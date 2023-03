Stasera in tv 7 marzo 2023/ Programmi Rai: Francesca Fagnani su Rai 2 con Belve

Stasera in tv 7 marzo: Tanti i programmi in onda oggi Martedì 7 marzo sui canali Rai. Su Rai 2 va in onda la terza puntata di Belve, il programma ideato e condotto dalla giornalista Francesca Fagnani, giunto ormai alla sua ottava edizione. Nuovi ospiti previsti per l’appuntamento di stasera: il cantautore Al Bano, la top model Bianca Balti e il chirurgo plastico Giacomo Urtis che si racconteranno nelle interviste pungenti e ironiche guidate dalla conduttrice. Ad arricchire la puntata il racconto di Michela Andreozzi, presente per la seconda settimana di fila sul palo di Belve, lo sketch ironico di Ubaldo Pantani e le incursioni comiche del duo di TikTok Eterobasiche e dell’imitatrice Cristina Di Tella.

Mentre stasera in tv su Rai 1 torna invece la miniserie Sei donne, il mistero di Leila, la fiction diretta da Vincenzo Marra e prodotta da IBC Movie in collaborazione con Rai Fiction e Rai Com. Nella puntata di oggi, andranno in onda due nuovi episodi, prima dell’appuntamento finale previsto il 14 marzo. Anna Conti, pm della procura di Taranto, continua la ricerca di indizi per fare luce sulla scomparsa della giovane Leila e del padrino Gregorio, ma le testimonianze delle persone a loro vicine non sono per niente convincenti in quanto non sembrano combaciare con i video delle telecamere di sorveglianza.

STASERA IN TV 7 MARZO: I PROGRAMMI RAI DI OGGI MARTEDÌ 7 MARZO 2023

Rai 1

21:25 – Sei donne, il mistero di Leila – Miniserie – Stasera in tv in prima serata la seconda puntata della fiction con protagonista Maya Sansa, che vedrà andare in onda altri due nuovissimi episodi. Anna sentirà altri testimoni del caso di Leila facendo luce, con non pochi imprevisti, sulla sua misteriosa scomparsa assieme a quella del suo padrino. I racconti dei testimoni non combaciano però con dei video di sorveglianza e gli investigatori dovranno cercare di fare maggiore chiarezza.

23:35 – Porta a porta – Attualità – Il programma, ideato e condotto dal giornalista Bruno Vespa, si occupa affrontare temi di informazione e approfondimento dedicato all’attualità politica, alla cronaca e al costume. In onda per la prima volta il 21 gennaio del 1996, conta nelle sue 28 edizioni un totale di 3284 puntate, risultando assieme al Maurizio Costanzo Show uno dei programmi televisivi che hanno fatto la storia della seconda serata in Italia.

Rai 2

21:20 – Belve – Talk Show – Ospiti della terza serata: Al Bano, Bianca Balti e Giacomo Urtis. Stasera in tv la giornalista Francesca Fagnani si confronterà con i suoi pungenti e ironici faccia a faccia con i tre protagonisti dello spettacolo italiano. Ad arricchire la puntata il racconto di Michela Andreozzi, lo sketch ironico di Ubaldo Pantani e le incursioni comiche delle Eterobasiche e di Cristina Di Tella.

23:15 – Stasera c’è Cattelan – Show – Dopo avere ospitato il cantante reduce da Sanremo Mr. Rain, il giornalista Aldo Cazzullo e il cestista Luigi Datome nella scorsa puntata, Alessandro Cattelan accompagnato nella parte musicale dagli ex concorrenti di X Factor Street Clerks e dall’ospite fisso Mike Lennon, è pronto ad accogliere in studio nuovi ospiti in una divertente seconda serata all’insegna di interviste, sketch e nuove rubriche.

Rai 3

21:20 – Cartabianca – Approfondimento – Il programma televisivo d’approfondimento, condotto dalla giornalista Bianca Berlinguer, tratta i temi dell’attualità e della politica nel formato del talk-show. La puntata si divide in tre parti: il faccia a faccia in cui due personaggi della politica vengono intervistati e sottoposti a un sondaggio di gradimento da parte del pubblico a casa e in studio, il duello in cui due personalità di confrontano su temi caldi di attualità e vengono successivamente sottoposti al giudicio del pubblico e infine la terza parte dedicata alle interviste dei protagonisti dello spettacolo, della cultura e dell’intrattenimento.

Rai 4

21:20 – Millennium, Uomini che odiano le donne – Film Thriller – Nel film di stasera in tv su Rai 4 torna Daniel Craig che interpreta Mikael Blomkvist, un giornalista scandalistico in attesa di scontare una pena per calunnia che indaga sulla scomparsa quarant’anni prima di una ragazza. Con l’aiuto della hacker Lisbeth Salander scoprirà inganni e una serie di omicidi da cui dovranno allontanarsi per evitare di ritrovarsi loro stessi vittime.

Rai 5

21:15 – La stanza delle meraviglie – Film Drammatico – Ben abita nel Minnesota del 1977 e sogna di incontrare il padre che non ha mai visto. Rose abita nel New Jersey del 1927, ha un padre protettivo e sogna di incontrare una attrice del cinema muto. Cosa hanno in comune? Sono due bambini sordi di epoche diverse, ma accomunati dal desiderio di vivere un’esistenza diversa e migliore della propria. Grazie a delle coincidenze, le loro vite parallele di incroceranno a New York, la città della rinascita. Il film di Todd Haynes è tratto dall’omonimo romanzo di Brian Selzick.

23:10 – Rock Legends: The Kinks e i Nirvana – Musica – La puntata vede una prima parte dedicata ai The Kinks, uno dei gruppi più influenti della British invasion degli anni Sessanta, mentre nella seconda parte verrà ricordata la storia dei Nirvana e del loro disco Nevermind, considerato il simbolo del grunge, l’ultimo vero album spartiacque nella storia del rock.

Rai Movie

21:10 – Eliza Graves – Film Thriller – 1899: Un giovane dottore di nome Edward Newgate inizia l’apprendistato all’ospedale psichiatrico Stonehearst Asylum con il dottor Lamb. Le terapie utilizzate per il trattamento dei pazienti sono assolutamente rivoluzionarie per l’epoca, ma sembrano non avere effetti positivi sui pazienti. Edward inizia a invaghirsi della paziente Eliza Graves, affetta da una violenta forma di isteria, man mano che il dottore si innamora della ragazza, farà delle scoperte sconvolgenti su ciò che accade realmente nell’ospedale.











