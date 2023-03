Stasera in tv 5 marzo 2023/ Programmi Mediaset: il film d’azione Jason Bourne su Italia 1

Le reti Mediaset propongono una ricca programmazione televisiva per stasera, Domenica 5 marzo. Su Italia 1 va in onda in prima serata il film Jason Bourne, una pellicola d’azione diretta da Paul Greengrass, il quinto capitolo della saga che vede come protagonisti Matt Damon, Tommy Lee Jones, Alicia Vikander e Vincent Cassell. Il film che ha incassato più di 415 milioni di dollari ha richiesto un grande sforzo da parte del protagonista che ha più volte affermato quanto il training fisico necessario per tornare nel ruolo sia stato molto più impegnativo rispetto al primo film The Bourne Identity. Su Canale 5 torna Gerry Scotti con il programma diretto da Roberto Cenci Lo Show dei record dove uomini e donne provenienti da ogni parte del mondo si sfidano in difficili prove per aggiudicarsi il primato. A convalidare e certificare il raggiungimento dei primati realizzati sono i giudici Lorenzo Veltri e Sofia Greenacre. Su La 5 va infine in onda la replica della puntata di Amici di Maria, tornato dopo la pausa di una settimana dovuta alla scomparsa di Maurizio Costanzo. Nella puntata gli allievi di ballo e di canto continuano la loro corsa verso il serale e proprio cinque di loro riceveranno dai propri professori la tanto desiderata maglia dorata.

Rete 4

21:20 – Zona Bianca – Attualità – Dopo la puntata dedicata al ricordo di Maurizio Costanzo, all’elezione di Elly Schlein come nuovo segretario PD e agli scontri davanti al liceo di Firenze, Giuseppe Brindisi torna con una nuova puntata per approfondire da vicino le vicende d’attualità che toccano il nostro paese e il mondo intero.

Canale 5

21:20 – Lo show dei record – Show – Gerry Scotti torna con una nuova puntata del programma dei primati del Guinness World Records, anche in questa puntata proseguirà la prova del Palo Grasso: un palo di 12 metri posto orizzontalmente e cosparso grasso che i concorrenti dovranno percorrere nel minor tempo possibile senza cadere. Chi avrà fatto registrare il miglior tempo si sfiderà nell’ultima puntata con Antonino Papa, detentore del record dal 2015.

Italia 1

21:20 – Jason Bourne – Film d’azione – Matt Damon torna con il quinto capitolo della saga firmata da Paul Greengrass. Dopo aver ottenuto vendetta, l’ex agente Bourne è scomparso in cerca di pace e serenità, ma qualcosa sembra tormentarlo e viene coinvolto in una nuova indagine.

23:40 – Pressing 2023 – Rubrica – Massimo Callegari e Monica Bertini conducono il programma che ripercorre i gol, gli highlitghts e i commenti della venticinquesima giornata di calcio di Serie A.

Italia 2

21:15 – Big Bang Theory – Telefilm – in onda l’episodio 13 della 5 stagione: Leonard vuole riallacciare i rapporti con Penny e la invita a cena, mentre Sheldon dovrà fare i conti con un cartonato sbagliato del signor Spock.

23:00 – The Bay – Film Horror – Due ricercatori scoprono che le acque utilizzate dalla comunità sono tossiche, ma il sindaco non vuole rendere pubblica la notizia. La situazione degenera in poco tempo e si diffonde una razza mutante che poterà il terrone nella comunità.

La 5

21:10 – Un’estate da ricordare – Film Romantico – Zoe e Luke si incontrano in vacanza, ma non riescono a scambiarsi il loro primo bacio, si rincontrano quindici anni dopo nello stesso posto, ma sono cambiate tante cose.

22:50 – Amici di Maria – Talent Show – Replica del talent show di Maria De Filippi, assegnate le maglie per il serale a cinque allievi della scuola.

Iris

21:00 – Maria regina di Scozia – Film Biografico – Saoirse Ronan e Margot Robbie interpretano le rivali Maria Stuarda ed Elisabetta I, nel film del 2018 che ripercorre la storia e lo scontro in Svezia per il trono, ma anche per l’amore.

