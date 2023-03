Stasera in tv 28 marzo 2023/ Programmi Mediaset: La ragazza di fuoco su Italia 2

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI MEDIASET?

Le reti Mediaset prevedono una ricca programmazione televisiva per stasera, martedì 28 marzo 2023. Stasera in tv in prima serata su Italia 2 andrà in onda il seguito di Hunger Games, La ragazza di fuoco (Catching Fire), film d’avventura e azione del 2013 tratto dal romanzo omonimo di Suzanne Collins. La pellicola è diretta dal regista Francis Lawrence e, come il suo prequel, è ambientata in un futuro distopico postapocalittico. Nel cast principale figurano gli attori Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Sam Claflin, Jena Malone, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks e Lenny Kravitz. Hunger Games – La ragazza di fuoco ha registrato un grande successo di pubblico, entrando nella classifica dei 50 film che hanno incassato di più nella storia del cinema.

Stasera in tv, sempre in prima serata ma su Canale 5, andrà invece in onda il film drammatico e sentimentale Supereroi. Si tratta di una pellicola italiana del 2021 diretta e scritta dal regista Paolo Genovese, che si è inoltre occupato anche della sceneggiatura. Il film Supereroi, prodotto da Lotus Production, ha una durata di 120 minuti e vede nei panni dei protagonisti gli attori Alessandro Borghi e Jasmine Trinca, che nel 2022 ha vinto il premio Flaiano per la miglior interpretazione proprio grazie a questo film.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI 28 MARZO 2023

Rete 4

21,20 – Fuori dal coro – Stasera in tv il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano.

Canale 5

21,20 – Supereroi – Film drammatico, sentimentale – I protagonisti del film sono Marco e Anna, dal carattere opposto ma uniti da un legame indissolubile. Lei è una fumettista creativa, anticonvenzionale e impulsiva; lui è un professore di fisica dalla mentalità rigida e logica. A tenerli insieme è qualcosa che nessuna formula potrà mai spiegare.

Italia 1

21,20 – Le Iene 2023 – Varietà – Stasera in tv torna il programma televisivo italiano di intrattenimento condotto da Belen Rodriguez e Max Angioni.

Italia 2

21,15 – Hunger Games – La ragazza di fuoco – Film d’avventura, azione, distopico – In un futuro distopico postapocalittico, i protagonisti Katniss Everdeen e Peeta Mellark sono pronti per il loro tour della vittoria dopo aver vinto la settantaquattresima edizione degli Hunger Games, un macabro reality show televisivo. Nel Paese, intanto, crescono i moti di rivolta contro il governo del crudele presidente Snow, e i due ragazzi si rendono conto di essere diventati i simboli della rivoluzione. Snow, preoccupato dalla piega che hanno preso gli eventi, nel tentativo di eliminare Peeta e Katniss si trova costretto a indire in via eccezionale una nuova edizione di Hunger Games del tutto speciale: i tributi, infatti, saranno scelti tra i vincitori ancora in vita. Katniss e Peeta, quindi, si troveranno nuovamente nell’arena, costretti a combattere per avere salva la vita e sovvertire la dittatura di Capitol City.

La5

21,10 – Grande Fratello VIP 2022 – Reality show – Replica della quarantaquattresima puntata dello show condotto da Alfonso Signorini insieme alle opinioniste Sonia Bruganelli ed Orietta Berti; insieme a loro sarà presente, come al solito, Giulia Salemi, che si farà portavoce dei commenti provenienti dai social. Al televoto di questa puntata troviamo i seguenti concorrenti: Nikita, Milena, Andrea, Alberto, Luca e Tavassi.

Iris

21,00 – Il pistolero di Dio – Film western, d’azione – Il protagonista del film, Jim Killian, è testimone involontario delle violenze inflitte da un allevatore agli abitanti del villaggio locale. Egli si spaccia quindi come un pastore, ed erige una piccola chiesa: Killian cerca quindi di ottenere giustizia per i poveri del villaggio, senza però ricorrere all’uso della violenza.

