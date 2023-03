COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI RAI?

Le reti Rai propongono un’interessante programmazione televisiva stasera, martedì 28 marzo 2023. In prima serata su Rai 2 debutta la seconda edizione di Dalla strada al palco, talent show condotto dal cantautore Nek. Dopo il successo della prima stagione, andata in onda la scorsa estate, la Rai ha deciso di aumentare il numero delle puntate, che passano da quattro a sei. Il format, invece, rimarrà invariato: ogni serata prevede infatti l’esibizione di 13 artisti di strada (tra cui cantanti, musicisti, ballerini e giocolieri), tra i quali verranno selezionati dal pubblico e dai giudici in studio i tre più meritevoli, che potranno partecipare alla finalissima.

Ilary Blasi, avvertimento per naufraghi dell'Isola dei Famosi 2023/ "Arrangiatevi…"

In prima serata su Rai 5, invece, andrà in onda il film drammatico Un gelido inverno, pellicola del 2010 diretta dalla regista Debra Granik. Si tratta dell’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Daniel Woodrell, e vede l’attrice premio Oscar Jennifer Lawrence nei panni della protagonista. Nell’anno della sua uscita, il film ha vinto il Gran premio della giuria – U.S. Dramatic al Sundance Film Festival, oltre che 4 premi al Torino Film Festival sempre dello stesso anno, e ha ricevuto quattro candidature agli Oscar del 2011 e 7 agli Independent Spirit Awards.

Stasera in tv 28 marzo 2023/ Programmi Rai: torna Nek con Dalla strada al palco

STASERA IN TV, I PROGRAMMI RAI DI OGGI 28 MARZO 2023

Rai 1

21,30 – Imma Tataranni – Sostituto procuratore – Fiction – Stasera in tv viene riproposta la seconda stagione della serie tv Imma Tataranni, che vede protagonista l’attrice Vanessa Scalera. In questo primo episodio, Imma e Pietro tornano da un weekend a Parigi, dove hanno cercato di distrarre Valentina dalla separazione con Daniel. Non appena rientra a casa, Imma viene convocata per indagare su un caso di omicidio che vede testimone il procuratore capo Vitali.

Rai 2

21,20 – Dalla strada al palco – Talent show – Nel corso di questo interessante programma, il conduttore Nek porterà alla ribalta gli artisti di strada, che si esibiranno in studio di fronte al pubblico e alla giuria. Ospiti speciali di questa prima serata saranno Carlo Conti e Andrea Delogu.

Flavio Insinna lascia L'Eredità?/ L'indiscrezione su Pino Insegno come sostituto

Rai 3

21,20 – #cartabianca – Programma tv – Stasera in tv torna Bianca Berlinguer con il suo programma di attualità e approfondimento, che discute dei temi che scatenano il dibattito nel nostro Paese.

Rai 4

21,20 – Soldado – Film d’azione, thriller, drammatico – La guerra della C.I.A. al narcotraffico tra Messico e Stati Uniti si è inasprita da quando i cartelli hanno cominciato ad infiltrare i loro terroristi oltre il confine americano. Il protagonista, l’agente FBI Matt Graver, cerca di arruolare Alejandro Gillick, la cui famiglia è stata sterminata da una cartello, per indagare sui mafiosi. Alejandro, però, esaspera la situazione, scatenando così una terribile guerra tra le bande nel corso di una missione che lo coinvolgerà personalmente.

Rai 5

21,15 – Un gelido inverno – Film drammatico – La protagonista diciassettenne Ree Dolly manda avanti la famiglia occupandosi anche dei fratelli minori. La madre, infatti, è depressa, mentre il padre delinquente è in carcere. La situazione della famiglia peggiora quando lo sceriffo arriva a casa loro per annunciare a Dolly l’ennesimo guaio: il padre è infatti uscito di prigione dando in cauzione la loro casa.

Rai Movie

21,10 – Gotti – Il primo padrino – Film biografico, gangster, drammatico – Il film ripercorre la vita di uno dei gangster più spietati di tutti i tempi: il boss John Gotti, a capo della famiglia Gambino di New York durante gli anni Ottanta. Il malvivente è noto per la sua eleganza nel vestirsi e per la cura della propria persona, oltre che per la convinzione di trovarsi al di sopra della legge. Nel 1992 il boss viene arrestato con le accuse di ricatto, tredici omicidi, intralcio alla giustizia, furto, istigazione all’omicidio, gioco d’azzardo illegale, estorsione, evasione fiscale, usura e altri terribili crimini, per i quali viene condannato all’ergastolo. Egli morirà proprio in carcere nel 2002 per un cancro alla gola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA