Stasera in tv 28 febbraio 2023/ Programmi Mediaset: su Italia 1 lo show Le Iene

Interessante programmazione televisiva stasera, Martedì 28 febbraio, sulle reti Mediaset. Su Italia 1 va in onda una nuova puntata dello show Le Iene, condotto da Belen Rodriguez accompagnata, dopo l’addio di Teo Mammucari, dal giovane comico Max Angione. Il programma di intrattenimento dedica spazio a servizi di denuncia che sfociano spesso nell’inchiesta, ma non mancano scherzi a personaggi famosi, e interviste affidate agli inviati in giro per il mondo. Su Canale 5 troviamo una nuova puntata della seconda stagione di Buongiorno Mamma, la serie che racconta le vicende della famiglia Borghi con tanti inattesi misteri. Nel cast Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta e tutti gli altri attori della prima stagione tra cui anche Elena Funari, Ginevra Francesconi, Beatrice Arnera. Nella nuova puntata, Anna e Guido vivranno un momento di crisi in quanto quest’ultima vuole raccontare a Sole la verità sulla sua nascita, nel frattempo Agata si trasferirà da Mauro che non le ha ancora svelato di aver conosciuto Maurizia. Su Rete 4 infine una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma condotto dal giornalista Mario Giordano e giunto alla sua quinta edizione. Nella puntata di oggi uno speciale dedicato a Maurizio Costanzo, con particolare attenzione all’attentato di stampo mafioso subito il 14 maggio 1993, verrà trattata l’inchiesta sugli alloggi popolari di Ostia in mano alla criminalità e il conduttore analizzerà una serie di promesse non mantenute dalla politica.

Mario Giordano contro Fedez/ "Paladino diritti civili, ride di un mio difetto fisico"

STASERA IN TV, I PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI 28 FEBBRAIO 2023

Rete 4

21:20 – Fuori dal coro – Rubrica – Mario Giordano conduce la quinta edizione del programma di attualità e approfondimento che da voce alle opinioni più controcorrente. Nella puntata di oggi il conduttore analizzerà le promesse non mantenute dalla politica, verrà aperta un’inchiesta sugli alloggi popolari di Ostia in mano alla criminalità e sarà presente uno spazio dedicato al ricordo del giornalista Maurizio Costanzo, soffermandosi sull’attentato di stampo mafioso subito il 14 maggio 1993.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Brunch a casa di Ignazio e Cecilia

Canale 5

21:20 – Buongiorno Mamma! 2 – Fiction – Nuovo appuntamento con Buongiorno Mamma, la seconda stagione della serie con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, composta da sei puntate. La fiction racconta le vicende della famiglia Borghi, che affronterà nuove sfide e difficoltà con un intreccio di presente e passato, un velo di mistero porterà alla luce nuovo segreti e verità.

23:35 – X Style – Rubrica – Giorgia Venturini conduce il settimanale dedicato alle ultime tendenze in fatto di moda, lifestyle, costume e personaggi.

Italia 1

21:15 – Le Iene – Show – Belen Rodriguez e Max Angioni tornano con una nuova e attesa puntata del programma di approfondimento e attualità dallo stile irriverente e satirico.

Mario Giordano presenta figlia Camilla/ Video: "Non posso dire parolacce se c'è lei"

Italia 2

21:25 – Detective Conan – Cartoni – Il giovane Shinichi Kudo collabora con la polizia per risolvere casi complicati, grazie alle sue incredibili doti di investigatore.

23:20 – Fire Force – Cartoni – Demonio è un giovane pirocinetico che si unisce all’ottava brigata speciale con la quale verrà a conoscenza delle cause dell’incendio che ha ucciso la sua famiglia dodici anni prima e farà una interessante scoperta.

La 5

21:10 – Grande Fratello Vip 2023 – Reality – Alfonso Signorini torna con una nuova puntata del reality più seguito d’Italia.

Iris

21:00 – Far West – Film Western – Il tenente Hazard, dopo una creata battaglia, dovrà trovare una soluzione pacifica con gli indiani pellerossa e dovrà affrontare il suo amore proibito per la moglie del comandante Quait.

23:30 – Cimarron – Film Western – Verso la fine del XIX secolo, Yancey Cravat, interpretato da Glenn Ford è un avventuroso colonizzatore che emigra assieme alla moglie in Oklahoma dove fonda un giornale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA