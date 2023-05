Stasera in tv 8 maggio 2023/ Mediaset: Mum’s List su La 5

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI MEDIASET?

La reti Mediaset offrono ai loro telespettatori una programmazione televisiva ricca di titoli degni di nota per la prima serata di oggi, lunedì 8 maggio 2023. Stasera in tv in prima serata su La 5 andrà in onda Mum’s List – La scelta di Kate. Si tratta di un film drammatico inglese del 2016, diretto dal regista Niall Johnson; questa pellicola, di genere drammatico, è ispirata al commovente racconto autobiografico di St. John Greene. Nel cast figurano i seguenti attori: Rafe Spall, Emilia Fox, Elaine Cassidy, William Stagg, Matthew Stagg e Richard Cordery.

Stasera in tv in prima serata su Iris andrà invece in onda un film di genere biografico, drammatico e storico: stiamo parlando de Il pianista, una pellicola del 2002 diretta dal regista Roman Polanski. Le vicende de Il pianista sono ispirate al romanzo autobiografico di Wladyslaw Szpilman, un pianista ebreo che vive con la sua famiglia in Polonia durante l’invasione da parte delle truppe tedesche. Il film ha vinto la Palma d’oro al Festival di Cannes nel 2003, oltre che tre premi Oscar nello stesso anno.

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI 8 MAGGIO 2023

Rete 4

21,20 – Quarta Repubblica – Programma tv – Stasera in tv nuovo appuntamento con il programma dedicato all’attualità politica ed economica, condotto da Nicola Porro. Ecco i temi centrali di questa puntata: il tema immigrazione, un focus sul lavoro, un’intervista esclusiva al generale Mario Mori ed un approfondimento sull’incoronazione di re Carlo III. Parteciperanno al dibattito gli ospiti Emiliano Fittipaldi, Alessandro Sallusti, Vittoria Baldino, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, Alfonso Sabella, il sindacalista Giorgio Airaudo, Beatrice Venezi e Daniele Capezzone.

Canale 5

21,20 – L’Isola dei Famosi 2023 – Reality show – Stasera in tv va in onda la quarta serata di questo programma condotto da Ilary Blasi. In studio, come al solito, saranno presenti anche gli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, mentre Alvin vestirà i panni di inviato in Honduras. In nomination ci sono i seguenti concorrenti: Christopher Leoni, Cristina Scuccia e Andrea Lo Cicero.

Italia 1

21,20 – Freedom – Oltre il confine – Documentario – Stasera in tv va in onda l’ultima puntata stagionale di questo programma di scoperta e viaggio condotto da Roberto Giacobbo. Il conduttore stasera condurrà i telespettatori nella Sicilia dei Florio (fine ‘800), ma tratterà anche della misteriosa sfinge egizia e della vita prenatale.

Italia 2

21,25 – I Griffin – Cartoni animati – Meg, su consiglio del padre, si reca ad una festa e finisce per ubriacarsi. Dal suo appartamento, nel frattempo, Brian vede il preside Shepherd che litiga con la moglie; più tradi, vedendo l’uomo che trascina un sacco sporco di sangue, Brian è convinto che Shepherd abbia ucciso sua moglie.

La 5

21,10 – Mum’s List – La scelta di Kate – Film – La vita di Kate, del marito Singe e dei loro due figli viene sconvolta quando la madre scopre di essere affetta da un cancro incurabile. La donna decide di creare una lista di pensieri, ricordi e speranze per aiutare il marito a crescere i loro figli quando lei non ci sarà più.

Iris

21,00 – Il pianista – Film – Wladyslaw Szpilman, ai tempi uno dei più grandi pianisti europei, è costretto ad affrontare con la famiglia la tragedia dell’antisemitismo. La famiglia, dopo aver vissuto gli orrori del ghetto di Varsavia, viene deportata e condannata così a morte certa, mentre Wladyslaw viene trasferito in un campo tedesco, al quale riuscirà a sopravvivere.











