Stasera in tv 8 marzo 2023/ Programmi Mediaset: Su La5 Tutte le strade portano a Roma

Stasera in tv le reti Mediaset propongono un’interessante programmazione televisiva per stasera, mercoledì 8 marzo 2023. In prima serata su La 5 andrà in onda la commedia romantica Tutte le strade portano a Roma, film del 2015 diretto da Ella Lemhagen. Il film, prodotto negli Stati Uniti, ha una durata di 90 minuti e vede come interpreti principali Sarah Jessica Parker, Raoul Bova, Claudia Cardinale e Rosie Day. Ad occuparsi della scenografia Massimiliano Forlenza, mentre i responsabili per la sceneggiatura sono Josh Appignanesi e Cindy Myers. Le musiche sono composte da Alfonso Gonzalez Aguilar, mentre i costumi sono opera di Moa Li Lemhagen e il trucco di Jorge Hernandez Lobo e Antonella Negri.

Stasera in tv 8 marzo 2023/ Programmi Rai: Il concorso su Rai 1

Stasera in tv sempre in prima serata, questa volta su Canale 5, andrà in onda Michelle Impossible & Friends, in cui la conduttrice Michelle Hunziker si racconta in tre serate-evento ricche di grandi ospiti. Stasera, mercoledì 8 marzo, va in onda la terza e ultima serata del programma, che vede come ospiti l’attore Pierfrancesco Savino, i comici Pio e Amedeo e l’autore e comico Piero Chiambretti.

Stasera in tv 7 marzo 2023/ Programmi Rai: Francesca Fagnani su Rai 2 con Belve

STASERA IN TV, I PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI 8 MARZO 2023

Rete 4

21,20 – Controcorrente Prima Serata – Programma TV – Il talk show è uno spin-off di Controcorrente condotto da Veronica Gentili.

Canale 5

21,20 – Michelle Impossible & Friends – Evento – Terza e ultima serata-evento del one-woman show di Michelle Hunziker, che ospiterà l’attore Pierfrancesco Savino, il duo comico formato da Pio e Amedeo e il comico e autore televisivo Piero Chiambretti. Altri ospiti d’eccezione saranno gli Articolo 31, gruppo musicale formato da J-Ax e Dj Jad, il cantante Alessandro Ristori e l’attrice Serena Autieri. Tutti saranno chiamati a raccontare al pubblico qualcosa di più sulla loro vita professionale e privata.

Stasera in tv 7 marzo 202/ Programmi Mediaset: ottavi di finale Champions su Canale 5

Italia 1

21,20 – Geostorm – Film sci-fi, azione – Nel film, diretto da Dean Devlin, i governi mondiali si uniscono per fronteggiare una serie di catastrofi naturali causate dal cambiamento climatico. Qualcosa comincia ad andare storto dopo qualche anno, poiché il programma di satelliti che gravita intorno al pianeta, controllando il clima globale e proteggendo la Terra, inizia a mostrare segni di malfunzionamento. Toccherà ai protagonisti Jake e Max Lawson scoprire la causa del malfunzionamento prima che il nostro pianeta venga distrutto per sempre.

23,35 – Underwater – Film horror/sci-fi – Stasera in tv il film, diretto da William Eubank, vede un gruppo di ricercatori subacquei immergersi fino ad un laboratorio immerso sette miglia sott’acqua. A guidare la squadra ci sono il capitano e Norah (interpretata da Kristen Stewart). La struttura, però, viene distrutta da un’esplosione, e la squadra dovrà tentare di salvarsi raggiungendo una piattaforma dismessa fornita di capsule di salvataggio. Il team si accorge presto di non essere solo: a minacciare i subacquei c’è infatti un’orda di mostri marini.

Italia 2

21,15 – Le Iene 2023 – Varietà – Il programma televisivo di intrattenimento condotto da Belen Rodriguez e Max Angioni torna stasera in prima serata su Italia 2.

La 5

21,10 – Tutte le strade portano a Roma – Commedia romantica – Protagonista del film è Maggie, una quarantenne di New York con una figlia ribelle di nome Summer. Il loro rapporto sembra essere irrecuperabile, ma improvvisamente accade qualcosa che cambia le loro vite per sempre. Dal passato di Maggie ricompaiono Carmen, la stravagante nonna, e Luca, un affascinante scultore.

Iris

21,00 – Space Cowboys – Film d’avventura, drammatico – Stasera in tv il film, ambientato nel 1958, vede il gruppo composto dal pilota Hawk Hawkins, dall’ingegnere Frank Corvin, dal progettista Jerry O’Neill e dal navigatore Tank Sullivan lavorare per la NASA al progetta Dedalus, il cui obiettivo è portarli sulla Luna a bordo di un razzo sperimentale. Il progetto si arena ma, trent’anni dopo, il gruppo viene ricontattato dalla NASA perché un satellite russo rischia di schiantarsi sulla Terra.

23,40 – Debito di sangue – Film d’azione, thriller – Nel film del 2002 diretto da Clint Eastwood, il profiler dell’FBI Terry McCaleb riceve la visita di Graciela, la sorella della donna che gli ha appena donato il cuore che gli è stato trapiantato. Graciela ritiene che la sorella sia stata vittima di un omicidio ad opera di un serial killer ben noto all’agente FBI. Il film è tratto da un racconto di Michael Connelly.











© RIPRODUZIONE RISERVATA