Stasera in tv 9 maggio/ Mediaset: The Wolfman su Italia 2

È prevista una programmazione televisiva ricca di titoli interessanti per la serata di oggi, martedì 9 maggio 2023, in onda sulle reti Mediaset. Stasera in tv in prima serata su Italia 2 andrà in onda il film The Wolfman. Si tratta di una pellicola di produzione inglese e statunitense del 2010, diretta dal regista Joe Johnston. The Wolfman, film di genere horror, fantastico e drammatico, è anche il remake del film classico intitolato L’uomo lupo, risalente al 1941. The Wolfman ha ottenuto un Oscar al miglior trucco (opera di Rick Baker e Dave Elsey).

Stasera in tv in prima serata su La 5 andrà invece in onda un film di genere drammatico e commedia: stiamo parlando di La sfida delle mogli (titolo originale: Military Wives). Questa pellicola, di produzione inglese e datata 2019, è stata diretta dal regista britannico con origini italiane Peter Cattaneo. Le vicende del film La sfida delle mogli sono ispirate ad una storia vera, ovvero quella descritta nella quarta stagione della serie televisiva inglese I ragazzi del coro (titolo originale: The Choir).

STASERA IN TV, I PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI 9 MAGGIO 2023

Rete 4

21,20 – Fuori dal coro – Programma tv – Stasera in tv nuovo appuntamento con il programma condotto da Mario Giordano. I temi trattati questa sera saranno i seguenti: il possibile aumento della spesa militare, la crisi del mercato del lavoro, un’inchiesta sui presunti legami tra criminalità rom e ndrangheta, un reportage sulle politiche migratorie della Danimarca, la gestione degli animali selvatici e gli aggiornamenti sui ladri di case.

Canale 5

21,00 – UEFA Champions League 2022/2023 – Real Madrid – Manchester City – Sport – Semifinale di andata di UEFA Champions League tra Real Madrid e Manchester City. La partita avrà luogo allo stadio Santiago Bernabeu, a Madrid.

Italia 1

21,20 – Le Iene 2023 – Varietà – Stasera in tv nuovo appuntamento con questo programma condotto da Belen Rodriguez, accompagnata dai comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Tra i vari servizi della serata troveremo il reportage sull’ultima presunta apparizione della Vergine Maria a Gisella Cardia e l’esito delle promesse fatte dai tifosi Vip del Napoli.

Italia 2

21,15 – The Wolfman – Film – Nel 1981, Gwen Conliffe scrive a Lawrence Talbot, fratello del suo fidanzato, per denunciare la scomparsa di quest’ultimo. Lawrence lascia quindi Londra e si precipita a Blackmoor, alla tenuta di famiglia. Il corpo di Ben Talbot viene ritrovato, orribilmente mutilato, ma l’uomo non è il solo ad aver subito questa terribile fine.

La 5

21,10 – La sfida delle mogli – Film – Kate, moglie di un colonnello e madre di un figlio caduto in battaglia, vive in una base militare inglese, condividendo con altre donne una guerra intima di rassegnazione. I loro uomini si trovano infatti di nuovo in missione, questa volta in Afghanistan.

Iris

21,00 – La legge del Signore – L’uomo senza fucile – Film – Indiana, 1862. Il protagonista è Giosuè, quacchero pacifista che deve decidere se allearsi o meno nella Guerra di secessione americana.











