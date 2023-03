Stasera in tv 6 marzo 2023/ Programmi Rai: Il commissario Ricciardi ritorna su Rai 1

Stasera in tv le reti Rai prevedono un’interessante programmazione per oggi lunedì 6 marzo. In onda su Rai 1 in prima serata fa il suo ritorno Il commissario Ricciardi, serie televisiva italiana ispirata ai romanzi dell’autore Maurizio De Giovanni, editi da Einaudi. La seconda stagione della serie, che prevede quattro puntate della durata di circa 100 minuti, la prima delle quali in onda proprio stasera 6 marzo, è stata girata nelle città di Napoli e Taranto. La serie, ambientata a Napoli negli anni trenta, vede come protagonista l’attore Lino Guanciale nei panni del Barone Luigi Alfredo Ricciardi; insieme a Guanciale lavora l’attore Antonio Milo, che interpreta il brigadiere Raffaele Maione. Le puntate, che andranno in onda rispettivamente il 6, il 13, il 20 e il 27 marzo, vedranno il protagonista, il commissario Ricciardi, impegnato a incastrare malviventi e assicurarli alla giustizia.

Sempre stasera in tv su Rai 4, andrà in onda il film Ashfall – The Final Countdown, il film d’azione sudcoreano del 2019 diretto da Lee Hae-jun e Kim Byung-seo, con protagonista l’attore Lee Byung-hun. Su Rai 5, invece, andrà in onda il film drammatico diretto dal regista Carlo Lavagna, Arianna.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI RAI DI STASERA 6 MARZO 2023

Rai 1

21,30 – Il commissario Ricciardi 2 – Serie TV – Nella prima delle quattro puntate previste per l’attesa seconda stagione della serie, continuano le indagini del commissario di Polizia Luigi Alfredo Ricciardi, ambientate nella Napoli degli anni Trenta, in pieno periodo fascista. Ricciardi non è un poliziotto qualunque: egli ha infatti ereditato una dote da sua madre, ovvero quella di vedere i fantasmi delle persone morte violentemente, ed ascoltare i loro ultimi pensieri. In questa prima puntata, un uomo viene trovato morto nel vicolo della Speranzella; Ricciardi, che è ancora in lutto per la morte della sua tata Rosa (avvenuta nella prima stagione), si mette subito all’opera. Il cuore di Ricciardi, intanto, è ancora in tumulto per Enrica, la sua dirimpettaia, che ora è però corteggiata da un maggiore tedesco in missione in Italia.

23,45 – Storie di sera – Programma TV – Storie di sera è uiln programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele che torna stasera in tv e che manda in scena sei speciali che raccontano la forza dei sentimenti e testimonianze di coraggio e verità. La puntata di stasera prevede due storie di attualità, che ricordano agli spettatori l’importanza di combattere per la giustizia.

Rai 2

21,20 – Stasera tutto è possibile – Show – Stasera in tv in prima serata su Rai 2 il comedy show condotto da Stefano De Martino, che vede come ospiti per questa puntata gli attori Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia; tutti gli ospiti saranno chiamati a partecipare ai vari giochi della serata. Il tema di questa puntata sarà Maghi e Streghe, e come al solito lo show non prevede vincitori: l’unico obiettivo è quello di divertirsi.

Rai 3

21,20 – PresaDiretta – Programma TV – Torna in prima serata il viaggio-inchiesta di Riccardo Iacona e la sua squadra, che trattano sia le questioni al centro del dibattito pubblico, sia quelle trascurate dalla politica. Questa puntata del programma si concentra in particolare su Taiwan e sulla crescente tensione con il suo vicino, la Cina.

23,15 – Dilemmi – Rubrica – Gianluca Carofiglio conduce una nuova puntata di Dilemmi, programma che affronta ogni volta temi diversi che toccano la nostra quotidianità. In questa nuova puntata, il dibattito sarà incentrato sul dilemma della maternità surrogata.

Rai 4

21,20 – Ashfall – The Final Countdown – Film d’azione – Ashfall, film campione d’incassi in Corea del Sud, racconta la storia di una catastrofe imminente, che potrebbe sconvolgere l’equilibrio dell’intera penisola coreana: l’eruzione del vulcano Paetku. Per scongiurare il disastro, viene ideato un folle piano che prevede di far detonare una testata nucleare all’interno del vulcano, la quale dovrà essere recuperata in un magazzino militare in Corea del Nord.

23,30 – Accerchiato – Film d’azione, giallo – Si tratta di un film del 1993 diretto da Robert Harmon e interpretato dagli attori Jean-Claude Van Damme, Rosanna Arquette, Kieran Culkin e Ted Levine. Nel film, Sam, aiutato ad uscire dal carcere dal suo amico Billy, si ritrova solo dopo la morte di quest’ultimo, ucciso dalla polizia. Sam incontrerà Clydie, una vedova disposta ad accoglierlo e ad aiutarlo.

Rai 5

21,15 – Arianna – Film drammatico – Film italiano diretto dal regista Carlo Lavagna che vede come protagonista la ventenne Arianna, interpretata da Ondina Quadri. La ragazza, nonostante l’età, non ha ancora avuto le sue prime mestruazioni, e si pone continue domande sulla sua sessualità.

22,40 – Sciarada – Il circolo delle parole – Rubrica – Il programma, condotto da Giampaolo Penco, propone spunti di riflessione e di approfondimento grazie a programmi, film e libri italiani e stranieri. Protagonista di questa puntata è il poeta Umberto Saba.

Rai Movie

21,10 – Barquero – Film western – Film del 1970 diretto da Gordon Douglas, è conosciuto in Italia anche come Adesso basta, Barquero! Il film vede come protagonisti gli attori Lee Van Cleef, Warren Oates e Forrest Tucker. Il protagonista del film è Travis, un uomo dal passato misterioso che si traferisce in una cittadina dell’Arizona al confine con il Messico.

23,10 – Maverick – Film western, commedia – Stasera in tv torna il film Maverick, un western del 1994 ambientato nel Far West, diretto dal regista Richard Donner e interpretato dagli attori Mel Gibson e Jodie Foster. Nel film, Maverick è un abile giocatore di poker, il cui obiettivo è prendere parte ad un famoso torneo per vincere una grande somma di denaro, ma deve prima trovare un modo per raccogliere i soldi necessari a pagare l’iscrizione alla gara.











