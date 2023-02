Stasera in tv 28 febbraio 2023/ Programmi Rai: Nuova stagione di Belve su Rai 2

Ricca programmazione in onda oggi Martedì 28 febbraio sui canali Rai. Su Rai 1 va in onda la prima puntata della miniserie Sei Donne: il mistero di Leila. Il racconto si sviluppa attorno alla comparsa di Leila e del suo patrigno Gregorio e si tratta di un giallo psicologico in cui la ricerca della verità si incrocia con le storie di sei donne. Nel cast della serie diretta da Vincenzo Marra, troviamo Isabella Ferrari, Maurizio Lastrico, Ivana Lotito, Alessio Vassallo, Maya Sansa, Denise Tantucci e tanti altri protagonisti del cinema italiano. In prima serata su Rai 2 va in onda una nuova puntata del talk show Belve, il programma ideato e condotto dalla giornalista Francesca Fagnani, giunto ormai alla sua ottava edizione. Nella puntata di oggi Rocco Casalino, Carolina Crescentini e Massimo Giletti saranno gli ospiti a cui la giornalista rivolgerà le sue interviste faccia a faccia con pungenti e a tratti ironiche domande.

Sempre su Rai 2 in seconda serata troviamo Alessandro Cattelan con il suo late show Stasera c’è Cattelan, il programma in onda ogni martedì, mercoledì e giovedì che vede numerosi ospiti partecipare a divertenti sfide e scherzi con il conduttore, mettendosi in gioco in modo comico. Nella nuova puntata il conduttore ospiterà la comica Geppi Cucciari, alla conduzione del nuovo programma di Rai 3 Splendida Cornice e gli Articolo 31, il duo milanese reduce dalla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI RAI DI OGGI 28 FEBBRAIO 2023

Rai 1

21:30 – Sei donne: il mistero di Leila – Miniserie – La serie racconta il mistero della scomparsa di Leila, a cui si legano le storie di sei donne. Prodotto da IBC Movie in collaborazione con Rai Fiction, la serie è composta da tre episodi. Si tratta di un giallo psicologico con particolare attenzione al tema del riscatto femminile.

23:40 – Porta a porta – Attualità – Bruno Vespa conduce il programma di informazione e approfondimento dedicato all’attualità, alla politica, alla cronaca e al costume.

Rai 2

21:20 – Belve – Talk Show – Pungenti e ironici faccia a faccia con ospiti disposti a mettersi in gioco nelle interviste condotte da Francesca Fagnani. Nella nuova puntata la giornalista intervisterà il politico Rocco Casalino, l’attrice Carolina Crescentini e il giornalista Massimo Giletti.

23:15 – Stasera c’è Cattelan – Show – Alessandro Cattelan torna in seconda serata con il suo Late show per sfide e interviste a tanti ospiti del mondo dello spettacolo. Nella puntata di oggi ospiti di successo come la comica Geppi Cucciari, attualmente alla conduzione del nuovo programma di Rai 3 Splendida Cornice e gli Articolo 31, il duo reduce dalla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Un bel viaggio”.

Rai 3

21:20 – Cartabianca – Approfondimento – L’Attualità, la cronaca e i temi alla base del dibattito sociale del paese, raccontati da Bianca Berlinguer.

Rai 4

21:20 – Blood Father – Film d’azione – John è un motociclista fuorilegge che farà di tutto per proteggere la figlia diciottenne in fuga, finendo per la prima volta per comportarsi in modo esemplare.

23:20 – Thelma – Film Horror – La protagonista Thelma si trasferisce a Oslo per l’università. Alcuni malori preannunciano il risveglio dei poteri di Thelma.

Rai 5

21:15 – Venere in pelliccia – Film Drammatico – Il film, tratto dall’omonimo romanzo, racconta la storia di un’attrice in preparazione per un particolare provino in un teatro parigino.

22:50 – Rock Legends – Musicale – La storia dei Ramones, i protagonisti della scena underground di New York negli anni settanta. Il loro nome è da sempre associato al club Cbgb’s teatro del loro debutto fino a diventare una delle più grandi ispirazioni del punk. A seguire, omaggio a Ray Charles, un innovatore nel panorama musicale che ha coniugato il gospel con il country, il rhythm and blues, il rock and roll e il jazz, guadagnandosi il soprannome “The Genius”.

Rai Movie

21:10 – Bombshell: la voce dello scandalo – Film Drammatico – La storia dello scandalo sessuale che ha sconvolto l’America e la Fox News, quando nel 2016 Roger Ailes fu costretto a dare le dimissioni dopo le accuse di molestie a una serie di conduttrici dell’emittente. La pellicola ha vinto il Premio Oscar per il miglior trucco e acconciatura.

21:10 – A vigilante – Film – Sadie dedica la sua vita ad aiutare le donne a liberarsi dagli abusi domestici, mentre da lei stessa la caccia al marito che l’aveva violentata.











