Nelson, che si è inoltre occupato anche della sceneggiatura, basata sul romanzo omonimo dell’autore James Graham. Il film, di produzione statunitense, è stato girato in Messico e rappresenta l’ultima apparizione di Rita Hayworth, che già da allora cominciava a soffrire di deterioramento della memoria a causa dell’Alzheimer. Nel cast principale troviamo, oltre a lei, gli attori Robert Mitchum, Frank Lagella, Ken Hutchinson, Victor Buono e Gregory Sierra.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI RAI DI OGGI 27 MARZO 2023

Rai 1

21,30 – Resta con me – Fiction – A Cristiana è stata tolta la responsabilità genitoriale in quanto tossicodipendente; la donna, però, vuole riprendere con sé il figlio Diego. Nonostante i dubbi di Alessandro, Paola, che ha scoperto di non poter più avere figli, decide di concederle una seconda possibilità. Alessandro, dopo la storia con Linda, ha finalmente compreso di amare ancora sua moglie e di non voler voltare pagina. Nel frattempo, le indagini sul caso della morte di Ausiello conducono la squadra al covo della banda, ma una talpa è riuscita ad avvisare in tempo i malviventi: dunque, la squadra, arrivata sul posto, trova solo un casolare abbandonato. La scientifica rivela però le tracce del sangue di Gennaro, dal che si deduce che l’uomo non è stato ucciso al porto, dove ne è stato rinvenuto il cadavere.

Rai 2

21,20 – Stasera tutto è possibile – Show – Stasera in tv torna Stefano De Martino con il suo amato comedy show. Gli ospiti di questa serata (“Step Dance”) saranno Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Vincenzo De Lucia (che interpreterà Milly Carlucci, Maria De Filippi e Ornella Vanoni), Max Giusti, Giovanni Esposito, Herbert Ballerina, Alessio Sakara, Flora Canto, Federica Nargi e Massimo Lopez.

Rai 3

21,20 – PresaDiretta – Programma TV – Stasera in tv torna l’approfondimento di Riccardo Iacona che tratta la crisi del sistema sanitario nazionale a partire dagli ultimi dati.

23,15 – Dilemmi – Rubrica – Programma ideato e condotto dallo scrittore Enrico Carofiglio. Tema di questa sera sarà il tradimento e l’infedeltà verso il proprio partner.

Rai 4

21,20 – The Misfits – Film d’azione – Protagonista del film è Richard Pace, genio del furto su grande scala, che riesce ad evadere da una prigione di massima sicurezza e viene reclutato da una banda di criminali capeggiata da uomo carismatico di nome Ringo. Con grande sorpresa dell’uomo, fa parte di questo gruppo di malviventi anche sua figlia Hope. Il colpo organizzato dalla banda prevede il furto di un’enorme quantità di lingotti d’oro destinati a finanziare il terrorismo. L’oro in questione è di proprietà di uno dei responsabili per la cattura di Pace.

Rai 5

21,15 – Tutte le mie notti – Film thriller, noir – La trama di questo film si sviluppa intorno a tre personaggi: Veronica, avvocato, Sara, prostituta, e Federico, cliente di Veronica. Quest’ultima decide di prendersi cura e offrire ospitalità alla giovane Sara, che è ferita, sconvolta e in fuga da un assalitore. Si scopre che la ragazza sta fuggendo proprio da Federico, che ha ucciso una persona durante una festa.

Rai Movie

21,10 – La collera di Dio – Film drammatico, western – I protagonisti Thomas De La Plata e don Oliver Van Horne sono tenuti prigionieri in Messico e sottoposti ad un ricatto: i due avranno salva la vita se riusciranno a liberare il paese dall’odiato colonnello Santilla.











