Stasera in tv 4 marzo 2023/ Programmi Mediaset: Il Cacciatore di Giganti su Italia 1

Ricca programmazione televisiva sulle reti Mediaset stasera, sabato 4 marzo 2023. Su Italia 1 in prima serata andrà in onda Il Cacciatore di Giganti, film d’avventura/fantastico del 2013 diretto dal celebre regista e sceneggiatore statunitense Bryan Singer. Nel cast troviamo Nicholas Hoult nei panni del protagonista, Jack; Eleanor Tomlinson interpreta invece la principessa Isabelle ed Ewan McGregor Elmont; tra gli altri attori troviamo anche Stanley Tucci, Ian McShane, Bill Nighy, John Kassir e Ben Daniels.

Stasera in tv 4 marzo 2023/ Programmi Rai: torna The Voice Kids su Rai 1

La programmazione di Rete 4 per la prima serata prevede invece la messa in onda del film Il Padrino Parte III – Epilogo – La morte di Michael Corleone. Si tratta della nuova versione del film restaurata nel 2020, in occasione del trentesimo anniversario dall’uscita. Il Padrino III, diretto dal regista Francis Ford Coppola nel 1990, è la terza e ultima parte della trilogia sulla famiglia Corleone. La pellicola comprende nel cast parecchi nomi di rilievo, tra cui Al Pacino, Andy Garcia, Talia Shire, Diane Keaton e Sofia Coppola. Su Canale 5, sempre in prima serata, andrà in onda C’è Posta Per Te. Dopo la pausa per lutto a seguito della morte improvvisa del marito Maurizio Costanzo, questa settimana Maria De Filippi farà il suo ritorno in tv con il suo ormai storico programma.

Stasera in tv 2 marzo 2023/ Programmi Mediaset: su Italia 1 Harry Potter

STASERA IN TV, I PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI SABATO 4 MARZO 2023

Rete 4

21,25 – Il Padrino Parte III – Epilogo – La morte di Michael Corleone – Film drammatico, giallo – Nell’ultima parte della trilogia Il Padrino, Michael Corleone è ormai anziano e parecchio indebolito dal diabete. Proprio per questo motivo decide di estromettere la sua famiglia dal giro della malavita, ripulendo così i suoi affari e affermando la fama di persona rispettabile. Corleone sceglie il figlio illegittimo di suo fratello, Vincent Mancini, come degno erede del suo impero criminale, tuttavia per una serie di circostanze l’ex boss, ormai miliardario, si vedrà costretto a scendere di nuovo in campo.

Stasera in tv 2 marzo 2023/ Programmi Rai: John Wick 3 su Rai 2

Canale 5

21,20 – C’è Posta Per Te – Varietà – Stasera ottava serata dello storico programma della De Filippi C’è Posta Per Te. Superospite di stasera è il cantante Marco Mengoni, vincitore del festival di Sanremo 2023; in studio saranno presenti anche il celebre conduttore Gerry Scotti insieme ad alcuni attori del cast della popolare serie televisiva Mare Fuori: il comandante (Carmine Recano), Kubra (Kyshan Wilson) e Ciro Ricci (Giacomo Giorgio).

Italia 1

21,20 – Il Cacciatore di Giganti – Film d’avventura, fantastico – Il Cacciatore di Giganti racconta le imprese del coraggioso protagonista, il giovane Jack (interpretato da Nicholas Hoult), un povero agricoltore che riapre involontariamente le porte che separavano un tempo il mondo degli uomini da quello dei temibili giganti. Da quel varco riemerge una spaventosa razza di giganti che si ritrovano finalmente liberi dopo centinaia di anni di forzata reclusione. Il giovane Jack si ritroverà così suo malgrado impegnato a salvare il suo regno, e anche a conquistare il cuore della principessa Isabelle.

23,40 – Ruby Red – Film fantastico, di mistero – In seconda serata in onda Ruby Red, film tedesco del 2013 diretto da Kerstin Gier, che apre la Trilogia delle Gemme. Nel film, la protagonista Gwendolyn Shepherd (interpretata da Maria Ehrich), una sedicenne come tante, scopre che la sua famiglia possiede un segreto: l’abilità di viaggiare nel tempo. Dopo questa scoperta, la sua vita non ritornerà più alla normalità precedente: l’adolescente si ritroverà infatti catapultata nella Londra di epoca vittoriana.

Italia 2

21,15 – The Bay – Film horror, thriller – In una tranquilla cittadina del Maryland, Chesapeake Bay, è riscontrato un alto tasso di tossicità delle acque locali, risorsa principale del luogo. Il sindaco decide di insabbiare il caso per evitare di spargere il panico tra i cittadini, ma questa negligenza causerà la diffusione di una pericolosa razza di parassiti a Chesapeake, che costerà la morte a centinaia di persone, oltre che strane mutazioni.

23,05 – Deep in the Darkness – Film horror, thriller – Film del 2014 diretto da Colin Theys, la storia è tratta dall’omonimo romanzo di Michael Laimo. Protagonista del film è il Dr. Michael Cayle (Sean Patrick Thomas) che, stanco della vita frenetica che conduce a New York, decide di trasferirsi nella pacifica cittadina di Ashborough insieme alla famiglia. Ashborough, però, non è così tranquilla come può sembrare: il paese nasconde infatti un terribile segreto che riguarda proprio la casa in cui il dottore si trasferisce.

La5

21,10 – Inga Lindstrom – Segreti di famiglia – Film drammatico – Nel film del 2017 diretto da Matthias Kiefersauer, la vita della protagonista Eva è sconvolta quando scopre di essere stata sfrattata dalla casa in cui vive con la madre e la figlia. La notifica di sfratto arriva da Sten, giovane imprenditore edile. Eva, però, non è a conoscenza del fatto che la madre, durante la sua gioventù, ha avuto una relazione con il padre di Sten, Hans, e che l’edificio in cui le tre vivono appartiene a quest’ultimo. A complicare ulteriormente la situazione, entra in scena Alban, la cui ex-moglie è in realtà l’amante di Sten.

23,00 – Quarto Grado – programma TV – In seconda serata va in onda la rubrica di attualità condotta da Gianluigi Nizzi e Alessandra Viero.

Iris

21,00 – Conspiracy – La cospirazione – Film drammatico, thriller – Il protagonista Ben Cahill (interpretato da Josh Duhamel), un giovane avvocato, si ritrova suo malgrado coinvolto in un pericoloso caso di ricatto e corruzione che implica un manager farmaceutico, Arthur Denning, e il socio del suo studio legale, Charles Abrams. Cahilll dovrà quindi cercare di risolvere la faccenda prima che sia troppo tardi.

23,20 – Out of Time – Film thriller, giallo – La pellicola in onda in seconda serata su Iris è ambientata a Banyan Key, una cittadina della Florida, dove lo sceriffo Whitlock (interpretato dall’attore Francesco Pannofino) è impegnato a risolvere un intricato caso di doppio omicidio. La situazione prende però una brutta piega quando lo stesso sceriffo si ritrova ad essere sospettato. Il film è del 2003 ed è stato diretto dal regista Carl Franklin.











© RIPRODUZIONE RISERVATA