Stasera in tv 6 marzo 2023/ Programmi Mediaset: Su La5 va in onda Hachiko

Stasera in tv c’è una interessante programmazione televisiva in onda sulle reti Mediaset stasera, lunedì 6 marzo 2023. Su La5 andrà in onda il film drammatico del 2009 Hachiko, tratto dalla storia vera del fedele cane giapponese. Si tratta del remake della pellicola giapponese del 1987 Hachiko Monogatari. La regia è di Lasse Hallstrom, e il film è stato distribuito in Italia dalla Lucky Red. Il film, di produzione statunitense, è stato girato per la maggior parte a Bristol e Woonsocket, in Rhode Island, e ha una durata di 93 minuti. Il cane Hachi da adulto è stato interpretato da due cani diversi, sempre di razza Akita Inu, di nome Chico e Forrest; l’interprete di Hachi cucciolo è invece Leyla, di razza Shiba Inu.

Sempre in prima serata, questa volta su Canale 5, andrà in onda Il Grande Fratello Vip 2022, il celebre reality show condotto da Alfonso Signorini, che sarà accompagnato da Sonia Bruganelli, Orietta Berti e Giulia Salemi. Su Iris andrà invece in onda Prova a Prendermi, film drammatico del 2002 con Leonardo Di Caprio e Tom Hanks, diretto dal regista Steven Spielberg.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI 6 MARZO 2023

Italia 1

21,20 – Freedom – Oltre il confine – Documentario – In questa puntata, il conduttore del programma Roberto Giacobbo ci porta alla scoperta dell’Antico Egitto, con le sue piramidi, e poi in Spagna, a Torino, in Campania e in Emilia Romagna, a Bobbio.

Canale 5

21,20 – Il Grande Fratello VIP 2022 – Reality Show – Si tratta della trentanovesima puntata del celebre reality show condotto da Alfonso Signorini, accompagnato da Sonia Bruganelli e Orietta Berti nel ruolo di opinioniste. Ci sarà anche Giulia Salemi, che sarà la portavoce dei commenti del pubblico sui social. Stasera verrà decretato il nome del primo finalista del programma; in nomination ci sono Andrea Maestrelli, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi.

Rete 4

21,20 – Quarta Repubblica – Programma TV – Stasera in tv in prima serata va in onda il talk show di approfondimento condotto da Nicola Porro.

Italia 2

21,25 – American Dad – Cartoni animati – La serie televisiva a cartoni animati creata da Seth MacFarlane, autore anche de I Griffin, andrà in onda stasera in prima serata su Italia 2. Nella puntata di stasera, il protagonista Stan eredita una somma di denaro, e decide quindi di andare in vacanza a New York e di comprare i diritti di Stomp, celebre spettacolo degli anni Novanta. Tuttavia, Stan sperimenta sulla sua pelle il prezzo del successo: l’infelicità.

23,05 – The Big Bang Theory – Serie Tv – In seconda serata andranno in onda due episodi di The Big Bang Theory, la sitcom americana di successo ideata da Chuck Lorre e Bill Prady e interpretata da Jim Parsons (Sheldon Cooper), Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) e Kaley Cuoco (Penny Hofstadter).

La 5

21,10 – Hachiko – Il tuo migliore amico – Film drammatico – Il film, tratto da una storia vera, racconta la commovente storia del cane Hachiko, abituato ad accompagnare ogni giorno il suo padrone alla stazione, dove aspetta che lui torni. Un giorno, però, il padrone muore: Hachiko continuerà ad aspettarlo nello stesso luogo, diventando così l’emblema della fedeltà e dell’amicizia.

23,00 – Uomini e Donne – Talk show – Fa ritorno in tv la conduttrice Maria De Filippi con il suo celebre talk show, il cui obiettivo è creare delle coppie romantiche tra degli sconosciuti.

Iris

21,00 – Prova a Prendermi – Film drammatico, giallo – Stasera in tv tonra questo film, tratto da una storia vera, è diretto da Steven Spielberg e interpretato da attori del calibro di Leonardo di Caprio e Tom Hanks. La storia si svolge negli Stati Uniti negli anni Sessanta, e il protagonista è il giovane Frank Abagnale Jr., il quale, dopo il divorzio dei genitori, se ne va a New York sognando di risistemare il disastro economico familiare e riunire i suoi genitori. Quattro anni dopo, però, viene arrestato in Francia dall’FBI per truffa.











