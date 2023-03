Stasera in tv 7 marzo 202/ Programmi Mediaset: ottavi di finale Champions su Canale 5

Stasera in tv 7 marzo: Le reti Mediaset propongono una ricca programmazione televisiva per stasera, Martedì 7 marzo. Su Canale 5 torna la Champions League con gli ottavi di finale in diretta dallo stadio Stamford Bridge di Londra, gli inglesi del Chelsea, guidati da Graham Potter affrontano i gialloneri del Borussia Dortmund allenati da Edin Terzić. Dopo l’andata in Germania, terminata 1-0 per i padroni di casa, le squadre tornano in campo per affrontare gli ottavi di finale con la telecronaca affidata a Massimo Callegari e il commento tecnico di Roberto Cravero.

Su Rete 4 Mario Giordano torna in prima serata con l’appuntamento settimanale di Fuori dal coro. Al centro della puntata, il nuovo business dell’immigrazione, con un’inchiesta dalla Turchia che tratterà il tema della gestione della mafia del traffico di uomini. Si tornerà poi a parlare di Covid-19 mettendo in luce le decisioni che alcuni politici ed esperti hanno preso a inizio pandemia e delle morti sospette di alcuni ex calciatori. A chiudere la puntata il cavallo di battaglia di “Fuori dal coro” sui ladri di case. Stasera in tv su Italia 1 infine la prima serata dedicata a una nuova puntata delle Iene Show, il programma di approfondimento e attualità condotto da Belen Rodriguez e dal comico Max Angione che manda in onda servizi reportage e servizi di denuncia realizzati dagli inviati che sfociano speso in inchieste.

Rete 4

21:20 – Fuori dal coro – Rubrica – Mario Giordano continua ad occuparsi delle maggiori inchieste e fatti che toccano l’attualità politica e di cronaca del paese. Nella puntata di oggi un’esclusiva inchiesta dalla Turchia tratterà il tema del traffico di uomini da parte della mafia, ponendo l’attenzione sui centri di accoglienza e di assistenza italiani. Si parlerà di Covid-19 e delle decisioni prese inizialmente da politici ed esperti finiti successivamente nell’occhio del ciclone e si concluderà poi con il cavallo di battaglia di “Fuori dal coro” sui ladri di case.

Canale 5

21:00 – Calcio Champions League Chelsea Vs Borussia Dortmund – Sport – Stasera in tv c’è spazio alla diretta dallo stadio Stamford Bridge di Londra, il Chelsea di Graham Potter affronta i gialloneri del Borussia Dortmund alleati da Edin Terzić nell’incontro valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions, dopo l’andata che ha visto primeggiare il Borussia Dortmund in Germania con una partita terminata 1-0. La telecronaca è affidata a Massimo Callegari con il commento tecnico di Roberto Cravero.

Italia 1

21:20 – Le Iene Show 2023 – Show – Belen Rodriguez e Max Angione tornano stasera in tv su Italia 1 con una nuova puntata delle Iene Show, il programma di approfondimento e attualità che propone inchieste e servizi giornalistici con uno stile satirico e irriverente.

Italia 2

21:25 – Detective Conan – Cartoni – Durante il festival di primavera un famoso scrittore viene ritrovato senza vita nella sua camera d’albergo, riuscirà il giovane Conan a risolvere anche questo caso?

23:15 – Fire Force – Cartoni – Le abilità di Shinra e Arthur vengono messe alla prova nella gara dei Giochi delle reclute a cui partecipano tutti i nuovi arrivati, ma tutto viene interrotto dall’arrivo di un uomo misterioso che ha causato delle esplosioni durante l’ultimo intervento sul campo dei pompieri.

La 5

21:10 – Grande Fratello Vip – Reality – Stasera in tv torna in onda in prima serata la replica della nuova puntata del Reality condotto da Alfonso Signorini. Nella puntata verrà annunciato il nome del primo finalista ufficiale della settima stagione. Al televoto il pubblico sceglierà chi tra Edoardo Tavassi, Oriana Marzoli, Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi, Andrea Maestrelli e Micol Incorvaia verrà premiato accedendo direttamente alla finale prevista per il 3 aprile.

Iris

21:00 – Nella valle della violenza – Film Western – Il film del 2016 è ambientato in una piccola città della Valle della Violenza nel 1890, quando un vagabondo di nome Paul cerca vendetta contro dei teppisti che hanno ucciso una persona a lui cara. Il forestiero verrà aiutato solo da due sorelle alla gestione di un albergo che faranno di tutto per sostenerlo nella sua impresa.

23:15 – Forsaken, il fuoco della giustizia – Film Drammatico – Il protagonista del film di stasera in tv su Iris è John Henry un pistolero che rinuncia al suo passato violento per tornare a casa e riconciliarsi con il padre. Scopre ben presto però che la comunità è vittima di una banda locale di delinquenti che minaccia i proprietari terrieri e solo lui sarà in grado di fermarla.











