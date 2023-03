Stasera in tv 4 marzo 2023/ Programmi Rai: torna The Voice Kids su Rai 1

Interessante programmazione in onda stasera sabato 4 marzo sulle reti Rai. In prima serata su Rai 1 inizia The Voice Kids 2023, la versione junior del celebre talent show The Voice, che vede come protagonisti giovani ragazzini talentuosi di età compresa tra i sette e i quattordici anni. Il programma sarà condotto anche quest’anno da Antonella Clerici, accompagnata dalla giuria dei coach composta da Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e I Ricchi e Poveri. The Voice Kids è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time insieme a Fremante Italia e da Marco Trombolini, mentre la regia è di Sergio Colabona.

Su Rai 4, sempre in prima serata, andrà in onda Wolf Call – Minaccia in alto mare, film drammatico francese del 2019 scritto e diretto da Antonin Baundry e distribuito in Italia da Adler Entertainment. Nel cast figurano gli attori François Civil, Omar Sy, Mathieu Kassovitz, Reda Kateb e Paula Beer. Subito dopo, in seconda serata, andrà in onda Blood Father, altro film francese del 2016 diretto da Jean-François Richet, che vede come protagonista il celebre attore Mel Gibson. Il film, di genere azione/thriller, è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo dello scrittore Peter Craig (che fa anche da co-sceneggiatore e produttore della pellicola).

STASERA IN TV, I PROGRAMMI RAI DI OGGI SABATO 4 MARZO 2023

Rai 1

21,25 – The Voice Kids – Talent show – Stasera in prima serata due puntate del talent show che consisteranno in un’unica sessione di “Blind Audition”, ovvero la tradizionale “audizione al buio” del programma: i giudici ascolteranno di spalle i piccoli talenti, senza quindi poterli vedere; se la loro voce li dovesse convincere, i coach potranno voltarsi e aggiudicarsi il concorrente nella loro squadra. Al termine della puntata di sabato scopriremo i tre piccoli concorrenti di ogni team, che si potranno poi esibire nella puntata successiva, ovvero il gran finale, in onda sabato 11 marzo sempre su Rai in prima serata.

Rai 2

21,20 – FBI: International – Figliol prodigo – Serie TV – La serie televisiva del 2018 (spin-off della serie FBI) ideata da Dick Wolf e Derek Haas andrà in onda stasera in prima serata. Nell’episodio Figliol prodigo, due giovani ragazzi rubano delle armi nell’intento di organizzare una sparatoria di massa. I due si scopriranno far parte della cerchia di nuove amicizie di Tyler.

22,10 – FBI: International – Ricatti informatici – Serie TV – Altra puntata di FBI: international, che questa volta vede come protagonisti Forrester insieme alla sua squadra. Il team si ritrova a indagare su un giro di ricatti sessuali online, al centro del quale vi sono vittime minorenni. Forrester e la squadra partono per Budapest, dove incontrano una delle giovani vittime che è pronta a collaborare con loro per acciuffare il ricattatore.

Rai 3

21,45 – Sapiens – un solo pianeta – Documentario – Il divulgatore scientifico Mario Tozzi conduce un’indagine sul campo che metterà al centro una risorsa spesso sottovalutata: i rifiuti organici. Il documentario spiega come non possiamo permetterci di sprecare questo “patrimonio metabolico”, e come la dispersione dei rifiuti corporei sia diventata una vera e propria emergenza dei nostri tempi.

Rai 4

21,20 – Wolf Call – Minaccia in alto mare – Film drammatico, di guerra – Il film narra la storia di un ragazzo che ha il potere di riconoscere i suoni: proprio per questo è soprannominato “L’Orecchio d’oro”. Egli si trova a bordo di un sottomarino nucleare francese di cui, grazie a questa sua abilità, è responsabile. Un giorno, però, commette un errore che mette a rischio l’intero equipaggio e, nel tentativo di recuperarne la fiducia persa, il ragazzo si caccerà in una situazione ancora più critica.

23,15 – Blood Father – Film d’azione, thriller – La diciottenne Lydia è costretta alla fuga dopo che il suo fidanzato ha rubato al cartello del narcotraffico. L’unico alleato della ragazza è il padre di lei, John, un motociclista alcolizzato, drogato e fuorilegge. L’uomo è però determinato a proteggere la figlia e portarla in salvo, dimostrandosi così degno di essere suo padre.

Rai 5

21,15 – Dolore sotto chiave – Sik Sik, l’artefice magico – Teatro – In prima serata vanno in onda due atti del drammaturgo Eduardo de Filippo, che consistono in una riflessione sul mondo del teatro come metafora della nostra vita.

22,30 – Personaggi in cerca d’attore – Rubrica – Nel programma, attori giovani raccontano dei vari personaggi che hanno interpretato. Protagonista di questa puntata è la giovane attrice e cantante Cristina Parku, comparsa nella serie tv Petra e nel film L’Afide e la Formica.

Rai Movie

21,10 – Appunti di un venditore di donne – Film giallo, drammatico, noir – Il film è tratto dall’omonimo romanzo dell’autore Giorgio Faletti. Il protagonista è Bravo (interpretato da Mario Squeglia), che è appunto un “venditore di donne”. La sua vita sarà però sconvolta dall’arrivo di Carla (Miriam Dalmazio).

23,20 – Pericle il nero – Film drammatico, thriller – Pericle “Il Nero” Scalzone è al soldo del boss della mafia camorrista, e viene condannato a morte dallo stesso per aver commesso un grave errore durante una spedizione punitiva. Comincia quindi la sua fuga in Francia, dove l’uomo incontra Anastasia, che gli mostra la possibilità di una vita diversa e migliore. Non è però facile per Pericle liberarsi del suo passato.













