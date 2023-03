Stasera in tv 8 marzo 2023/ Programmi Rai: Il concorso su Rai 1

Stasera in tv è prevista una interessante programmazione stasera mercoledì 8 marzo sulle reti Rai. In prima serata su Rai 1 andrà in onda Il concorso, commedia drammatica inglese del 2020 diretta dalla regista Philippa Lowthorpe. La scenografia è opera di Cristina Casali, mentre il trucco è di Jill Sweeney e i costumi di Charlotte Walter; le musiche sono invece state composte da Dickon Hinchliffe. La pellicola vede la celebre attrice Keira Knightley nei panni dell’attivista Sally Alexander. Nell’anno della sua distribuzione (avvenuta in Italia grazie a BIM Distribuzione), Il concorso ha ricevute numerose nomination ai British Independent Film Awards.

Stasera in tv sempre in prima serata, questa volta su Rai 2, andrà in onda la celebre serie televisiva italiana Mare Fuori, che racconta le vicende dei detenuti e del personale di un carcere minorile di Napoli. Mare Fuori, che ha debuttato nel 2020 sulla Rai, è ora disponibile solo su Netflix, che ne ha acquisito i diritti per le prime due stagioni, visto l’enorme successo della serie. La terza stagione di Mare Fuori è invece trasmessa su Rai 2. A contribuire all’esplosione di popolarità della serie sono stati soprattutto i giovani interpreti: Carolina Crescentini, Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Valentina Romani, Nicolas Maupas e Massimiliano Caiazzo.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI RAI DI OGGI 8 MARZO 2023

Rai 1

21,30 – Il concorso – film drammatico, commedia – Nel film, il nascente Movimento di Liberazione delle Donne escogita un piano per fermare la competizione Miss Mondo 1970, tenuta a Londra presso la Royal Albert Hall. La ventesima edizione di Miss Mondo, presentata da Bob Hope, vedrà incoronata la rappresentante di Grenada, nonché prima concorrente di colore, Jennifer Hosten.

23,30 – Porta a Porta – Attualità – Programma di informazione e approfondimento condotto da Bruno Vespa, che ospita i principali protagonisti della Politica.

Rai 2

21,20 – Mare Fuori 3 – Serie TV – Stasera in tv in onda in prima serata il settimo e ottavo episodio della celebre serie tv. Nella settima puntata, Dobermann, il nuovo entrato, ha delle mire su Kubra; nel frattempo, Viola svela la sua vera identità e Paola ne subisce le conseguenze. La tensione è quindi altissima nell’Ipm. Naditza e Filippo vivono una vita imprudente, mentre lei vorrebbe solo un futuro da sognare. Nell’ottavo episodio, Paola abbandona l’Ipm e Sofia ritorna come direttrice. I problemi però non sono finiti: Pino è sbattuto in isolamento dopo la lite con Dobermann, Cardiotrap non riesce a instaurare un buon rapporto con la professoressa di musica, e Massimo prova ad estorcere una terribile verità a Mimmo. Naditza e Filippo riescono a sfuggire ai due malviventi, ma il loro rapporto è sempre più incrinato. Intanto, Milos e Cucciolo si avvicinano sempre di più, mentre per Edoardo arriva il momento delle nozze.

23,45 – Stasera c’è Cattelan su Rai 2 – varietà – Ritorna il late show di Alessandro Cattelan che, come al solito, vedrà come ospiti i protagonisti del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura. Nella puntata di stasera, Cattelan intervisterà l’attrice Anna Foglietta; altri ospiti saranno il gruppo comico The Pills e il cantante Olly, partecipante della recente edizione di Sanremo 2023.

Rai 3

21,25 – Chi l’ha visto? – Programma TV – Lo storico programma condotto da Federica Sciarelli, sempre attento all’attualità, tratterà di casi di scomparsa e misteri da risolvere.

Rai 4

21,20 – Nine Bullets – Fuga per la libertà – Film thriller – Il film, diretto da Gigi Gaston, vede come protagonisti i celebri attori Lena Headey e Sam Worthington. La pellicola tratta la storia di Sam che, dopo aver sottratto dei documenti al boss criminale Jack, si vede costretto alla fuga. Il giovane, fortunatamente, è aiutato da un’ex ballerina, la quale ha avuto una relazione con Jack.

22,55 – Lucky – Film horror/thriller – Protagonista del film è May Ryer, una popolare scrittrice che si ritrova bersaglio di un uomo misterioso dalle mire omicide. Ogni notte, l’uomo la insegue, mentre la gente intorno a lei, compresi suo marito e la polizia, sembra non accorgersene. May, senza più nessuno a cui rivolgersi, deve in qualche modo riuscire a riprendere il controllo della sua vita per sopravvivere.

Rai 5

21,15 – Art Night – Documentario – Il viaggio di Art Night alla scoperta dei colori prosegue stasera con l’episodio dedicato al colore verde. Conduce come sempre Neri Marcorè, mentre la regia è di Andrea Montemaggiori.

22,25 – Rock Legends – Documentario – Stasera in tv il documentario Rock Legends propone la storia di Diana Ross and the Supremes, che hanno fatto la storia della musica con i loro famosi brani: Baby Love, Stop! In The Name Of Love e You Can’t Hurry Love. Il trio era il primo Gruppo femminile in testa alle classifiche musicali negli anni Sessanta.

Rai Movie

21,10 – American Woman – Film drammatico – Il film è ambientato nel 1998 in una cittadina della Pennsylvania, dove Deb Callahan, una donna di 32 anni, non riesce a rassegnarsi alla sparizione della figlia Bridget, la quale aveva appena partorito un bambino, Jesse. La ragazza, dopo un’uscita serale con il padre del bambino, non tornerà più a casa. Col passare degli anni, il caso della sua sparizione viene archiviato, ma la madre non si arrende.

23,10 – Movie Mag – Rubrica – Torna stasera in tv il settimanale di attualità cinematografica su Rai Movie.

23,35 – Lo spazio bianco – Film drammatico – Il film, tratto dall’omonimo romanzo di Valeria Parrella, narra la storia di Maria, che partorisce una figlia prematura di nome Irene. Per tre lunghi mesi, la bambina rimane in bilico tra la vita e la morte, mentre sua madre Maria non può fare altro che aspettare.











