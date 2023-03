Stasera in tv 5 marzo 2023/ Programmi Rai: Che tempo che fa su Rai 3

Ricca programmazione in onda oggi Domenica 5 marzo sui canali Rai. Su Rai 1 una nuova puntata della fiction diretta da Maurizio De Giovanni Resta con Me, la serie con protagonista Francesco Arca nei panni del Vicequestore di Napoli Alessandro Scuderi che continua a indagare sui fatti che avvengono nella città. Nella puntata di oggi, Linda salverà una madre disperata che minaccia di gettarsi dal tetto del Tribunale dei minori, nel frattempo Alessandro e Paola si riavvicinano grazie alla collaborazione in un caso, ma l’intesa dura pochissimo. Nel porto viene intanto rubata una bisarca carica di veicoli e grazie alle telecamere di sicurezza Scuderi riconosce una donna già presente al ristorante il giorno della sparatoria.

Su Rai 3 torna invece Fabio Fazio assieme a Luciana Littizzetto con Che tempo che fa, il talk show in onda in prima serata che vedrà tra gli ospiti in studio Claudio Baglioni. L’amatissimo cantante, dopo il grande successo del tour “Dodici Note Solo Bis” che lo ha visto esibirsi in 156 concerti nei teatri lirici di tutta Italia per un totale di 400 giorni, ha annunciato il nuovo tour “aTUTTOCUORE” con la regia teatrale e la direzione artistica di Giuliano Peparini, a partire da settembre di quest’anno.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI RAI DI OGGI 5 MARZO 2023

Rai 1

21:25 – Resta con me – Serie tv – Francesco Arca torna con il terzo appuntamento della fiction ideata da Maurizio De Giovanni. Proseguono le indagini del Vicequestore Alessandro Scuderi, nella nuova puntata verrà evitata la tragedia con una madre disperata che minaccia di gettarsi dal tetto del Tribunale dei minori e ancora viene rubata al porto una bisarca carica di veicoli.

Rai 2

21:00 – N.C.I.S. Los Angeles – Telefilm – In onda “Una vecchia storia”, l’episodio 9 della quattordicesima stagione: due russi vengono uccisi in una sparatoria sullo yacht di Arkady che nello stesso giorno riesce fortunatamente a salvarsi da una tentata aggressione.

21:50 – Blue Bloods – Telefilm – La serie segue le vicende della famiglia Reagan, legata da generazioni al distretto di polizia della Grande Mela. Nella puntata, i protagonisti della serie dovranno fare i conti con vicende contorte: Danny e Jamie si contendono la gestione di un caso. Erin scopre che nel suo ufficio c’è una forma di corruzione e Frank viene coinvolto nella celebrazione della sua carriera.

Rai 3

20:00 – Che tempo che fa – Talk Show – Tra gli ospiti di Fabio Fazio nella nuova puntata del Talk Show domenicale il grande Claudio Baglioni che ha annunciato il suo ritorno con il tour “aTUTTOCUORE”.

Rai 4

21:20 – Dead in the water – Film Thriller – La lotta contro un nemico sconosciuto fa si che i membri dell’equipaggio di una nave combattano per la propria vita, mentre sono bloccati in una tempesta lontani dalla costa.

22:50 – Doppio sospetto – Film Thriller – Le migliori amiche nonché vicine di casa Alice e Céline sono molto unite finché Céline non accuserà l’amica di non aver fatto il possibile per aiutare suo figlio morto dopo essere precipitato dalla finestra della camera.

Rai 5

21:15 – Di la dal fiume e tra gli alberi – Documentario – La scoperta dell’Italia dal Sud al Nord attraverso itinerari poco conosciuti per svelare i cambiamenti che hanno toccato il Paese dell’ultimo secolo.

23:00 – Venere in pelliccia – Film Drammatico – Vanda è convinta di essere la protagonista perfetta per la rappresentazione del drammaturgo Thomas. Durante l’audizione dimostrerò di conoscere perfettamente il testo dell’opera e l’attrazione che il drammaturgo matura nei suoi confronti sfocerà in un’ossessione.

Rai Movie

21:10 – I quattro dell’Ave Maria – Film – Fino al 26 marzo Rai Movie propone i film del ciclo “Il gigante buono” dedicato a Bud Spencer. Nel film del 1968, Bud Spencer assieme a Eli Wallach, Terence Hill, Livio Lorenzon e Brock Peters, vengono diretti da Giuseppe Colizzi

23:35 – Sedotta e abbandonata – Film Commedia – La giovane Agnese a soli sedici anni, dopo essere stata sedotta dal futuro cognato è costretta alle nozze riparatrici che rifiuta minacciando di rinchiudersi in un convento.











